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Новини Допомога Україні
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Україна отримала від Південної Кореї 70 автомобілів швидкої допомоги. ФОТО

Україна отримала від уряду Південної Кореї ще 70 "швидких" для надання невідкладної медичної допомоги під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

швидка допомога авто від Кореї

Автівки використовуватимуться для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.

швидка від Кореї

"Швидкі" обладнані засобами, що дозволяють надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час медичного транспортування.

Також читайте: Південна Корея передала ДСНС 10 машин для розмінування. ФОТОрепортаж

швидка авто

Раніше до України вже було доставлено 30 автівок швидкої допомоги, тож загалом Корея передала нам як гуманітарну допомогу 100 машин.

Автор: 

МОЗ (5393) Південна Корея (454) швидка (266)


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Топ коментарі
+21
Огромное спасибо Южной Корее за помощь. В мире есть много стран, которые не помогли ни на 1 доллар, а только вредят. За любую помощь нужно быть благодарным.
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06.04.2024 02:22
+9
Теперь тімашенка будуть возити не на крадених тачках для військових, а на крадених швидких ?
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06.04.2024 03:44
+3
По-перше, москалі, це мʼясо, на яке швидкі не потрібні.

По-друге, північна і не вміє швидкі робити.
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06.04.2024 06:25
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Огромное спасибо Южной Корее за помощь. В мире есть много стран, которые не помогли ни на 1 доллар, а только вредят. За любую помощь нужно быть благодарным.
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06.04.2024 02:22 Відповісти
100%
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06.04.2024 09:22 Відповісти
Теперь тімашенка будуть возити не на крадених тачках для військових, а на крадених швидких ?
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06.04.2024 03:44 Відповісти
Йому б ще ковдру у клітинку..
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06.04.2024 07:33 Відповісти
У нього ватне совкове одіяло є.
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06.04.2024 09:12 Відповісти
а рф от северной - миллион снарядов и баллистику...
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06.04.2024 04:07 Відповісти
не всі корейці корейці
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06.04.2024 05:33 Відповісти
По-перше, москалі, це мʼясо, на яке швидкі не потрібні.

По-друге, північна і не вміє швидкі робити.
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06.04.2024 06:25 Відповісти
согласен. просто интересное сравнение в голову при этой новости пришло
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06.04.2024 10:15 Відповісти
Якби з тих швидких виїжджали Томагавки чи корейські аналоги - ото була б швидка допомога !
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06.04.2024 06:54 Відповісти
знаю одно место..там деятка два скорых"застряли" третий год..
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06.04.2024 07:55 Відповісти
Звичайно, це ЗЕлуплена митниця. Я вгадав?
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06.04.2024 09:15 Відповісти
ще є одна "заначка"
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06.04.2024 17:03 Відповісти
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14.05.2024 14:40 Відповісти
 
 