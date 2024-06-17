ОП выясняет, действительно ли некоторые страны отозвали свои подписи под коммюнике Саммита мира, - советник Ермака Бевз

Сейчас информация о том, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Саммита мира, проверяется.

Об этом заявил советник главы ОП Александр Бевз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сегодня Украина свяжется со Швейцарией, чтобы уточнить список подписантов, отметил он. В то же время, добавил Бевз, коммюнике остается открытым для присоединения стран.

"Мы сегодня будем связываться с коллегами из Берна, еще раз проговаривать весь перечень стран, которые присоединились. Я лично присутствовал во время объявления результатов по присоединению к коммюнике, и эти страны были указаны на финальном табло в зале, где проводилась пленарная сессия. Поэтому мы не спешим с какими-либо выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились. Коммюнике остается открытым для присоединения любых стран, и мы рассчитываем, что количество его участников будет только расти", - сказал советник главы ОП.

По словам Бевза, среди стран-участниц Саммита мира были и такие, которые сразу сообщили Украине и Швейцарии как организаторам Саммита, что не готовы присоединяться к любому документу, независимо от содержания.

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Советник главы ОП отметил важность, чтобы страны так называемой "Большой двадцатки" (G20) присоединились к мирному процессу.

"Наверное это связано со спецификой определенных политических процессов внутри этих стран. Некоторые страны прямо подвергались давлению, и об этом неоднократно говорил президент, как относительно участия в саммите, так и относительно присоединения к какому-то финальному документу. Я уверен в том, что некоторые страны, которые присутствовали и не присоединились к коммюнике, присоединятся позже. Даже те, которые не были, смогут присоединиться. Безусловно, нам было бы важно, чтобы страны G20, которые не присоединились на сегодня к коммюнике, включились в мирный процесс. И то, что они сегодня не присоединились к коммюнике, не означает, что они не будут членами, участниками мирного процесса в будущем", - подытожил Бевз.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Впоследствии стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи.

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