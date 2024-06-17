Южная Корея на Глобальном саммите мира выразила готовность продолжать помощь Украине

Южная Корея на Саммите мира в Швейцарии выразила свою решимость продолжать оказывать помощь пострадавшей от войны Украине.

Об этом со ссылкой на Управление по координации политики южнокорейского правительства сообщает Yonhap, передает Цензор.НЕТ.

"Как одна из ведущих стран мира Южная Корея продолжает выражать свою твердую поддержку и солидарность с Украиной и оказывает помощь в различных сферах в рамках Инициативы мира и солидарности в Украине, объявленной президентом Юн Сок Йолем во время его поездки в Киев в июле прошлого года", - заявил на встрече в воскресенье глава делегации Сеула министр координации правительственной политики Пан Ки Сон.

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По его словам, Южная Корея, в частности, помогает Украине нарастить производство сельхозпродукции и увеличить экспорт украинского зерна развивающимся странам, которые переживают продовольственный кризис из-за развязанной Россией войны.

На полях саммита корейский министр провел переговоры с представителями делегаций других стран-участниц саммита, в частности Германии, Португалии и Мексики, в ходе которых обсуждались пути укрепления сотрудничества ради мира и восстановления в Украине.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

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