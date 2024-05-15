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Україна отримала від Південної Кореї 40 автомобілів швидкої допомоги. ФОТО

Україна отримала сьогодні 40 автомобілів швидкої допомоги від Корейського Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Автомобілі швидкої допомоги від Південної Кореї

Автомобілі отримають заклади охорони здоровʼя Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.

Автомобілі швидкої для України від Південної Кореї

Як зазначають у МОЗ, автівки обладнані всім необхідним для допомоги важкохворим пацієнтам, а також тим, хто потребує додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.

Південна Корея передала Україні автомобілі швидкої допомоги

Також читайте: Україна отримала від Південної Кореї 70 автомобілів швидкої допомоги. ФОТО

Південна Корея передала Україні автомобілі швидкої допомоги

Загалом від 2022 року Україна отримала від Республіки Корея понад 150 автівок швидкої медичної допомоги.

За час війни російські окупанти пошкодили 164 машин екстреної медичної допомоги, 261 – знищили, 125 – захопили.

Автор: 

МОЗ (5393) Південна Корея (456) швидка (266)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо, друзі.
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15.05.2024 19:23
+8
добре що авто не звичайні..
бо каталабся на них якась "катлєта"
як на TAXO.
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15.05.2024 19:21
+5
згоден, був у Южній Кореї та сам бачив як вони ненавидять мавп з півночі. Вони для них спарвжні одичалі з Ігри Престолів
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15.05.2024 19:53
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Розвалим ******** об'єднаються кореi.
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15.05.2024 19:16 Відповісти
Об'єднання - це страшний сон корейців) ця країна достатньо розвинута, щоб не мислити категоріями територій
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15.05.2024 19:29 Відповісти
Ти чим закинувся?
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15.05.2024 19:42 Відповісти
Знаннями) які говорять, що пріоритет для корейців - технологічний і соціальний розвиток. Якби зараз теоретично була можливість об'єднання - більшість корейців проголосувала б проти. Але це нормально, що такому обмеженому персонажу, як ти, цього не зрозуміти)
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15.05.2024 19:47 Відповісти
згоден, був у Южній Кореї та сам бачив як вони ненавидять мавп з півночі. Вони для них спарвжні одичалі з Ігри Престолів
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15.05.2024 19:53 Відповісти
Ну так вiддай донецьку, херсонську, одеську область оркам. Шо кiксуеш?
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15.05.2024 20:00 Відповісти
Навіщо віддавати те, що зараз належить нам? але робити національною ідеєю кордони 91 , кладучи у цих спробах тисячі - це шлях низькорозвинутих націй накшталт росіян чи палестинців. Мені імпонує шлях корейців)
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15.05.2024 20:19 Відповісти
ФРН 30 років платили податок на солідарність, щоб хоч трохи підтянути ГДР після діяльності совка
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16.05.2024 07:12 Відповісти
Ти ще скажи , як скинуть Путіна, об'єднати Україну з Росією.
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15.05.2024 19:44 Відповісти
Деякi буфернi регiони не завадить.
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15.05.2024 19:47 Відповісти
добре що авто не звичайні..
бо каталабся на них якась "катлєта"
як на TAXO.
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15.05.2024 19:21 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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15.05.2024 19:23 Відповісти
До продажу їх у приватні клініки 3-2-1
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15.05.2024 19:43 Відповісти
Немає ніякої "південної_кореї", а є Республіка Корея.

Термін "південна" вигаданий червонодупими комуняками щоб узаконити існування захопленї комуністами частини Республіки Корея.
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15.05.2024 19:57 Відповісти
Тільки цим терміном чомусь користується ввесь світ) а корейцям пофіг на захоплену комуністами "частину Кореї", їх цілком влаштовують поточні кордони
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15.05.2024 20:26 Відповісти
КІА класна машинка.
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15.05.2024 20:59 Відповісти
 
 