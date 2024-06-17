Китай не принимал участия в Саммите мира и не будет комментировать его результаты и итоговое коммюнике, - МИД
Представитель Китая не присутствовал на Глобальном саммите мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии, поэтому Пекин не будет комментировать его результаты и итоговое заявление стран-участниц саммита.
Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что в итоговом коммюнике говорилось о восстановлении территориальной целостности Украины как основы для любого мирного соглашения с Россией.
Китай не присутствовал на этом мирном саммите и не будет комментировать совместное заявление", - сказал Линь в ответ на просьбу журналистов поделиться мыслями по поводу итогового документа саммита.
Он добавил, что в украинском вопросе позиция Китая остается последовательной и четкой (одним из ее ключевых пунктов является немедленное прекращение огня и установление перемирия, что соответствует стремлению России - ред.)
Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
Китай не принимал участия в двухдневной конференции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Сцяний пень" це про Кулебу? Чи вiн також запроданець?
Для того, щоб кацапів запрошувати до переговорів, в першу чергу, ті кацапи мають прийти до тями і зрозуміти, що їм потрібне лікування. Іншого варіанту, на жаль, тут нема, хіба повне знищення кацапстану.
А на рахунок Китаю, все значно простіше - Китай сам зацікавлений в цій війні, навіть дуже зацікавлений, щоб ослабити кацапію, посилити її залежність від китаю і, що важливо, отримати халявний доступ до ресурсів України. так що, де-факто, китай тут активний учасник війни.
=========
Знищення кацапстану - це розхерячити всю планету. Це начебто всім відомо. У кацапів є такий медвєдєв - він приблизно такі ж плани та ідеї теж видає регулярно після двох пляшок. Але це приблизно як позбутися тарганів напалмом
До речі, якщо на психа надягнути гамівну сорочку, то він ні собі ні навколишнім шкоди не принесе.
Гвалтівник пійманий "на гарячому"...
Коп: - Негайно припиніть рухатися!
Жертва: - Заберіть його від мене!
Гвалтівник: - Ні-ні, мене влаштовує перша вимога, ви повинні враховувати і мій інтерес.