Салливан по поводу "мирного плана" Путина: Противоречит Уставу ООН, основам морали, элементарному здравому смыслу

Советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан заявил, что в отношении "мирного плана" российского диктатора Владимира Путина ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается, на втором пленарном заседании в рамках Глобального саммита мира в Швейцарии в воскресенье Салливан отметил различия между тем, что происходит на выходных в Швейцарии на Саммите, и с тем, что недавно заявил Путин, "когда он изложил свое видение мира".

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"Он сказал, что Украина должна не только отдать территорию, которую Россия сейчас оккупировала, но и Украина должна оставить дополнительные суверенные украинские территории, прежде чем Россия начнет переговоры, и Украина должна разоружиться, чтобы быть уязвимой для будущей российской агрессии в будущем. Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит основам морали, это противоречит элементарному здравому смыслу", - подчеркнул советник президента США.

Также он отметил, что Саммит мира с точки зрения США является важным этапом на пути к справедливому миру.

"Соединенные Штаты Америки будут гордо идти рядом с Украиной по этому пути, пока Украина не победит и пока не воцарится мир", - заверил Салливан.

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Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из четырех оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.