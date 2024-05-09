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Ядерна загроза з боку РФ порушує глобальну безпеку, - генерал США Браун

браун

Зосередженість Росії на розширенні та модернізації її ядерного арсеналу ще більше ускладнює динаміку глобальної безпеки, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун під час слухань у Сенаті США щодо оборонного бюджету на наступний рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Війна Росії в Україні не тільки загрожує європейській стабільності, але й спрямована на підрив світового порядку на користь її інтересів",- зауважив американський головнокомандувач.

Браун наголосив на важливості збереження міжнародної підтримки України та її суверенітету, щоби стримати будь-яку майбутню агресію в усьому світі.

"Зосередженість Росії на розширенні та модернізації її ядерного арсеналу ще більше ускладнює динаміку глобальної безпеки", - сказав Браун.

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Він також підкреслив загрози, які несуть для стабільності ядерні програми КНДР та Ірану та відзначив важливість спільних зусиль у межах альянсів та партнерських об’єднань.

Нагадаємо,  днями міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що російські ядерні навчання не обов’язково призведуть до зростання загрози, однак таку поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою.

Автор: 

росія (64969) США (22590) ядерна безпека (560) Браун Чарльз (30)


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Топ коментарі
+1
І що з цієї заяви? На 2025 допомога буде? Буде вчасно, чи знов влаштують гру в політику?
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09.05.2024 07:57
+1
путін помер у жовтні минулого року.зараз сосією керує патрушев через двійника-евгена васильовича -теслі четвертого розряду з Білорусі який плутає Шухевича з Шушкевичем.
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09.05.2024 08:11
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І що з цієї заяви? На 2025 допомога буде? Буде вчасно, чи знов влаштують гру в політику?
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09.05.2024 07:57 Відповісти
Як що? Генерали-блогери є не тільки у нас, це світовий тренд клацати щелепами і нічого не робити
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09.05.2024 08:10 Відповісти
Прутін, гадить під себе, від страху за своє життя !! Він, вляпався в своє ж лайно!!
А причандалами старими, буде трясти, допоки їх не заберуть у нього…
Це, той же самий, хрущов… Українці, перші, хто поставив його в стійло!!!
Запеклі, вогню не бояться! Слава Україні!
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09.05.2024 08:02 Відповісти
путін помер у жовтні минулого року.зараз сосією керує патрушев через двійника-евгена васильовича -теслі четвертого розряду з Білорусі який плутає Шухевича з Шушкевичем.
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09.05.2024 08:11 Відповісти
любая попытка лаптей запустить ядерную ракету по буржуям будет означать конец росии путин на это никогда не пойдет
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09.05.2024 08:06 Відповісти
один Шапед попал в дом культуры в Николаеве , без постраждавших
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09.05.2024 08:11 Відповісти
Капітан очевидність
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09.05.2024 08:20 Відповісти
очковидность
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09.05.2024 08:22 Відповісти
Пенсионер на Волге столкнулся с автобусом, который вез 32 мобилизованных с войны в Украину в город Уфа. .....в черных пакетах
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09.05.2024 08:21 Відповісти
Дайте Україні декілька ядерних ракет, і пуйло не вилазитиме більше з бункера на поверхню.
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09.05.2024 09:22 Відповісти
 
 