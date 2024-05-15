Украина получила от Южной Кореи 40 автомобилей скорой помощи. ФОТО
Украина получила сегодня 40 автомобилей скорой помощи от Корейского Красного Креста.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Автомобили получат учреждения здравоохранения Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областей.
Как отмечают в Минздраве, машины оборудованы всем необходимым для помощи тяжелобольным пациентам, а также тем, кто нуждается в дополнительных мерах для поддержания жизни во время транспортировки в больницы и между больницами.
Всего с 2022 года Украина получила от Республики Корея более 150 автомобилей скорой медицинской помощи.
За время войны российские оккупанты повредили 164 машины экстренной медицинской помощи, 261 - уничтожили, 125 - захватили.
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бо каталабся на них якась "катлєта"
як на TAXO.
Термін "південна" вигаданий червонодупими комуняками щоб узаконити існування захопленї комуністами частини Республіки Корея.