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Украина получила от Южной Кореи 40 автомобилей скорой помощи. ФОТО

Украина получила сегодня 40 автомобилей скорой помощи от Корейского Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Автомобілі швидкої допомоги від Південної Кореї

Автомобили получат учреждения здравоохранения Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областей.

Автомобілі швидкої для України від Південної Кореї

Как отмечают в Минздраве, машины оборудованы всем необходимым для помощи тяжелобольным пациентам, а также тем, кто нуждается в дополнительных мерах для поддержания жизни во время транспортировки в больницы и между больницами.

Південна Корея передала Україні автомобілі швидкої допомоги

Также читайте: Украина получила от Южной Кореи 70 автомобилей скорой помощи. ФОТО

Південна Корея передала Україні автомобілі швидкої допомоги

Всего с 2022 года Украина получила от Республики Корея более 150 автомобилей скорой медицинской помощи.

За время войны российские оккупанты повредили 164 машины экстренной медицинской помощи, 261 - уничтожили, 125 - захватили.

Автор: 

Минздрав (4899) Южная Корея (334) скорая (366)


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Топ комментарии
+9
Дякуємо, друзі.
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15.05.2024 19:23
+8
добре що авто не звичайні..
бо каталабся на них якась "катлєта"
як на TAXO.
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15.05.2024 19:21
+5
згоден, був у Южній Кореї та сам бачив як вони ненавидять мавп з півночі. Вони для них спарвжні одичалі з Ігри Престолів
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15.05.2024 19:53
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Розвалим ******** об'єднаються кореi.
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15.05.2024 19:16 Ответить
Об'єднання - це страшний сон корейців) ця країна достатньо розвинута, щоб не мислити категоріями територій
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15.05.2024 19:29 Ответить
Ти чим закинувся?
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15.05.2024 19:42 Ответить
Знаннями) які говорять, що пріоритет для корейців - технологічний і соціальний розвиток. Якби зараз теоретично була можливість об'єднання - більшість корейців проголосувала б проти. Але це нормально, що такому обмеженому персонажу, як ти, цього не зрозуміти)
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15.05.2024 19:47 Ответить
згоден, був у Южній Кореї та сам бачив як вони ненавидять мавп з півночі. Вони для них спарвжні одичалі з Ігри Престолів
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15.05.2024 19:53 Ответить
Ну так вiддай донецьку, херсонську, одеську область оркам. Шо кiксуеш?
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15.05.2024 20:00 Ответить
Навіщо віддавати те, що зараз належить нам? але робити національною ідеєю кордони 91 , кладучи у цих спробах тисячі - це шлях низькорозвинутих націй накшталт росіян чи палестинців. Мені імпонує шлях корейців)
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15.05.2024 20:19 Ответить
ФРН 30 років платили податок на солідарність, щоб хоч трохи підтянути ГДР після діяльності совка
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16.05.2024 07:12 Ответить
Ти ще скажи , як скинуть Путіна, об'єднати Україну з Росією.
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15.05.2024 19:44 Ответить
Деякi буфернi регiони не завадить.
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15.05.2024 19:47 Ответить
добре що авто не звичайні..
бо каталабся на них якась "катлєта"
як на TAXO.
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15.05.2024 19:21 Ответить
Дякуємо, друзі.
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15.05.2024 19:23 Ответить
До продажу їх у приватні клініки 3-2-1
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15.05.2024 19:43 Ответить
Немає ніякої "південної_кореї", а є Республіка Корея.

Термін "південна" вигаданий червонодупими комуняками щоб узаконити існування захопленї комуністами частини Республіки Корея.
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15.05.2024 19:57 Ответить
Тільки цим терміном чомусь користується ввесь світ) а корейцям пофіг на захоплену комуністами "частину Кореї", їх цілком влаштовують поточні кордони
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15.05.2024 20:26 Ответить
КІА класна машинка.
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15.05.2024 20:59 Ответить
 
 