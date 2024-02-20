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Південна Корея надасть Україні 100 автомобілів швидкої домомоги. ФОТО
Міністерство охорони здоров’я України отримало від уряду Кореї 10 "швидких" для надання невідкладної медичної допомоги під час війни. Загалом Корея планує передати 100 автівок. У грудні минулого року Україна вже отримала 30 автомобілів швидкої допомоги, до кінця березня поточного року будуть доставлені ще 70 "швидких".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Автівки використовуватимуться для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.
Як зазначили у МОЗ, за майже два роки повномасштабної війни Росія пошкодила 103 автівки екстреної медичної допомоги, 258 знищила та ще 125 захопила.
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Andrii seglianik #409865
показати весь коментар20.02.2024 19:46 Відповісти Мені подобається 7
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