Саммит мира был успешным, - Кирби
В Белом доме считают, что Глобальный саммит мира, который состоялся в минувшие выходные в Швейцарии, был успешным.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Белый дом считает Саммит успешным
Он назвал успешным саммит по установлению мира в Украине, который состоялся в эти выходные и который посетили вице-президент Камала Харрис, а также советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
По словам Кирби, делегации более 100 стран и организаций собрались вместе, чтобы обсудить важность достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на ключевых принципах суверенитета и территориальной целостности, предусмотренного основными принципами ООН.
Кирби напомнил заявление президента Джо Байдена о том, что длительный мир в Украине должен быть обеспечен ее собственной способностью защищать себя сейчас, а также сдерживать агрессию в будущем.
Помощь США Украине
Он также заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине военную помощь и поддерживать украинский народ, в частности предоставят новый пакет финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
"США будут обеспечивать дополнительную гуманитарную помощь людям в Украине, пострадавшим от агрессии, а также тем, кто стал беженцем и был вынужден выехать за границу", - сказал Кирби.
Что предшествовало?
Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
Впоследствии появилась информация, что две страны отозвали свои подписи из совместного коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии. В ОП утверждают, что Ирак и Иордания не отозвали подписи под коммюнике Саммита мира, а вообще не подписывали документ.
Также сообщалось, что Руанда отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира, а Вселенский патриархат присоединился к коммюнике по итогам Глобального саммита мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Обговорювали лише 3 пункти із зєліного мирного плану , які на закінчення війни прямо не впливають . .
Хоча б прозвучав натяк, що поки не відновляться кордони 91 року, про мир можна і не згадувати.
Що є натяком на відновлення територіальної цілісності в кордонах 1991 року.
1.Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування зброї.
2.Забезпечити моніторинг та верифікацію з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 ОБСЄ режиму незастосування зброї.
3.Здійснити децентралізацію влади, зокрема через ухвалення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
4.Забезпечити постійний моніторинг на російсько-українському державному кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та Російської Федерації.
5.Негайно звільнити всіх заручників і незаконно утримуваних осіб.
6.Ухвалити закон про недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, які відбулися в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
7.Продовжити інклюзивний загальнонаціональний діалог.
8.Вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі.
9.Забезпечити проведення дострокових місцевих виборів відповідно до Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
10.Вивести https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96_(2014) незаконні збройні формування , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96 військову техніку , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 бойовиків і найманців з території України.
11.Ухвалити програму економічного відродження Донбасу і відновлення життєдіяльності регіону.
12.Надати гарантії особистої безпеки для учасників консультацій.
Меморандум 20 вересня 2014 року:
1.Припинення застосування зброї вважається спільним.
2.Зупинка підрозділів і військових формувань сторін на лінії зіткнення станом на 19 вересня.
3.Заборона на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій.Протягом доби з моменту прийняття даного меморандуму відведення засобів ураження калібром понад 100 міліметрів від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожної сторони, в тому числі з населених пунктів, що дає можливість створити зону припинення застосування зброї шириною не менше 30 кілометрів - зони безпеки. При цьому відвести на лінії зіткнення сторін артилерійські системи калібру понад 100 міліметрів на віддалення їхньої максимальної дальності стрільби. Зокрема: - 100 мм гармати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2-12 МТ-12 - 9 км; 120 мм міномети - 8 км; 122 мм гаубиця https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-30 Д-30 (https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A11_%C2%AB%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB 2С1 «Гвоздика» ) - 16 км; 152 мм https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A15_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%A1%C2%BB 2С5 «Гіацинт-С» (https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A13_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%C2%BB 2С3 «Акація» , https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A119_%C2%AB%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A1%C2%BB 2С19 «Мста-С» , https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%9065_%C2%AB%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%91%C2%BB 2А65 «Мста-Б» ) - 33 км, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB РСЗВ 9К51 «Град» - 21 км, https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9A57_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%C2%BB 9К57 «Ураган» - 36 км, https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9A58_%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%C2%BB 9К58 «Смерч» - 70 км, https://uk.wikipedia.org/wiki/9%D0%9A51%D0%9C_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%93%C2%BB РСЗВ «Торнадо-Г» - 40 км, РСЗВ - «Торнадо» - 70 км, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%A1%C2%BB РСЗВ «Торнадо-С» - 120 км;тактичні ракетні комплекси - 120 км.
4.Заборона на розміщення важких озброєнь і важкої техніки в районі, обмеженому певними населеними пунктами.
5.Заборона на установку нових мінно-вибухових інженерних загороджень у межі зони безпеки, зобов'язання на зняття раніше встановлених мінно-вибухових загороджень в зоні безпеки.
6.Заборонити польоти авіації та іноземних літальних апаратів, крім апаратів ОБСЄ над зоною безпеки.
7.Розгортання в зоні припинення застосування зброї моніторингової місії ОБСЄ у складі групи спостерігачів організації протягом доби з моменту прийняття даного меморандуму.
8.Зазначену зону доцільно розділити на сектори, кількість кордонів яких погодити в ході підготовки до роботи моніторингової групи спостережної місії ОБСЄВиведення всіх іноземних найманців із зони конфлікту як з одного, так і з іншого боку.
