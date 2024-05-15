Україна отримала від Південної Кореї 40 автомобілів швидкої допомоги. ФОТО

Україна отримала сьогодні 40 автомобілів швидкої допомоги від Корейського Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Автомобілі отримають заклади охорони здоровʼя Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.

Як зазначають у МОЗ, автівки обладнані всім необхідним для допомоги важкохворим пацієнтам, а також тим, хто потребує додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.

Також читайте: Україна отримала від Південної Кореї 70 автомобілів швидкої допомоги. ФОТО

Загалом від 2022 року Україна отримала від Республіки Корея понад 150 автівок швидкої медичної допомоги.

За час війни російські окупанти пошкодили 164 машин екстреної медичної допомоги, 261 – знищили, 125 – захопили.