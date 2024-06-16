РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10967 посетителей онлайн
Новости
924 10

Коммюнике по итогам Саммита мира могут подписать страны, которые не были представлены на Саммите, - Зеленский

Володимир Зеленський розповів про те, які країни можуть приєднатись до спільного комюніке за підсумками Саміту миру

Владимир Зеленский выразил ожидания, что к совместному коммюнике об основах мира присоединится еще больше стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Коммюнике открыто. И есть страны, которые сейчас думают о присоединении, у них есть соответствующие консультации дома.... Есть разные страны с разными мнениями, и мы должны уважать мнение каждого и каждой, если они не являются оккупантами... И поэтому потенциальное количество (стран, которые присоединятся к общему комитету - Ред.) будет увеличиваться", - заявил президент.

Он также ожидает, что страны, которые не были представлены на Саммите мира на высшем уровне, также присоединятся к совместному коммюнике.

По его словам, то количество стран, которые уже присоединились, - это "очень серьезный результат".

"Я считаю, это очень успешно", - добавил Зеленский.

Относительно стран, которые не присоединились к коммюнике, он отметил: "У них есть свой взгляд на войну в Украине. Им очень сложно. Долгое влияние Советского Союза на отношения, на отношения с этими людьми - все это имеет влияние. Но правда все равно найдет дверь ко всем".

Как сообщал Цензор.НЕТ участники, Глобального саммита мира который проходил в Швейцарии, 15-16 июня подписали совместное коммюнике об основах мира.

Читайте также: Украина готова будет слушать Китай и Бразилию, когда они присоединятся к принципам саммита мира, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Большинство участников, 80 стран и 4 организации, стали подписантами итогового коммюнике. Про отказавшихся можно сказать, что ничего нового в этом списке я не увидел. Это и страны БРИКС, как старые участники бессмысленного клуба по демагогии, так ново-примкнувшие. Это и Ватикан, позиция которого в отношении войны в Украине, мягко говоря, вызывает множество вопросов.
показать весь комментарий
16.06.2024 18:24
+2
То носился с формулой мира, теперь будит ко всем приставать с этой хренью - Подпиши. ну подпиши...
показать весь комментарий
16.06.2024 18:22
+1
Чергова ''кава в Криму'' цей саміт.
показать весь комментарий
16.06.2024 19:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То носился с формулой мира, теперь будит ко всем приставать с этой хренью - Подпиши. ну подпиши...
показать весь комментарий
16.06.2024 18:22 Ответить
Большинство участников, 80 стран и 4 организации, стали подписантами итогового коммюнике. Про отказавшихся можно сказать, что ничего нового в этом списке я не увидел. Это и страны БРИКС, как старые участники бессмысленного клуба по демагогии, так ново-примкнувшие. Это и Ватикан, позиция которого в отношении войны в Украине, мягко говоря, вызывает множество вопросов.
показать весь комментарий
16.06.2024 18:24 Ответить
Одесит?
показать весь комментарий
16.06.2024 18:43 Ответить
Так, злий одесит. Я його пам'ятаю ще з Обкому.
показать весь комментарий
16.06.2024 19:07 Ответить
Клiнгони вагаються та ще не вирiшили...
показать весь комментарий
16.06.2024 18:29 Ответить
Можуть підписати, а можуть і не підписати!
Який же точний прогноз!
показать весь комментарий
16.06.2024 18:44 Ответить
Чергова ''кава в Криму'' цей саміт.
показать весь комментарий
16.06.2024 19:01 Ответить
И только он это заявил, как две страны наоборот отписались... ну что за человек )
показать весь комментарий
17.06.2024 04:57 Ответить
Підписати те, що не чули, там де не приймали участі, може тільки зебіл!
показать весь комментарий
17.06.2024 11:02 Ответить
 
 