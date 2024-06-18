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Саммит мира был успешным, - Кирби

Глобальний саміт миру у Швейцарії

В Белом доме считают, что Глобальный саммит мира, который состоялся в минувшие выходные в Швейцарии, был успешным.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Белый дом считает Саммит успешным

Он назвал успешным саммит по установлению мира в Украине, который состоялся в эти выходные и который посетили вице-президент Камала Харрис, а также советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам Кирби, делегации более 100 стран и организаций собрались вместе, чтобы обсудить важность достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на ключевых принципах суверенитета и территориальной целостности, предусмотренного основными принципами ООН.

Также читайте: Руанда отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира

Кирби напомнил заявление президента Джо Байдена о том, что длительный мир в Украине должен быть обеспечен ее собственной способностью защищать себя сейчас, а также сдерживать агрессию в будущем.

Помощь США Украине

Он также заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине военную помощь и поддерживать украинский народ, в частности предоставят новый пакет финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

"США будут обеспечивать дополнительную гуманитарную помощь людям в Украине, пострадавшим от агрессии, а также тем, кто стал беженцем и был вынужден выехать за границу", - сказал Кирби.

Что предшествовало?

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Впоследствии появилась информация, что две страны отозвали свои подписи из совместного коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии. В ОП утверждают, что Ирак и Иордания не отозвали подписи под коммюнике Саммита мира, а вообще не подписывали документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не принимал участия в Саммите мира и не будет комментировать его результаты и итоговое коммюнике, - МИД

Также сообщалось, что Руанда отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира, а Вселенский патриархат присоединился к коммюнике по итогам Глобального саммита мира.

Автор: 

США (26889) Кирби Джон (452) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+8
А чим успішний? Тим, що довів, що рішення самміту ніяк не дієвіше рішення ООН. Чи тим, що показав ницість Зєрмака.
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18.06.2024 08:46
+6
Це дійсно, прострочені з ОПУ, відтягнули час …
Але ж Рішення КСУ, вимагає виконання ЕКС-президентом норм Конституції, а не фоток єрмака і зеленського з першими особами на саммітах…. Вибори в Україні ПУ повинні бути !!!

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014

Справа № 1-19/2014
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18.06.2024 08:37
+6
Надзвичайно успішним! Бубочка зірвав свою порцію оплесків, завгосп Козир всунув свою пику на фотосесії...
Гурра!!
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18.06.2024 08:48
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Правила форума Совет форумчан
Плюс-мінус. Не змусили Україну ні до яких поступок, але і жорстких формулювань щодо росії не звучало.
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18.06.2024 08:30 Ответить
Ну взагалі то там поступок і закінчення війни і не обговорювали .
Обговорювали лише 3 пункти із зєліного мирного плану , які на закінчення війни прямо не впливають . .
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18.06.2024 08:50 Ответить
Я ж кажу, плюс-мінус. Толку майже нуль, але і шкоди ніякої.
Хоча б прозвучав натяк, що поки не відновляться кордони 91 року, про мир можна і не згадувати.
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18.06.2024 08:53 Ответить
Ви вважаєте, що толку нуль і шкоди нуль. А я вважаю, толку немає, а шкоди дуже багато, бо у 2022 році 141 країна підтримала резолюцію ООН, яка вимагала від Росії негайно забратися з України, а новий "саміт миру" зібрав всього до 80 підписів і там немає вже ткого пункту.
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18.06.2024 09:04 Ответить
Зате там є пункт про дотримання принципів Статуту ООН для досягнення стійкого миру.
Що є натяком на відновлення територіальної цілісності в кордонах 1991 року.
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18.06.2024 09:08 Ответить
Зміст угоди 5 вересня 2014 року:
1.Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування зброї.
2.Забезпечити моніторинг та верифікацію з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 ОБСЄ режиму незастосування зброї.
3.Здійснити децентралізацію влади, зокрема через ухвалення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
4.Забезпечити постійний моніторинг на російсько-українському державному кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та Російської Федерації.
5.Негайно звільнити всіх заручників і незаконно утримуваних осіб.
6.Ухвалити закон про недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, які відбулися в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
7.Продовжити інклюзивний загальнонаціональний діалог.
8.Вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі.
9.Забезпечити проведення дострокових місцевих виборів відповідно до Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
10.Вивести https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96_(2014) незаконні збройні формування , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96 військову техніку , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 бойовиків і найманців з території України.
11.Ухвалити програму економічного відродження Донбасу і відновлення життєдіяльності регіону.
12.Надати гарантії особистої безпеки для учасників консультацій.

