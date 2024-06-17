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ОП выясняет, действительно ли некоторые страны отозвали свои подписи под коммюнике Саммита мира, - советник Ермака Бевз

ОП з'ясовує, чи справді деякі країни скасували підписи під комюніке Саміту миру

Сейчас информация о том, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике Саммита мира, проверяется.

Об этом заявил советник главы ОП Александр Бевз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сегодня Украина свяжется со Швейцарией, чтобы уточнить список подписантов, отметил он. В то же время, добавил Бевз, коммюнике остается открытым для присоединения стран.

"Мы сегодня будем связываться с коллегами из Берна, еще раз проговаривать весь перечень стран, которые присоединились. Я лично присутствовал во время объявления результатов по присоединению к коммюнике, и эти страны были указаны на финальном табло в зале, где проводилась пленарная сессия. Поэтому мы не спешим с какими-либо выводами относительно того, какие страны отсоединились или присоединились. Коммюнике остается открытым для присоединения любых стран, и мы рассчитываем, что количество его участников будет только расти", - сказал советник главы ОП.

По словам Бевза, среди стран-участниц Саммита мира были и такие, которые сразу сообщили Украине и Швейцарии как организаторам Саммита, что не готовы присоединяться к любому документу, независимо от содержания.

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Советник главы ОП отметил важность, чтобы страны так называемой "Большой двадцатки" (G20) присоединились к мирному процессу.

"Наверное это связано со спецификой определенных политических процессов внутри этих стран. Некоторые страны прямо подвергались давлению, и об этом неоднократно говорил президент, как относительно участия в саммите, так и относительно присоединения к какому-то финальному документу. Я уверен в том, что некоторые страны, которые присутствовали и не присоединились к коммюнике, присоединятся позже. Даже те, которые не были, смогут присоединиться. Безусловно, нам было бы важно, чтобы страны G20, которые не присоединились на сегодня к коммюнике, включились в мирный процесс. И то, что они сегодня не присоединились к коммюнике, не означает, что они не будут членами, участниками мирного процесса в будущем", - подытожил Бевз.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Впоследствии стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи.

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Автор: 

Офис Президента (1799) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+10


Головне , що долю України вирішували якісь дуже сумнівні Арахамії , Рєзнікови , не українці. Українцям там взагалі слова не давали . Хтось ще сумнівається в тому що ,цю владу треба дрином гнати.


https://censor.net/ua/resonance/3494884/peregovor_ukrayn_y_rf_v_2022#comment_81923658
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17.06.2024 12:02
+9
ну от, як це коментувати?
цей безкінечний квартал 95, з їхніми тупорилими приколами...
десь, мля, загубились підписи.
шукають, ****.

нас від чогось відволікають, дуже наполегливо!
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17.06.2024 12:05
+9
всі просто зрозуміли що толку від саміту абсолютний нуль і вирішили красиво вийти. За що б не брався ФСБешний кріт дЄрмак всюди повна срака для України
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17.06.2024 12:11
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Головне , що долю України вирішували якісь дуже сумнівні Арахамії , Рєзнікови , не українці. Українцям там взагалі слова не давали . Хтось ще сумнівається в тому що ,цю владу треба дрином гнати.


https://censor.net/ua/resonance/3494884/peregovor_ukrayn_y_rf_v_2022#comment_81923658
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17.06.2024 12:02 Ответить
ну от, як це коментувати?
цей безкінечний квартал 95, з їхніми тупорилими приколами...
десь, мля, загубились підписи.
шукають, ****.

нас від чогось відволікають, дуже наполегливо!
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17.06.2024 12:05 Ответить
Тобто, затримано співробітника департаменту ліцензування, керує яким «подружка» першої заступниці голови НБУ Олександр Бевз. Його безпосереднім куратором є Рожкова. У наявності черговий хабар злодійській банді, що засіла в НБУ, - діяльність якої мені не дає розслідувати керівництво фракції і парламенту», - https://t.me/dubinskypro/4717 повідомив депутат Олександр Дубінський.
Сьогодні відбудеться чергове засідання фінансового комітету парламенту, на якому буде розглянуто кандидатуру «від парламенту» до наглядової ради «Укрексімбанку».

