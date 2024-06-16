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Швейцария планирует обсудить с РФ итоги Глобального саммита мира, - глава МИД Кассис

Швейцарія планує обговорити з РФ підсумки Глобального саміту миру, - глава МЗС Кассіс

Швейцария планирует обсудить с РФ итоги Глобального саммита мира на который, как известно, страна-агрессор не была приглашена.

Об этом министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис рассказал на пресс-конференции по итогам саммита мира, сообщает "Інтерфакс-Україна", информирует Цензор.НЕТ.

Кассис отметил, что Швейцария регулярно обменивается информацией с Россией и намерена обсудить итоги двухдневного саммита мира.

"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", - заявил глава МИД Швейцарии.

Однако дипломат отказался отвечать на вопрос, о чем именно будут говорить стороны.

Он добавил, что во время подготовки к саммиту Швейцария увидела невозможность осуществить намерение присутствия России. В то же время Кассис отметил, что было дано обещание, что Россия будет "на борту", когда придет время.

"Поэтому сейчас вопрос заключается в том, когда мы сможем сделать этот шаг, и какой тип маршрута будет использован, потому что не все маршруты, которые мы можем представить сегодня, позволят России участвовать", - заявил дипломат.

Швейцарский министр также признал дилемму, что подавляющее большинство решений, которые были приняты, не могут быть приняты без участия РФ. Кассис отметил, что именно с точки зрения возможной заинтересованности российской стороны и построения пути к миру были выбраны три темы для первого саммита: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных, а также тысяч детей.

Читайте также: Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. ТЕКСТ

Глава МИД Швейцарии добавил, что по этой причине таким вопросом не стал, например, вопрос территориальной целостности, потому что сейчас перспективы его обсуждения между сторонами - безвыходные.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованный на саммите мира план действий будет доведен до представителей России, чтобы на втором саммите мира можно было зафиксировать реальный конец войны.

Также читайте: Коммюнике по итогам Саммита мира могут подписать страны, которые не были представлены на Саммите, - Зеленский

Автор: 

россия (95687) Швейцария (613) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+13
Водночас Кассіс зазначив, що була надана обіцянка, що Росія буде "на борту", коли прийде час.

На @ую она будет, коли прийде час.
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16.06.2024 19:54
+13
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16.06.2024 20:00
+5
З часів "пастора Шлагга" у Швейцарії нічого не змінилося. Усім і вся заради грошей, кубло шпіонажу і пройдисвітив усіх мастєй.
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16.06.2024 20:07
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Водночас Кассіс зазначив, що була надана обіцянка, що Росія буде "на борту", коли прийде час.

На @ую она будет, коли прийде час.
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16.06.2024 19:54 Ответить
вибити дронами і крилатими ракетами в Росії електрику, нафтопереробку - це гарантія колапсу і сепаратизму. З Китаю електрику не проведуть.

Тоді вже Росія буде думати не про окуповані території, а про власне виживання як держави взагалі.

Я думаю саме такий план у Заходу
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16.06.2024 20:11 Ответить
Поки що вони нам електрику вибили майже в нуль, на паРаші проблем з електропостачанням щось не видно, крім прифронтових зон.
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16.06.2024 20:24 Ответить
План заходу - підписать договорнячок по фактичній ллінії зіткнення...
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16.06.2024 20:40 Ответить
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16.06.2024 20:00 Ответить
З часів "пастора Шлагга" у Швейцарії нічого не змінилося. Усім і вся заради грошей, кубло шпіонажу і пройдисвітив усіх мастєй.
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16.06.2024 20:07 Ответить
Швейцаряі...

Нудна країна...

Там в Банках...

Лежать фікалії..

Я їм ще рік даю....

Дав би їм пів- року...

Я їх хочу просто...

Знищити...
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16.06.2024 20:09 Ответить
а може все простіше з тим глобальним самітом?
теж саме бажання зазирнути ***** але тепер очями швейцарії?
це би пояснило весь тей глобальний зелений заміс ...
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16.06.2024 20:11 Ответить


Кльочові фрази :

" Швейцарія регулярно обмінюється інформацією з Росією".

