Салливан по поводу "мирного плана" Путина: Противоречит Уставу ООН, основам морали, элементарному здравому смыслу
Советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан заявил, что в отношении "мирного плана" российского диктатора Владимира Путина ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отмечается, на втором пленарном заседании в рамках Глобального саммита мира в Швейцарии в воскресенье Салливан отметил различия между тем, что происходит на выходных в Швейцарии на Саммите, и с тем, что недавно заявил Путин, "когда он изложил свое видение мира".
"Он сказал, что Украина должна не только отдать территорию, которую Россия сейчас оккупировала, но и Украина должна оставить дополнительные суверенные украинские территории, прежде чем Россия начнет переговоры, и Украина должна разоружиться, чтобы быть уязвимой для будущей российской агрессии в будущем. Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит основам морали, это противоречит элементарному здравому смыслу", - подчеркнул советник президента США.
Также он отметил, что Саммит мира с точки зрения США является важным этапом на пути к справедливому миру.
"Соединенные Штаты Америки будут гордо идти рядом с Украиной по этому пути, пока Украина не победит и пока не воцарится мир", - заверил Салливан.
Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из четырех оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.
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Останнє діло шукати ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД в словах заядлого брехуна владіміра путіна
1. Вони пишуть план від А до Я - що де коли.
2. Рухаються по цьому плану незважаючи на проміжні результати.
Тому дуже часто багатьом незрозуміло що бреше путін.
А незрозуміло тому що проміжні результати були "отріцатєльні", а на фінішу кабаєв сказав що все по плану.
До слова сказати - "всє їдет по плану" - це те що він озвучує, а не те що сталося.
це ж, отой нев'******* друг єрмачини, що всі дєла вирішують.
це ж, отой, що не можна поразки кацапії.
А далі? Яка конкретика, містере Салліван?
План пастаяннаво члєна савбеса АОН с правом вєта нє может супєрєчічь статуту АОН!
А ну давай бегом мириться а то я щас нападу!
Логики даже нет - война 10,5 лет идет. Агрессор блеет про мир