«Оскільки статус парламенту зведений Офісом президента до рівня безоплатного додатка до президентських забаганок, то голосувати депутати «монобільшості» разом із членами ОПЗЖ і низки інших фракцій та груп, які прислужують їм, будуть за однокурсника помічника глави Офісу президента Даші Зарівної - Олександра Бевза.

Бевз зараз працює позаштатним радником глави ОП, а до цього працював у Нацбанку директором департаменту ліцензування.

Крім дружби із Зарівною, Сашу Бевза вважають «дуже близькою подругою» першого заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової», - пише Дубінський.

Також Дубінський написав про затримання Бевза за отримання хабарів під час видачі ліцензій фінансовим компаніям. Це про нього йшла мова?
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17.06.2024 12:09 Ответить
Не знаю хто такий той Бевзь, але цитувати підара (в поганому сенсі) Дубінського - це повне дно.
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17.06.2024 12:15 Ответить
Тебе не вирвало, коли оту дєвку Бені цитував?
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17.06.2024 13:05 Ответить
Я так розумію Бевз то новий керівник опи при призеденті єрмакі?
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17.06.2024 12:11 Ответить
всі просто зрозуміли що толку від саміту абсолютний нуль і вирішили красиво вийти. За що б не брався ФСБешний кріт дЄрмак всюди повна срака для України
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17.06.2024 12:11 Ответить
Радник Єрмака? WTF?
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17.06.2024 12:19 Ответить
єрмак вже віце-президент). Так було зазначено в списку урасників цього форуму. Взагалі у мене склалась думка, що головною метою форуму була легитимізація єрмака, а не якась там війна.
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17.06.2024 13:09 Ответить
в нас за Конституцією немає віце-президента. Хай хоч горщиком себе назве, Єрмак ніхто.
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17.06.2024 16:06 Ответить
Надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні».«За» проголосували - 141 держава, «проти» - 7, утрималися - 32.Як би ми до ООН не ставились,але це єдина легітимна організація резолюції якої зобов'язують всі країни світу виконувати їх.Що це було,в Швейцарії?В самій назві вже заклав Єрмак фальсифікацію,бо це конференція,а не саміт.Чому за основу не береться резулюція ООН? Щоб легалізувати ху@ла і його право захоплювати інші країни?Ви,що тварі зелені творите,ви ж самі руйнуєте міжнародне право.І хтось ще вірить,що Єрмак не на росію працює?
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17.06.2024 12:23 Ответить
Замзавгоспа керує країною, блд вже нема слів з нормативної лексики ...
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17.06.2024 12:26 Ответить
єто какой-то позор
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17.06.2024 12:31 Ответить
Радник завхоза
Радить який папір краще купувати для зеленої найвеличнішої сраки?
Чи таки бабуїн передав кремлівському кроту обовʼязки президента з доступом до державної таємниці?
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17.06.2024 12:33 Ответить
Бачу, не лише мене бісить оце "радник завгоспа". Щоб вони виздихали вже нарешті
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17.06.2024 12:44 Ответить
радник ермака бевз?! а как зовут радника радника ермака бевза? а радника радника радника ермака?....
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17.06.2024 12:46 Ответить
Гнати всю Єрмаковщину!
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17.06.2024 13:10 Ответить
Радник секретаря? Хай мене саджають. Я можу відкрито сказати, що Єрмак -ніхто. Його ніхто не обирав, народ не обирав. І за законом секретар ОП не має жодних повноважень. Взагалі, ніяких повноважень, нуль.. Тому радник секретаря, це взагалі пустий звук.
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17.06.2024 13:23 Ответить
А якщо відкликали то шо, єрмак їх в СІЗО посадить ?
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17.06.2024 13:28 Ответить
так зрозумів що Д'єрмачіло представляв на саміті фєдєрашку
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17.06.2024 13:35 Ответить
Це як? Читає телеграм канали?
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17.06.2024 16:24 Ответить
Обісралися на першому саміті (противне, гундосне каркання на анлійському величнішого, не було настільки переконливим), а вже трубадури з ОПи пудрять мізки світовому співтовариству, а також нашому народу, про другий саміт на якому, за заявою "невиліковних оптимістів", а точніше мудозвонів з ОП, ху*ло має підписати акт капітуля. Головне, цієї бурхливої, ​​але малоплідної для України діяльності, це збереження довіри, яка серйозно похитнулася, до самого гундоса та його близького оточення.
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17.06.2024 17:10 Ответить
 
 