"Однак дипломат відмовився відповідати на питання, про що саме говоритимуть сторони"

БЛА- БЛА-БЛА!
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16.06.2024 20:18 Ответить
Швейцарія....

Просто здохни...

Забуть про своє існування...

Усі Твої клієнти - лохи...

Давайте так...

А що у відповідь?))

Коко в якому обсязі....

Униле еористування...

Чи можуть франки...

Забезпечити Ваші анальні ранки?
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16.06.2024 20:19 Ответить
розпочинається світова афера з легалізації рашистського терориста і вбивці українського народу .котрому місце на електричному стільці.в світового політик- мироносця.без котрого неможливий мир...Адольф із свого місця вічного спочинку заздрісно завидує куйлу всія 3,14дерації із думками-"Була би в часі ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТАКА Ж САМА НАВОЛОЧ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ.ВЖЕ В 43 РОЦІ Я Б ЗАХОПИВ СОВКОВИЙ СОЮЗ"
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16.06.2024 20:21 Ответить
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16.06.2024 20:21 Ответить
рукописи не горять
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16.06.2024 20:27 Ответить
ці зелені напрацювальники таке напрацюють,
що з'їздити на могили рідних на Волинь
треба буде брати візу в кацапнячому посольстві...
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16.06.2024 20:31 Ответить
Для чого з рашкою щось обговорювати якщо це все було сплановано в рашці і реалізовано агентом ФСБ єрмаком а він про все в курсі!
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16.06.2024 20:22 Ответить
путлєр на кую вертів всі ці "підсумки"
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16.06.2024 20:28 Ответить
Обговорити з ким???!!! 😲 Обговорити що????!!😲! До речі, а які підсумки? 🤔 На що вплинула говорильня?
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16.06.2024 20:28 Ответить
Швеицарія розжує путлєру хто чим дихає
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16.06.2024 20:29 Ответить
Швейцарія, маючи у своїх банках багато мільярдні рахунки рашистського кровопивці української крові ,є лоббістом інтересів куйла
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16.06.2024 20:32 Ответить
яка ж прикацаплена, просрочена зелена воша зараз президентить в Україні...
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16.06.2024 20:33 Ответить
Обговорити обговорення .
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16.06.2024 20:34 Ответить
Швейцария звонит в Кремль, ***** берет трубку.

Швейцария: - Вы должны соблюдать нормы международного права!
<*******: Я вам сейчас расскажу про половцев и пиченегов, откуда пошла Русь, кто такой Ленин который создал Украину.

вот краткий сюжет разговора с *****м !!!
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16.06.2024 20:36 Ответить
Замість того, щоб згуртувати всіх для перемоги над злом, оманський дует все робить, щоб домовитись зі злом - бігають то до китайців, то до швейцарців, то до бразильців, то до папи. Єрмак-ФСБ рулить
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16.06.2024 20:51 Ответить
Критично зашкалює, нажаль.
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16.06.2024 22:19 Ответить
тобто в вас ще не зникло бажання пирнути в бідон з лайном.. ну ок.. аж цікаво ваші ж комменти після цього
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16.06.2024 21:34 Ответить
как они были двуличными ********** со времён 2 мировой так ими и остались!при гитлере отмывали кровавые нацистские деньги а сейчас лижут сраку *****!
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16.06.2024 21:40 Ответить
Швейцария очень любит золотые коронки. И все равно ей кто принесет то ли Гитлер то ли Путлер
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16.06.2024 21:47 Ответить
Оскільки Швейцарія була нейтральною країною, Швейцарія мала потенціал відіграти унікальну роль у припиненні війни.
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16.06.2024 21:56 Ответить
Ще одні любителі про, та заглядати у..., зеєрмпідам на додаток! Коли вже вони виздихають!
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16.06.2024 22:07 Ответить
**#нацтво триває..... які розмови? З ким й про що? Чи не достатньо було вже розмов?...... пздц.
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16.06.2024 22:21 Ответить
тупі с*ки
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16.06.2024 23:25 Ответить
З гітлєром в 1944 роцішвейцарія обговорювала мирні угоди?
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16.06.2024 23:26 Ответить
Висновок один-цей саміт тільки на руку куйлу ...
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17.06.2024 03:01 Ответить
 
 