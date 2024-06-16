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Новости Война
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Принудить Россию к миру можно двумя путями. Первый - дипломатический, второй - мощная оборона и мощная армия, - Зеленский

Зеленський розповів як примусити РФ до миру

Россиян можно принудить к миру или дипломатическим путем, или мощной армией.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам Глобального саммита мира в Бюргенштоке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он отметил, что собрание представителей такого количества уважаемых стран, организаций и религиозных лидеров на Глобальном саммите мира свидетельствует о том, что мир нужен всем.

"Независимость, территориальную целостность и суверенитет признали абсолютно все участники саммита. Большинство мира. Это дает мощную поддержку для Украины. Это один из успехов этого саммита", - подчеркнул президент.

Он добавил, что принудить Россию к миру можно двумя путями. Первый - дипломатический, второй - мощная оборона и мощная армия.

Зеленский заявил, что самый главный успех - это, безусловно, окончание войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коммюнике по итогам Саммита мира могут подписать страны, которые не были представлены на Саммите, - Зеленский

"Это не успех, это единственная возможность существования в этом мире, единственная справедливая возможность жизни. И мы будем делать все, чтобы закончить войну. Сегодня только первый шаг, но такой мощный", - пояснил глава государства.

По его словам, после Саммита дипломатическая работа продолжится на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Они будут разрабатывать пошаговый план по трем пунктам, которые содержит Совместное коммюнике об основах мира: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных украинцев.

"Безусловно, мы - часть Европы и географически, и ментально. Но очень важно, чтобы все эти встречи были на разных континентах, на территориях стран, которые, может, не объединены с нами границами, но которые точно объединены с нами ценностями. И это очень важно. И поэтому будут эти встречи и в Африке, и в Латинской Америке, в Европе, в Азии. Мы направляем сейчас свои усилия именно на это. После этого будет план - общий план", - подытожил Президент.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швейцария планирует обсудить с РФ итоги Глобального саммита мира, - глава МИД Кассис

