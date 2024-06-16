Швейцария планирует обсудить с РФ итоги Глобального саммита мира, - глава МИД Кассис

Швейцария планирует обсудить с РФ итоги Глобального саммита мира на который, как известно, страна-агрессор не была приглашена.

Об этом министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис рассказал на пресс-конференции по итогам саммита мира, сообщает "Інтерфакс-Україна", информирует Цензор.НЕТ.

Кассис отметил, что Швейцария регулярно обменивается информацией с Россией и намерена обсудить итоги двухдневного саммита мира.

"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", - заявил глава МИД Швейцарии.

Однако дипломат отказался отвечать на вопрос, о чем именно будут говорить стороны.

Он добавил, что во время подготовки к саммиту Швейцария увидела невозможность осуществить намерение присутствия России. В то же время Кассис отметил, что было дано обещание, что Россия будет "на борту", когда придет время.

"Поэтому сейчас вопрос заключается в том, когда мы сможем сделать этот шаг, и какой тип маршрута будет использован, потому что не все маршруты, которые мы можем представить сегодня, позволят России участвовать", - заявил дипломат.

Швейцарский министр также признал дилемму, что подавляющее большинство решений, которые были приняты, не могут быть приняты без участия РФ. Кассис отметил, что именно с точки зрения возможной заинтересованности российской стороны и построения пути к миру были выбраны три темы для первого саммита: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных, а также тысяч детей.

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Глава МИД Швейцарии добавил, что по этой причине таким вопросом не стал, например, вопрос территориальной целостности, потому что сейчас перспективы его обсуждения между сторонами - безвыходные.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованный на саммите мира план действий будет доведен до представителей России, чтобы на втором саммите мира можно было зафиксировать реальный конец войны.

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