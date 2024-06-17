Южная Корея на Глобальном саммите мира выразила готовность продолжать помощь Украине
Южная Корея на Саммите мира в Швейцарии выразила свою решимость продолжать оказывать помощь пострадавшей от войны Украине.
Об этом со ссылкой на Управление по координации политики южнокорейского правительства сообщает Yonhap, передает Цензор.НЕТ.
"Как одна из ведущих стран мира Южная Корея продолжает выражать свою твердую поддержку и солидарность с Украиной и оказывает помощь в различных сферах в рамках Инициативы мира и солидарности в Украине, объявленной президентом Юн Сок Йолем во время его поездки в Киев в июле прошлого года", - заявил на встрече в воскресенье глава делегации Сеула министр координации правительственной политики Пан Ки Сон.
По его словам, Южная Корея, в частности, помогает Украине нарастить производство сельхозпродукции и увеличить экспорт украинского зерна развивающимся странам, которые переживают продовольственный кризис из-за развязанной Россией войны.
На полях саммита корейский министр провел переговоры с представителями делегаций других стран-участниц саммита, в частности Германии, Португалии и Мексики, в ходе которых обсуждались пути укрепления сотрудничества ради мира и восстановления в Украине.
Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
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Южные корецы, стоящие на несколько иной ступени развития, включились в игру и начали посылать северным собратьям ответку в виде шаров, набитых: долларами, флэшками с музыкой и клипами и баннерами, типа, Ким Чен Ын - мудак.
У кого чего больше, тот тем и делится. Но с чувством юмора у южных все намного лучше. Я бы предложил еще отправлять консервы и конфеты. С этим в стране чучхе еще больше проблем, чем с юмором.
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Мені тільки одне не зрозуміло: нащо північним корейцям флешки, якщо у них немає комп'ютерів? Чи є?
Багато країн звертаються до Південної Кореї, тому що вона може доставляти зброю швидше, ніж інші союзники. Наприкінці холодної війни європейські держави почали поступово скорочувати свої можливості з масового виробництва звичайних озброєнь, таких як танки та артилерія. Тим часом оборонна промисловість Південної Кореї набирає обертів через загрозу з боку Північної Кореї.
Оскільки країна постійно виробляє велику кількість зброї, собівартість одиниці продукції нижча, ніж у багатьох інших країнах.
Південна Корея створює переважно зброю та техніку, сумісну з американською зброєю. На думку експертів оборонної промисловості, це сталося завдяки технологічному ноу-хау, переданому США Сеулу.
Хоча ЗСУ отримує корейські снаряди та ракети у пакетах допомоги скандинавів та Британії.