Меморандум 20 вересня 2014 року:
1.Припинення застосування зброї вважається спільним.
2.Зупинка підрозділів і військових формувань сторін на лінії зіткнення станом на 19 вересня.
3.Заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.Протягом доби з моменту прийняття даного меморандуму відведення засобів ураження калібром понад 100 міліметрів від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони, в тому числі з населених пунктів, що дає можливість створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів - зони безпеки. При цьому відвести на лінії зіткнення сторін артилерійські системи калібру понад 100 міліметрів на віддалення їхньої максимальної дальності стрільби. Зокрема: - 100 мм гармати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2-12 МТ-12 - 9 км; 120 мм міномети - 8 км; 122 мм гаубиця https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-30 Д-30 (https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A11_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB 2С1 «Гвоздика» ) - 16 км; 152 мм https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A15_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%A1%C2%BB 2С5 «Гіацинт-С» (https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A13_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%C2%BB 2С3 «Акація» , https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A119_%C2%AB%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A1%C2%BB 2С19 «Мста-С» , https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9065_%C2%AB%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%91%C2%BB 2А65 «Мста-Б» ) - 33 км, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB РСЗВ 9К51 «Град» - 21 км, https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9A57_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB 9К57 «Ураган» - 36 км, https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9A58_%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%C2%BB 9К58 «Смерч» - 70 км, https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9A51%D0%9C_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%93%C2%BB РСЗВ «Торнадо-Г» - 40 км, РСЗВ - «Торнадо» - 70 км, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%A1%C2%BB РСЗВ «Торнадо-С» - 120 км;тактичні ракетні комплекси - 120 км.
4.Заборона на розміщення важких озброєнь і важкої техніки в районі, обмеженому певними населеними пунктами.
5.Заборона на установку нових мінно-вибухових інженерних загороджень у межі зони безпеки, зобов'язання на зняття раніше встановлених мінно-вибухових загороджень в зоні безпеки.
6.Заборонити польоти авіації та іноземних літальних апаратів, крім апаратів ОБСЄ над зоною безпеки.
7.Розгортання в зоні припинення застосування зброї моніторингової місії ОБСЄ у складі групи спостерігачів організації протягом доби з моменту прийняття даного меморандуму.
8.Зазначену зону доцільно розділити на сектори, кількість кордонів яких погодити в ході підготовки до роботи моніторингової групи спостережної місії ОБСЄВиведення всіх іноземних найманців із зони конфлікту як з одного, так і з іншого боку.
Сторони також вирішили продовжити обмін військовополоненими. При цьому статус територій, захоплених бойовиками, на переговорах у Мінську не обговорювався.
23 січня 2015 - меморандум, де існують слова «Додаток: Лінія розмежування сторін із прив'язкою до місцевості» та опублікований сам додаток. Додаток являє собою таблицю з переліком населених пунктів, через які має проходити лінія розмежування, а також їхні точні географічні координати. Також опубліковано січневий лист Путіна до Порошенка з пропозиціями і карта, яка до нього додавалась. У листі Путін по суті пропонує вважати лінією розмежування фактичну лінію зіткнення, а на карті зображена ця лінія по версії Путіна станом на 13 січня 2015.Вміст листа Путіна без карти ще 18 січня опублікували численні російські ЗМІ. Через 10 днів Петро Порошенко відповів на лист Володимира Путіна, не прийнявши його пропозицію вважати лінією розмежування фактичну лінію дотику: президент України наполягає на поверненні сторін на визначені мінським Меморандумом рубежі.
Після публікації листа Порошенка представник ОРДЛО пушилін зробив заяву, що додаток до меморандуму існував, але не був підписаний.
З наявної інформації може бути не до кінця зрозуміло, чи мав бути окремо підписаний додаток до меморандуму. Зважаючи на те, що додаток згадується в копії меморандуму і не є додатковою угодою, можна прийти до висновку, що він не мав бути підписаний окремо, оскільки є невіддільною частиною угоди.
У березні 2015 Верховна Рада ухвалила постанову «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» з переліком населених пунктів, через які має проходити лінія розмежування, а також їхні точні географічні координати. Перелік координат ідентичний на перелік з додатка до меморандуму....

