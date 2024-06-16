Россиян можно принудить к миру или дипломатическим путем, или мощной армией.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам Глобального саммита мира в Бюргенштоке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он отметил, что собрание представителей такого количества уважаемых стран, организаций и религиозных лидеров на Глобальном саммите мира свидетельствует о том, что мир нужен всем.

"Независимость, территориальную целостность и суверенитет признали абсолютно все участники саммита. Большинство мира. Это дает мощную поддержку для Украины. Это один из успехов этого саммита", - подчеркнул президент.

Он добавил, что принудить Россию к миру можно двумя путями. Первый - дипломатический, второй - мощная оборона и мощная армия.

Зеленский заявил, что самый главный успех - это, безусловно, окончание войны.

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"Это не успех, это единственная возможность существования в этом мире, единственная справедливая возможность жизни. И мы будем делать все, чтобы закончить войну. Сегодня только первый шаг, но такой мощный", - пояснил глава государства.

По его словам, после Саммита дипломатическая работа продолжится на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Они будут разрабатывать пошаговый план по трем пунктам, которые содержит Совместное коммюнике об основах мира: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных украинцев.

"Безусловно, мы - часть Европы и географически, и ментально. Но очень важно, чтобы все эти встречи были на разных континентах, на территориях стран, которые, может, не объединены с нами границами, но которые точно объединены с нами ценностями. И это очень важно. И поэтому будут эти встречи и в Африке, и в Латинской Америке, в Европе, в Азии. Мы направляем сейчас свои усилия именно на это. После этого будет план - общий план", - подытожил Президент.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

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