Ядерна загроза з боку РФ порушує глобальну безпеку, - генерал США Браун

Зосередженість Росії на розширенні та модернізації її ядерного арсеналу ще більше ускладнює динаміку глобальної безпеки, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун під час слухань у Сенаті США щодо оборонного бюджету на наступний рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Війна Росії в Україні не тільки загрожує європейській стабільності, але й спрямована на підрив світового порядку на користь її інтересів",- зауважив американський головнокомандувач.

Браун наголосив на важливості збереження міжнародної підтримки України та її суверенітету, щоби стримати будь-яку майбутню агресію в усьому світі.

"Зосередженість Росії на розширенні та модернізації її ядерного арсеналу ще більше ускладнює динаміку глобальної безпеки", - сказав Браун.

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Він також підкреслив загрози, які несуть для стабільності ядерні програми КНДР та Ірану та відзначив важливість спільних зусиль у межах альянсів та партнерських об’єднань.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив, що російські ядерні навчання не обов’язково призведуть до зростання загрози, однак таку поведінку Росії слід вважати особливо безвідповідальною і помилковою.