У тексті комюніке "Саміту миру" від 16.06.2024 року йдеться, що війна Росії проти України продовжує викликати масштабні руйнування та страждання, а також створювати ризики для багатьох регіонів світу. Учасники саміту нагадують про резолюції Генеральної асамблеї ООН, які засудили російську агресію.Вони підтверджують свою відданість принципам захисту суверенітету та територіальної цілісності будь-яких держав, зокрема України, у міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту окреслили свою згоду щодо кількох аспектів.

По-перше, це необхідність гарантування безпеки у сфері використання ядерної енергії - в тому числі на Запорізькій АЕС, яка має працювати відповідно до вимог МАГАТЕ та під його наглядом.

По-друге, задля підтримки глобальної продовольчої безпеки необхідно гарантувати безпеку торговельного судноплавства в Чорному та Азовському морях. Атаки на торговельні судна та цивільні торгові порти неприйнятні, а продовольча безпека не має використовуватися у військових цілях.

По-третє, всі військовополонені повинні бути звільнені шляхом обміну «всіх на всіх». Усі депортовані чи незаконно переміщені українські діти та дорослі цивільні особи мають повернутися додому.

У комюніке йдеться, що держави і організації, які підписали його, готові в майбутньому робити конкретні зусилля для досягнення зазначених цілей.

Я шукав і не знайшов пунк
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18.06.2024 11:22 Ответить
Погано шукали

Статут Організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.

