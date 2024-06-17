Китай не принимал участия в Саммите мира и не будет комментировать его результаты и итоговое коммюнике, - МИД

Представитель Китая не присутствовал на Глобальном саммите мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии, поэтому Пекин не будет комментировать его результаты и итоговое заявление стран-участниц саммита.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в итоговом коммюнике говорилось о восстановлении территориальной целостности Украины как основы для любого мирного соглашения с Россией.

Китай не присутствовал на этом мирном саммите и не будет комментировать совместное заявление", - сказал Линь в ответ на просьбу журналистов поделиться мыслями по поводу итогового документа саммита.

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Он добавил, что в украинском вопросе позиция Китая остается последовательной и четкой (одним из ее ключевых пунктов является немедленное прекращение огня и установление перемирия, что соответствует стремлению России - ред.)

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Китай не принимал участия в двухдневной конференции.

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