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Україна отримала від Південної Кореї 70 автомобілів швидкої допомоги. ФОТО
Україна отримала від уряду Південної Кореї ще 70 "швидких" для надання невідкладної медичної допомоги під час війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Автівки використовуватимуться для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.
"Швидкі" обладнані засобами, що дозволяють надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування.
Раніше до України вже було доставлено 30 автівок швидкої допомоги, тож загалом Корея передала нам як гуманітарну допомогу 100 машин.
Топ коментарі
+21 Александр Кудренко #438142
показати весь коментар06.04.2024 02:22
+9 andi Mir
показати весь коментар06.04.2024 03:44
+3 anna petrova #587029
показати весь коментар06.04.2024 06:25
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По-друге, північна і не вміє швидкі робити.