Звідси висновок: поки русня не віддасть усі захоплені землі, не можна сказати, що досягнуто миру. В цих положеннях, якщо навіть і буде якесь "пєрєміріє", його не можна буде розцінювати як мир. А лише як час для підготовки до нового зіткнення.
***** сподівається, що уклавши "пєрєміріє" він подасть його як "устойчівий долгожданний мір", Захід видихне з полегкістю та припинить тринькати гроші на військову підтримку України, а цього ***** і треба.
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18.06.2024 11:28 Ответить
Що Ви мені цитуєте норми Статуту ООН? Я вчив міжнародне право і непогано розбираюся в цих документах. Краще процитуйте з документу "саміту миру", де чорним по білому написно, що в разі не виконання норми Статуту ООН росіянами і до ткого-тог числа, місяця, року, росія не виведе свої війська з визнних тероритій України, то до такого-то числа, місяця і року, наступить те-то. Такого немає? То це означає нічого. Пропіарились за бюджетні гроші. Але для наріду 73% всо сойдоть, тільки вже точно не для всіх. Так Вам зрозуміло?
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18.06.2024 11:54 Ответить
Була ж резолюція ООН, якою росія підтерлась.
В саміті головне - зафіксували, що поки росія не забереться за кордони 91 року, війну не можна вважати закінченою.
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18.06.2024 11:58 Ответить
Де зафіксували? Покажіть! Де презолютивна частина рішення? Бачу тільки простий текст, що учасники саміту цінують гостинність Швейцарії, де відбувся обмін різними думками для основи досягнення миру на базі міжнародного права і Статуту ООН, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною, у межах їх міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, і вирішенню спорів мирними засобами як принципам міжнародного права. Учасники підтвердили свої принципи і нічого не прийняли. Немає резолютивної частини, де знаходять відображення - тобто відповідь сааміту на кожну вимогу ініціатора процесу. Спочатку саміт викладає свій висновок про задоволення вимог повністю чи частково або про відмову в їх задоволенні.Тут немє нічого, все якось трішечки і нвколо всього, конкретики немає. Нприклад, пункт 1 прийнятого ріщення саміту -По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. А в документах МАГАТЕ хіба цього немає? Де пункт, в якому вказано, що до ткого-то числа, місяця і року, ворог має залишити Запорізьку АЕС і передти її в робуту Україні...в разі не виконання - наступає те-то? Така сама ситуація по двох іншим пунктах.
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18.06.2024 12:20 Ответить
Учасники підтвердили свої принципи і нічого не прийняли.
Принцип - без відновлення територіальної цілісності війна не може вважатись завершеною.
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18.06.2024 12:21 Ответить
То навіщо дурити тисячу один раз обдурений слугоригами нарід? У 2022 році 141 країна підтримала суверенітет, а резолюція вимагала кацапам негайно забратися з України. Виконли? То навіщо знову і знову збиратися і без резолюці і в меншому складі??? Виглядє як пір Херпіду і його офоронника рига Тадєєва.
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18.06.2024 17:29 Ответить
Тому що тут зафіксований критерій закінчення війни.
Поки не повернули Крим і всі інші території, війна вважається незакінченою.
В такому разі русні буде важче подати майбутнє дуже імовірне "пєрєміріє" як "мір" та привід нарешті припинити військову підтримку України.
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19.06.2024 08:05 Ответить
Ще газіровкою побулькали.
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18.06.2024 08:56 Ответить
Зеленский своїм планом відволікає увагу від Путлера.
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18.06.2024 09:34 Ответить
якщо рахувати , що ***** не може захопити усю Україну то саміт успішний
якщо рахувати , що Україна самотужки не може відвоювати всі свої землі то саміт не успішний
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18.06.2024 08:31 Ответить
Це дійсно, прострочені з ОПУ, відтягнули час …
Але ж Рішення КСУ, вимагає виконання ЕКС-президентом норм Конституції, а не фоток єрмака і зеленського з першими особами на саммітах…. Вибори в Україні ПУ повинні бути !!!

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014

Справа № 1-19/2014
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18.06.2024 08:37 Ответить
Дякую.
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18.06.2024 08:50 Ответить
Саммит, саммиту - рознь (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

https://dl-news.defence-line.org/?p=33083
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18.06.2024 09:05 Ответить
Будуть, неодмінно будуть. У "Дії". І ми вже знаємо беззаперечного переможця.
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18.06.2024 08:52 Ответить
Успішний, бо ***** дуже нервував. Після саміту деякі країни позитивні тези почали говорити замість підорашіської пропаганди.
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18.06.2024 08:39 Ответить
Zeлений шапітолій проср@в купу грошей на відосики для їрмакаки ,
толку 0 цілих, 0 десятих з цього балагану
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18.06.2024 08:56 Ответить
А чим успішний? Тим, що довів, що рішення самміту ніяк не дієвіше рішення ООН. Чи тим, що показав ницість Зєрмака.
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18.06.2024 08:46 Ответить
Хочаб в тому, що чітко виявив кількість країн в антихуйловій коаліції. Що вже не додає їм можливості пітляти....
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18.06.2024 10:49 Ответить
Кількість країн давно виявилася в ООН і це значно більше, ніж у цьому цирку Зєрмака. І як це не дає їм можливості "пітляти"? Підписи відкликають.
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19.06.2024 10:18 Ответить
Надзвичайно успішним! Бубочка зірвав свою порцію оплесків, завгосп Козир всунув свою пику на фотосесії...
Гурра!!
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18.06.2024 08:48 Ответить
Успішний, бо ***** дуже нервував.

Він весь час нервує, але продовжує успішно руйнувати Україну

Після саміту деякі країни позитивні тези почали говорити замість підорашіської пропаганди.

Деякі? країни почали говорити?

І що вони роблять, крім «говоріння»?

