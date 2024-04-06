Україна отримала від Південної Кореї 70 автомобілів швидкої допомоги. ФОТО

Україна отримала від уряду Південної Кореї ще 70 "швидких" для надання невідкладної медичної допомоги під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Автівки використовуватимуться для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.

"Швидкі" обладнані засобами, що дозволяють надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування.

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Раніше до України вже було доставлено 30 автівок швидкої допомоги, тож загалом Корея передала нам як гуманітарну допомогу 100 машин.