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) россия (95687) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+25
Тема асфальта не розкрита.
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16.06.2024 22:22
+13
А в тебе ні того, ні іншого. Хто примушувати буде? Знову на Захід все звалиш? А воно їм треба?
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16.06.2024 22:23
+12
Та ясний перець ...знаємо чули дипломатію твою ...заглянути в декуди х*лу та стати на коліна перед дін доном ...муд* ло ти 🤡 конченне ...
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16.06.2024 22:22
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Тема асфальта не розкрита.
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16.06.2024 22:22 Ответить
А шашлычки на майские под хороший асфальт и забористый кокс вообще творять чудеса.
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16.06.2024 22:26 Ответить
Та ясний перець ...знаємо чули дипломатію твою ...заглянути в декуди х*лу та стати на коліна перед дін доном ...муд* ло ти 🤡 конченне ...
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16.06.2024 22:22 Ответить
А в тебе ні того, ні іншого. Хто примушувати буде? Знову на Захід все звалиш? А воно їм треба?
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16.06.2024 22:23 Ответить
Потужний крок, а як же. Вже турне по Світу запланував. А потім буде спільний план. І орда піде з України. Геніально!
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16.06.2024 22:24 Ответить
Є ще третій шлях - шлях зелених зрадників, Зеленських, Єрмачків і всієї зеленої шайки - просто перестати стріляти - ще раз заглянути путіну в той отвір, де Зеленський минулого разу побачив мир - домовитися десь посередині (напевне річки Дніпро)
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16.06.2024 22:25 Ответить
Якісь фантазії. В НАТО потрібно було вступати вже давно, якщо вирішили повністюне залежати від Росії. А не йти третім шляхом. Всі бачать куди цей третій шлях привів.
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16.06.2024 22:26 Ответить
Не, ну чьо, потужно, нах...
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16.06.2024 22:27 Ответить
А як стосовно "надихаючих, нетлінних і потужних" щоденних відосів від "найвеличнішого захисника, батька нації"? Тільки щоденні очікування цих "шедеврів" дозволяють людям хоч якось триматися та не впасти у відчай в ці важкі часи.
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16.06.2024 22:28 Ответить
Або просто перестати стріляти,чмо вонюче
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16.06.2024 22:28 Ответить
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16.06.2024 22:28 Ответить
Всі москалі - кровні вороги українців назавжди!
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16.06.2024 22:48 Ответить
Примусити дипломатичним шляхом?! Знову скажену тварюку умовляти?
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16.06.2024 22:29 Ответить
Цензор, де новини як ухилянті у формі під час війни футбол грають ще й пики один одному б'ють під час перерви? А певно і бойові отримують постійно.
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16.06.2024 22:29 Ответить
Браво, накінець то написали правильні слова: міцна оборона і сильна армія. Але це треба робити, а не в відосіках розказувати що треба
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16.06.2024 22:29 Ответить
за что Браво? зеленского и его ермаковскую шоблу судить нужно за развал армии во время войны, постоянную смену Генштаба и саботаж военных поставок
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17.06.2024 02:20 Ответить
рашку голими руками не візьмеш - потрібно більше зброі
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16.06.2024 22:30 Ответить
це так...русня сама собе не вбье..
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16.06.2024 22:35 Ответить
Був шанс - але пригожин здувся
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16.06.2024 22:40 Ответить
зеленым шершавым языком рашку можно взять ..
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17.06.2024 02:21 Ответить
Армія Мова Віра? - а як же "пасматреть в глаза"
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16.06.2024 22:33 Ответить
Дивно, у 2019 році, Зеля в очі ***** заглянути хотів, потім асфальт клав за гроші Українців, щоб у 2022 році у лютому, інвестори з Оману, за три дні Південь України окупували, а Херсонські держслужбовці на посадах у силовому блоці потікали з бакановим…
Тероборонці Херсону, самотужки, без зелєрмаків і татарових з шмигалями, без ЗБРОЇ, рашистів зупиняли власним ЖИТТЯМ!
Коли, отой зелєрмак, правду казав?? Коли ДОЗ заблокував з 2019 року, чи на саміті??
Строк свій на Банковій, він уже відсидів, ще 21 травня….
А за наступний, уже пора і генпрокуратурі турбуватися, щоб разом не сидіти за бездіяльність, що призвела до ЗАГИБЕЛІ Українців!!
Десь, так!…
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16.06.2024 22:33 Ответить
наша стратегія - це тактіка!
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16.06.2024 22:36 Ответить
Цей дійсно крилатий вислів точно війде в історію, як приклад того, чому у воюючий країні не можна вибирати в президенти дебіла.
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16.06.2024 23:28 Ответить
наполеон, не наш, а справжій французський, впав з коня...
він навіть і думав що так можна...
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16.06.2024 23:29 Ответить
Росіян можна примусити до миру або дипломатично, або потужною армією. НІ ОДНИМ НІ ДРУГИМ .ПОЧИНАЮЧИ З 2019 РОКУ "ЗЕ ЗРАДНИКИ" НЕ ЗАЙМАЛИСЯ І НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ.ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ГРАБЕЖУ ДЕРЖАВИ
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16.06.2024 22:36 Ответить
Притомний шлях є! І він один і простий. Всі країни - члени НАТО його прийняли. Все решта - хитрожопе загравання з кацапами. Натепер бачимо, до чого воно призвело. А наша вівця хоче всидіти на двох стільцях зі своїм особливим шляхом.
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16.06.2024 22:39 Ответить
шпарь, просрочений, любу зуйню....
в тебе мандат на доколи війна не закінчится....
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16.06.2024 22:41 Ответить
Другий шлях зрозуміло, а от дипломатичний це що, віддати орді частину української землі ??
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16.06.2024 22:51 Ответить
Брехлива українофобська оманська гнида, що тут скажеш
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16.06.2024 22:52 Ответить
Простой армейский закон - " Сидя в обороне победу не добудешь".
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16.06.2024 22:55 Ответить
еще как добудешь когда всю русню и ее технику перебить
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17.06.2024 02:23 Ответить
У дупі Путіна щось не розгледів.
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16.06.2024 22:56 Ответить
І третє, щоб Зеленський подав у відставку, добровільно після проходження ВЛК.
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16.06.2024 22:57 Ответить
Можна ще шашличками рашистів закидати,а потім ще раз заглянути в очі путіна,після шашличків там обов'язково можна буде мир розгледіти.
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16.06.2024 23:02 Ответить
Оце і все? А покарання за військові злочини, а репарації і таке інше? Дурко квартальне ...
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16.06.2024 23:03 Ответить
Не на часі. Адженду для другого саміту на платформі треба замовляти.
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16.06.2024 23:07 Ответить
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16.06.2024 23:14 Ответить
Только последний идиот будет думать что рашистам нужен мир и они оставят Украину в покое. Заметте, ***** выдвинул самое главное требование к Украине- демилитаризация и розпуск армии. А ето значит только одно что ***** готовится к дальшей войны с Украиной. Или кто то думает что ***** требует демилитаризации потому что боится что Украина нападет на рашку?
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16.06.2024 23:20 Ответить
Яким дипломом ти збираєшся примусити кацапів - йуристичним, який папа тобі купив???
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16.06.2024 23:33 Ответить
а як же пасматрєть в глаза путіну і сайтісь пасєрєдінє?
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16.06.2024 23:40 Ответить
ну це "дипломатичний" шлях, на його думку, тіки щось десь пішло не так... і в очко заглядав, і прутня смоктав, а ***** все рівно напав.
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16.06.2024 23:52 Ответить
Ти диви.. Ще трішки і цей довбоклюй винайде : « АРМІЯ, Віра, Мова!».
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16.06.2024 23:45 Ответить
але ж війна все одно потрібна тільки Порошенку,
бубі вона і в ребро не вперлася - він не бенефіціяр!
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16.06.2024 23:49 Ответить
так собі,
просроку троху, до кінця війни...
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16.06.2024 23:51 Ответить
****! Геній! А то про то ніхто не знав!
))) "якщо пацієнт лежить, він або жив або мертв" )))
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16.06.2024 23:55 Ответить
Спочатку скоротив армію (як гроші на військо виділити не буде на дороги), жодного держзамовлення для ВПК з 19,розмінування Азовського узбережжя, Чонгару, не призначався представник до НАТО, купівля електрики у Білорусі - рашці і бітум (багато бітуму), не призначалися дипломати Тепер слухаємо про зброю і військо Хтось отому бряцалу вірить?
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17.06.2024 00:26 Ответить
"Дипломатическим" НЕВОЗМОЖНО, только либо ВОЕННЫМ, либо ЭКОНОМИЧЕСКИМ, это если Китай перестанет поддерживать, а Запад введёт ЭМБАРГО. Тогда ********* НЕ продержится и недели.
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17.06.2024 01:03 Ответить
 
 