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Новости Война
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Саммит мира в Швейцарии показал, что существует широкая и глубокая поддержка справедливого мира в Украине, - Салливан

джейк,салліван

Глобальный саммит мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии, стал событием с ошеломляющим успехом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на заключительном пленарном заседании Саммита заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Этот саммит определил основной характер, основной фундамент того, как выглядит справедливый мир. И это принципы Устава Организации Объединенных Наций, принципы международного права, понятие суверенитета и территориальной целостности, а также основное положение о том, что ни одной нации нельзя позволять завоевывать другую нацию силой. Точка", - сказал Салливан.

Он подчеркнул, что саммит создал платформу, на которой Украина может стоять, двигаясь вперед, чтобы вести переговоры с позиции уверенности, чтобы обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность и обеспечить справедливый мир, которого заслуживает народ Украины.

"Рабочие группы сегодня дали толчок к практическим шагам, которые все мы должны принять вместе по продовольственной безопасности, ядерной безопасности и, конечно, возвращение похищенных детей, а ужасный акт похищения этих детей, изъятие их из их домов и семей, должен быть исправлен, а эти дети должны быть возвращены", - сказал чиновник.

Напомним, "мирный план" Путина Салливан назвал таким, который противоречат Уставу ООН, базовой морали и здравому смыслу.

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Автор: 

россия (95687) Салливан Джейк (256) глобальный саммит мира (273)


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підтримка чого ? вільного судноплавства в Азовському морі ? це було потужно !
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17.06.2024 09:10 Ответить
Саме так висрав саліваня
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17.06.2024 09:39 Ответить
Куди, в які хаймарси, гаубиці та рсзв заряджати цю "широку підтримку"?
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17.06.2024 09:24 Ответить
краще кажіть "Мир згідно уставу ООН" а то вже деякі потвори "справедливий мир" по-своєму трактують
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17.06.2024 09:38 Ответить
"Саміт миру" був про що завгодно, тільки не про справедливий мир!
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17.06.2024 09:40 Ответить
Два роки тому Декларацію підтримки України підписали 140 країн-учасників ООН, декларацію бенефіса одного блазня-80.
Такі да, успіх. Можна сказати- пАтужній правиф!
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17.06.2024 09:46 Ответить
 
 