Саммит мира был успешным, - Кирби

В Белом доме считают, что Глобальный саммит мира, который состоялся в минувшие выходные в Швейцарии, был успешным.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Белый дом считает Саммит успешным

Он назвал успешным саммит по установлению мира в Украине, который состоялся в эти выходные и который посетили вице-президент Камала Харрис, а также советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам Кирби, делегации более 100 стран и организаций собрались вместе, чтобы обсудить важность достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на ключевых принципах суверенитета и территориальной целостности, предусмотренного основными принципами ООН.

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Кирби напомнил заявление президента Джо Байдена о том, что длительный мир в Украине должен быть обеспечен ее собственной способностью защищать себя сейчас, а также сдерживать агрессию в будущем.

Помощь США Украине

Он также заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине военную помощь и поддерживать украинский народ, в частности предоставят новый пакет финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

"США будут обеспечивать дополнительную гуманитарную помощь людям в Украине, пострадавшим от агрессии, а также тем, кто стал беженцем и был вынужден выехать за границу", - сказал Кирби.

Что предшествовало?

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Впоследствии появилась информация, что две страны отозвали свои подписи из совместного коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии. В ОП утверждают, что Ирак и Иордания не отозвали подписи под коммюнике Саммита мира, а вообще не подписывали документ.

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Также сообщалось, что Руанда отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира, а Вселенский патриархат присоединился к коммюнике по итогам Глобального саммита мира.