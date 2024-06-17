РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11050 посетителей онлайн
Новости
2 784 33

Китай не принимал участия в Саммите мира и не будет комментировать его результаты и итоговое коммюнике, - МИД

Китай не коментуватиме підсумки Саміту миру у Швейцарії

Представитель Китая не присутствовал на Глобальном саммите мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии, поэтому Пекин не будет комментировать его результаты и итоговое заявление стран-участниц саммита.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в итоговом коммюнике говорилось о восстановлении территориальной целостности Украины как основы для любого мирного соглашения с Россией.

Китай не присутствовал на этом мирном саммите и не будет комментировать совместное заявление", - сказал Линь в ответ на просьбу журналистов поделиться мыслями по поводу итогового документа саммита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предполагаю, Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира. Страны должны обратить на это внимание, - Салливан

Он добавил, что в украинском вопросе позиция Китая остается последовательной и четкой (одним из ее ключевых пунктов является немедленное прекращение огня и установление перемирия, что соответствует стремлению России - ред.)

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Китай не принимал участия в двухдневной конференции.

Также читайте: ОП выясняет, действительно ли некоторые страны отозвали свои подписи под коммюнике Саммита мира, - советник Ермака Бевз

Автор: 

Китай (2991) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Гандони
показать весь комментарий
17.06.2024 12:42
+8
Ну а в чому Китай не правий? Якщо робити платформи, які ведуть до мирних переговорів, то в будь-якому разі з кацапською присутністю. Якщо без, то жодного сенсу немає, є ООН, де можна щодня висловлювати занепокоєння з однаковим результатом
показать весь комментарий
17.06.2024 12:43
+7
Лікарі проводять консиліум по лікуванню психічно-хворого придурка в його присутності і погоджують з ним курс лікування. Якось так виглядає твій висер.
Для того, щоб кацапів запрошувати до переговорів, в першу чергу, ті кацапи мають прийти до тями і зрозуміти, що їм потрібне лікування. Іншого варіанту, на жаль, тут нема, хіба повне знищення кацапстану.
А на рахунок Китаю, все значно простіше - Китай сам зацікавлений в цій війні, навіть дуже зацікавлений, щоб ослабити кацапію, посилити її залежність від китаю і, що важливо, отримати халявний доступ до ресурсів України. так що, де-факто, китай тут активний учасник війни.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не брали ви ще батога козацького *********** , а саміт то таке вофкіна сходка.
показать весь комментарий
17.06.2024 12:40 Ответить
Гандони
показать весь комментарий
17.06.2024 12:42 Ответить
Ну а в чому Китай не правий? Якщо робити платформи, які ведуть до мирних переговорів, то в будь-якому разі з кацапською присутністю. Якщо без, то жодного сенсу немає, є ООН, де можна щодня висловлювати занепокоєння з однаковим результатом
показать весь комментарий
17.06.2024 12:43 Ответить
Сцяний пень тобою пишається, запроданцю.
показать весь комментарий
17.06.2024 12:51 Ответить
Дмитро Кулеба. "Ідея в тому, щоб наступний саміт став завершенням війни. І звісно, нам треба за столом переговорів й інша сторона. Це очевидно, що для завершення війни треба обидві сторони

