Коммюнике по итогам Саммита мира могут подписать страны, которые не были представлены на Саммите, - Зеленский

Владимир Зеленский выразил ожидания, что к совместному коммюнике об основах мира присоединится еще больше стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Коммюнике открыто. И есть страны, которые сейчас думают о присоединении, у них есть соответствующие консультации дома.... Есть разные страны с разными мнениями, и мы должны уважать мнение каждого и каждой, если они не являются оккупантами... И поэтому потенциальное количество (стран, которые присоединятся к общему комитету - Ред.) будет увеличиваться", - заявил президент.

Он также ожидает, что страны, которые не были представлены на Саммите мира на высшем уровне, также присоединятся к совместному коммюнике.

По его словам, то количество стран, которые уже присоединились, - это "очень серьезный результат".

"Я считаю, это очень успешно", - добавил Зеленский.

Относительно стран, которые не присоединились к коммюнике, он отметил: "У них есть свой взгляд на войну в Украине. Им очень сложно. Долгое влияние Советского Союза на отношения, на отношения с этими людьми - все это имеет влияние. Но правда все равно найдет дверь ко всем".

Как сообщал Цензор.НЕТ участники, Глобального саммита мира который проходил в Швейцарии, 15-16 июня подписали совместное коммюнике об основах мира.

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