Цей Саміт і подібні йому повністю відповідають поговірці

Говорили- балакали…
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18.06.2024 08:51 Ответить
Сама идея самита была снять давление с Путлера.
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18.06.2024 09:29 Ответить
Я здивований такою оценкою. Що ж тут успішного? Навіть "мінські протоколи" були успішнішими за рішення цього "саміту миру". Там конкретно, пункт 1 - припинити вогонь, далі то-то, вивести війська, то-то, відвести гармати на таку-то відстнь, "Гради", "Смерчі", "торнадо" на таку-то відстань... і під кожним протоколом стояв підпись кацапів, які підтверджевали свою згоду, а що тут? Нічого. Просто "слоугориги" перенесли свої гуляння і надування писків з Трускавця до Швейцірії. Простіший приклад - пішов на автовокзал купити квиток доїхти до Києва, там сказали, що в мене гарна валіза і що я вибрав правильний шлях, але квитків поки що немає. Чи є резолюція, що кацапи мають вивести всі свої війська з території України?
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18.06.2024 08:58 Ответить
Ви маєте рацію!

Саммит, саммиту - рознь (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

https://dl-news.defence-line.org/?p=33083
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18.06.2024 09:07 Ответить
Сравнил тоже... В Минске были прямые переговоры с рашистами, а на этот саммит их даже не пригласили.
С кем договариваться о прекращении огня, с папой римским?
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18.06.2024 09:07 Ответить
Хто хотів з"іхались попіарились - та и по всьому
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18.06.2024 09:07 Ответить
Ага, пАтужний успіх: гармонізували формулу ЗЕ з китайською ініціативою. Три пункти ЗЕ відповідають двом від Сі (китайці полонених з харчами об'єднали).
З більш ніж 100 країн та організацій, ітогове комюніке підписали 84. За дві доби вже три країни вже відкликали підпис.
Для порівняння, два роки тому Резолюцію ООН підтримали 143 країни і більше 20 глобальних організацій.
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18.06.2024 09:16 Ответить
Для Путлера !
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18.06.2024 09:26 Ответить
Такий собі піарчик на дві морди,всеодно ж банкет не за свої зелені,це єдине досягнення після боневтіка.
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18.06.2024 09:35 Ответить
Від слова -халва- солодко в роті не стане. Кірбі.
Оце ваше підспівування Ослу вийде боком населенню України.
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18.06.2024 09:42 Ответить
Досить виясняти що це було...Давай вже другий саммит -реванш збирай
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18.06.2024 09:55 Ответить
апмериканська "кірба" має пояснити в чому "успіх" для України і її народу ,якщо мир в Україні не обговорювався,В чому"успішність".якщо безпека України і її народу не збільшилася і т.ді т.п.(а по3,14здіти ж можна про "успіхи" ???
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18.06.2024 09:56 Ответить
Ніхто, нічого не повинен поясняти, якщо владі люди похеру, то взгалі, про що мова!!! В середені України бардак такий, що на Заході за голову беруться!
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18.06.2024 13:59 Ответить
Ніхто, нічого не повинен поясняти,- це можете сказати своїм рідним ,близьким дітям ,та онукам. а відтак будете уважно слухати ,що пояснює рашистський окупант і вбивця українців
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18.06.2024 14:03 Ответить
Цікаво для кого саміт став успішним ?
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18.06.2024 09:56 Ответить
для куйла,адже дає йому можливість продовжувати чинити геноцидукраїнців і руйнувати Україну....
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18.06.2024 09:59 Ответить
Ні про ЩО ! МИР в якому році буде ??? в 2054 ? Якщо про нього навіть не говорять...
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18.06.2024 10:05 Ответить
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18.06.2024 10:18 Ответить
Успішний був хіба що виїзд бюрократів на відпочинок до Швейцарії ,а ось про сам мир в Україні на якомусь там саміті говорили мало...
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18.06.2024 10:44 Ответить
Взагалі навіть назва саміту не правильна. Повинен бути саміт перемоги.
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18.06.2024 11:02 Ответить
А в Білому Домі знають про це?)) В чому успішний? Запускай другий
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18.06.2024 13:54 Ответить
 
 