Сторони також вирішили продовжити обмін військовополоненими. При цьому статус територій, захоплених бойовиками, на переговорах у Мінську не обговорювався.
23 січня 2015 - меморандум, де існують слова «Додаток: Лінія розмежування сторін із прив'язкою до місцевості» та опублікований сам додаток. Додаток являє собою таблицю з переліком населених пунктів, через які має проходити лінія розмежування, а також їхні точні географічні координати. Також опубліковано січневий лист Путіна до Порошенка з пропозиціями і карта, яка до нього додавалась. У листі Путін по суті пропонує вважати лінією розмежування фактичну лінію зіткнення, а на карті зображена ця лінія по версії Путіна станом на 13 січня 2015.Вміст листа Путіна без карти ще 18 січня опублікували численні російські ЗМІ. Через 10 днів Петро Порошенко відповів на лист Володимира Путіна, не прийнявши його пропозицію вважати лінією розмежування фактичну лінію дотику: президент України наполягає на поверненні сторін на визначені мінським Меморандумом рубежі.
Після публікації листа Порошенка представник ОРДЛО пушилін зробив заяву, що додаток до меморандуму існував, але не був підписаний.
З наявної інформації може бути не до кінця зрозуміло, чи мав бути окремо підписаний додаток до меморандуму. Зважаючи на те, що додаток згадується в копії меморандуму і не є додатковою угодою, можна прийти до висновку, що він не мав бути підписаний окремо, оскільки є невіддільною частиною угоди.
У березні 2015 Верховна Рада ухвалила постанову «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» з переліком населених пунктів, через які має проходити лінія розмежування, а також їхні точні географічні координати. Перелік координат ідентичний на перелік з додатка до меморандуму....
У тексті комюніке "Саміту миру" від 16.06.2024 року йдеться, що війна Росії проти України продовжує викликати масштабні руйнування та страждання, а також створювати ризики для багатьох регіонів світу. Учасники саміту нагадують про резолюції Генеральної асамблеї ООН, які засудили російську агресію.Вони підтверджують свою відданість принципам захисту суверенітету та територіальної цілісності будь-яких держав, зокрема України, у міжнародно визнаних кордонах. Учасники саміту окреслили свою згоду щодо кількох аспектів.
По-перше, це необхідність гарантування безпеки у сфері використання ядерної енергії - в тому числі на Запорізькій АЕС, яка має працювати відповідно до вимог МАГАТЕ та під його наглядом.
По-друге, задля підтримки глобальної продовольчої безпеки необхідно гарантувати безпеку торговельного судноплавства в Чорному та Азовському морях. Атаки на торговельні судна та цивільні торгові порти неприйнятні, а продовольча безпека не має використовуватися у військових цілях.
По-третє, всі військовополонені повинні бути звільнені шляхом обміну «всіх на всіх». Усі депортовані чи незаконно переміщені українські діти та дорослі цивільні особи мають повернутися додому.
У комюніке йдеться, що держави і організації, які підписали його, готові в майбутньому робити конкретні зусилля для досягнення зазначених цілей.
Я шукав і не знайшов пунк
Статут Організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.
Звідси висновок: поки русня не віддасть усі захоплені землі, не можна сказати, що досягнуто миру. В цих положеннях, якщо навіть і буде якесь "пєрєміріє", його не можна буде розцінювати як мир. А лише як час для підготовки до нового зіткнення.
***** сподівається, що уклавши "пєрєміріє" він подасть його як "устойчівий долгожданний мір", Захід видихне з полегкістю та припинить тринькати гроші на військову підтримку України, а цього ***** і треба.
В саміті головне - зафіксували, що поки росія не забереться за кордони 91 року, війну не можна вважати закінченою.
Принцип - без відновлення територіальної цілісності війна не може вважатись завершеною.
Поки не повернули Крим і всі інші території, війна вважається незакінченою.
В такому разі русні буде важче подати майбутнє дуже імовірне "пєрєміріє" як "мір" та привід нарешті припинити військову підтримку України.
якщо рахувати , що Україна самотужки не може відвоювати всі свої землі то саміт не успішний
Але ж Рішення КСУ, вимагає виконання ЕКС-президентом норм Конституції, а не фоток єрмака і зеленського з першими особами на саммітах…. Вибори в Україні ПУ повинні бути !!!
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)
м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014
Справа № 1-19/2014
https://dl-news.defence-line.org/?author=7
https://dl-news.defence-line.org/?p=33083
толку 0 цілих, 0 десятих з цього балагану
Гурра!!
Він весь час нервує, але продовжує успішно руйнувати Україну
Після саміту деякі країни позитивні тези почали говорити замість підорашіської пропаганди.
Деякі? країни почали говорити?
І що вони роблять, крім «говоріння»?
Цей Саміт і подібні йому повністю відповідають поговірці
Говорили- балакали…
Саммит, саммиту - рознь (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?author=7
https://dl-news.defence-line.org/?p=33083
С кем договариваться о прекращении огня, с папой римским?
З більш ніж 100 країн та організацій, ітогове комюніке підписали 84. За дві доби вже три країни вже відкликали підпис.
Для порівняння, два роки тому Резолюцію ООН підтримали 143 країни і більше 20 глобальних організацій.
Оце ваше підспівування Ослу вийде боком населенню України.