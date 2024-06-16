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Салливан по поводу "мирного плана" Путина: Противоречит Уставу ООН, основам морали, элементарному здравому смыслу

Джейк Салліван

Советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан заявил, что в отношении "мирного плана" российского диктатора Владимира Путина ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, на втором пленарном заседании в рамках Глобального саммита мира в Швейцарии в воскресенье Салливан отметил различия между тем, что происходит на выходных в Швейцарии на Саммите, и с тем, что недавно заявил Путин, "когда он изложил свое видение мира".

Читайте: Призывы к Украине пойти на компромиссы в вопросах суверенитета и территориальной целостности – это примирение РФ, а не "альтернативные мирные планы", - Науседа

"Он сказал, что Украина должна не только отдать территорию, которую Россия сейчас оккупировала, но и Украина должна оставить дополнительные суверенные украинские территории, прежде чем Россия начнет переговоры, и Украина должна разоружиться, чтобы быть уязвимой для будущей российской агрессии в будущем. Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит основам морали, это противоречит элементарному здравому смыслу", - подчеркнул советник президента США.

Также он отметил, что Саммит мира с точки зрения США является важным этапом на пути к справедливому миру.

"Соединенные Штаты Америки будут гордо идти рядом с Украиной по этому пути, пока Украина не победит и пока не воцарится мир", - заверил Салливан.

Также читайте: Предполагаю, Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира. Страны должны обратить на это внимание, - Салливан

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из четырех оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.

Автор: 

путин владимир (31328) Салливан Джейк (256) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+9
то хто ж дядюшку Джо постійно відмовляє? хто гальмує танки, літаки, ракети... Радіус їх використання тощо ...Хто таке лайно йому радить?
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16.06.2024 15:40
+6
Коли путін помилував з тюрми людоїда вбивати мирних громадян і потім назвав його елітою країни - то це не суперечить здоровому глузду?
Останнє діло шукати ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД в словах заядлого брехуна владіміра путіна
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16.06.2024 15:41
+4
Якии мирнии план? - напав шоб завоювати і почав белькотіти про мир - це не про путлєра
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16.06.2024 15:45
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то хто ж дядюшку Джо постійно відмовляє? хто гальмує танки, літаки, ракети... Радіус їх використання тощо ...Хто таке лайно йому радить?
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16.06.2024 15:40 Ответить
наш Єрмак
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16.06.2024 16:00 Ответить
То что там мозгов нет уже давно понятно всем, а вот ООН понять это не могут, кастрированная организация сделать ни чего не может!
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16.06.2024 15:40 Ответить
Чому ж. мозги там є основний посил-показати швайнехунде що все йде по-плану.і дрібно нагадити на саміт миру.
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16.06.2024 15:47 Ответить
Коли путін помилував з тюрми людоїда вбивати мирних громадян і потім назвав його елітою країни - то це не суперечить здоровому глузду?
Останнє діло шукати ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД в словах заядлого брехуна владіміра путіна
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16.06.2024 15:41 Ответить
Володимира Васильовича путєна який з виразом прочитав текст дідуся патрушева.планувалося прочитати його з військами РФ біля Харкова.але трохи обісралися.це-перфоманс голої сраки та іжака.
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16.06.2024 15:51 Ответить
100% - згідний. Якщо прослідкувати дії путіна та його зграї - то очевидний простий факт:
1. Вони пишуть план від А до Я - що де коли.
2. Рухаються по цьому плану незважаючи на проміжні результати.
Тому дуже часто багатьом незрозуміло що бреше путін.
А незрозуміло тому що проміжні результати були "отріцатєльні", а на фінішу кабаєв сказав що все по плану.
До слова сказати - "всє їдет по плану" - це те що він озвучує, а не те що сталося.
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16.06.2024 16:03 Ответить
Якии мирнии план? - напав шоб завоювати і почав белькотіти про мир - це не про путлєра
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16.06.2024 15:45 Ответить
Теж не розумію, як в ультиматумі божевільного х@йла можна було розгледіти щось "мирне".
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16.06.2024 15:49 Ответить
я, нє пойняв.
це ж, отой нев'******* друг єрмачини, що всі дєла вирішують.
це ж, отой, що не можна поразки кацапії.
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16.06.2024 15:57 Ответить
Und?

А далі? Яка конкретика, містере Салліван?
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16.06.2024 15:59 Ответить
Отже... світ поламався. А невизначенності менше не стає.
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16.06.2024 16:01 Ответить
ФсьоВиВрьотьтіііі!
План пастаяннаво члєна савбеса АОН с правом вєта нє может супєрєчічь статуту АОН!
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16.06.2024 16:16 Ответить
Чому просто мовчки не надати усе для перемоги? А, точно, бо сцикуни
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16.06.2024 16:30 Ответить
Бо ніяка перемога ім не потрібна! Невже не дійшло за три роки? Ім потрібна "сильніша позиція на перемовинах" про що вони відверто кажуть.
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16.06.2024 16:47 Ответить
Шиза и Хуцпа!! ( Что есть суть росии).
А ну давай бегом мириться а то я щас нападу!
Логики даже нет - война 10,5 лет идет. Агрессор блеет про мир
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16.06.2024 17:37 Ответить
Очень похож мирный план выдвинул и Гитлер в 1939 году Польше для сдачи Дансинга.
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16.06.2024 18:59 Ответить
Кацап і здоровий глузд - це різні речі . Часто несумісні
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16.06.2024 19:43 Ответить
 
 