"Сцяний пень" це про Кулебу? Чи вiн також запроданець?
показать весь комментарий
17.06.2024 12:56 Ответить
Кулеба... Це той, що іноді супроводжує завгоспа ОПи і приймає участь у дипломатичних зустрічах (на другорядних ролях)?
показать весь комментарий
17.06.2024 13:05 Ответить
Дурню ніяких переговорів між Україною і Рашкою не буде ,а будуть переговори між "Великою сімкою " і всередині "Великої двадцятки " про результат переговорів повідомлять і Україну і Рашку .
показать весь комментарий
17.06.2024 15:19 Ответить
Не вмикай вар'ята, запроданцю. Ти вже чітко висрався, що разом з китайським Сцяним Пнем проти відновлення територіальної цілісности України.
показать весь комментарий
17.06.2024 18:18 Ответить
А хто ж не запроданець. Ну хоть образ, натякни. Тіки не кажи - ЗСУ - бо ЗСУ не було на самиті не зрозуміло чого.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:08 Ответить
Зателефонуй мамі, непорозуміння ввдморожене, бо я не збираюся годувати тебе цицькою. ))
показать весь комментарий
17.06.2024 18:21 Ответить
Цікаво чому гітлера не запросили на "платформу" в Тегерані, а також чхали на думку нацистької Німеччини на "платформа"х в Потсдамі та Ялті?
показать весь комментарий
17.06.2024 12:58 Ответить
Напевно тому що в Тегерані зібралися країни, які воюють з Гітлером і для обговорення війни, а не для суперечок які санкції слід додати нацистам, а які не варто
показать весь комментарий
17.06.2024 13:04 Ответить
Тобто росія має бути присутня, щоб узгоджувати санкції проти самої себе?
показать весь комментарий
17.06.2024 13:08 Ответить
Так то був самит миру, а не санкційний. На санкції збираються люди котрі з бізнесу та все рахують. Тут одні пи.....ну- ну у смисле політики.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:11 Ответить
Бізнес рахує, а приймають рішення та оголошують політики.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:15 Ответить
Ну так там одразу політикі, без бізнесу. Читайте заключне комюніке - жодного слова про санкції.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:16 Ответить
Лікарі проводять консиліум по лікуванню психічно-хворого придурка в його присутності і погоджують з ним курс лікування. Якось так виглядає твій висер.
Для того, щоб кацапів запрошувати до переговорів, в першу чергу, ті кацапи мають прийти до тями і зрозуміти, що їм потрібне лікування. Іншого варіанту, на жаль, тут нема, хіба повне знищення кацапстану.
А на рахунок Китаю, все значно простіше - Китай сам зацікавлений в цій війні, навіть дуже зацікавлений, щоб ослабити кацапію, посилити її залежність від китаю і, що важливо, отримати халявний доступ до ресурсів України. так що, де-факто, китай тут активний учасник війни.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:05 Ответить
Іншого варіанту, на жаль, тут нема, хіба повне знищення кацапстану.
=========

Знищення кацапстану - це розхерячити всю планету. Це начебто всім відомо. У кацапів є такий медвєдєв - він приблизно такі ж плани та ідеї теж видає регулярно після двох пляшок. Але це приблизно як позбутися тарганів напалмом
показать весь комментарий
17.06.2024 13:14 Ответить
Якщо кацапів не привести до тями, вони й так розхирячать. Чим скоріше то до китаю дійде, і не тільки до нього... Ну нема інших варіантів. Ще ні один божевільний не визнав, що він божевільний.
До речі, якщо на психа надягнути гамівну сорочку, то він ні собі ні навколишнім шкоди не принесе.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:20 Ответить
Диктатору на відміну від демократа чхати на народ, але йому не чхати на себе. Бо саме через тримання за владу, та власне життя встановлюються диктатури. Тому маю сумнів, що путінська верхівка "колекціонувала" мільярди, щоб одного разу згоріти від ядерного вибуху.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:24 Ответить
Пожалуйста ответьте, просроченный преЗедент демократ?
показать весь комментарий
17.06.2024 14:06 Ответить
Уж ему точно насрать на народ.
показать весь комментарий
17.06.2024 14:08 Ответить
В Тегеран і Ялту теж не запрошували Гітлера , і що тут не так?
показать весь комментарий
17.06.2024 14:18 Ответить
Так най путєну скаже припинити вогонь і вийти, то й будуть перемовини
показать весь комментарий
17.06.2024 13:02 Ответить
В кєтайському питанні позиція України залишається послідовною, чіткою, об'єктивною та справедливою: сi ***** cacнi.
показать весь комментарий
17.06.2024 13:06 Ответить
"Найвеличніший" хотів попіаритись на міжнародному рівні,бо рейтинг валиться,а як відомо-рейтинг-це для бубочки всьо,ОПешечка розробила новий "позітівний кейс",навіть конференцію назвала "самітом",і обов'язково "глобальним",бо в Володимира Санича ж все має бути: найпотужніше,найбільше в історії,най-,най-,най-...а в підсумку черговий пшик,як "фортеця Бахмут" і "кава в Ялті".
показать весь комментарий
17.06.2024 13:10 Ответить
Коротко про позицію китайців:
Гвалтівник пійманий "на гарячому"...
Коп: - Негайно припиніть рухатися!
Жертва: - Заберіть його від мене!
Гвалтівник: - Ні-ні, мене влаштовує перша вимога, ви повинні враховувати і мій інтерес.
показать весь комментарий
17.06.2024 14:10 Ответить
От і добре що знають своє місце.
показать весь комментарий
17.06.2024 14:27 Ответить
Если Кетай пристанет, то получится, что он играет так называемую зеркальную шахматную партию. И КПК не поймёт.
показать весь комментарий
17.06.2024 14:32 Ответить
да уберить зеленую мразь, она бесит уже своим саммитом, **** , вор нелегитмный, тупой еврей. ты никто и звать никак. моль зеленая.
показать весь комментарий
17.06.2024 14:42 Ответить
Надо вводить пошлины на китайские товары
показать весь комментарий
17.06.2024 15:06 Ответить
 
 