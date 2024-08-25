УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13158 відвідувачів онлайн
Новини
20 484 279

"Церкви не можна чіпати": Папа Римський Франциск відреагував на заборону УПЦ МП в Україні

Папа Римський про заборону УПЦ МП

Папа Римський Франциск у неділю, 25 серпня, заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією, начебто забороняє людям молитися "в тій церкві, яку вони вважають своєю". Понтифік закликав не забороняти жодну церкву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, його слова цитує інформаційний ресурс Ватикану Vatican News.

Папа висловив "побоювання за свободу", зазначивши, що в Україні, мовляв, "тому, хто хоче, не дозволяється молитися в тому, що він вважає своєю церквою".

За його словами, той, хто молиться, не може чинити зло через це. Він закликав не скасовувати "прямо чи опосередковано" жодну християнську церкву: "Церкви не можна чіпати".

Читайте: Делегація Вселенського патріарха зустрілася з главою УПЦ МП Онуфрієм, - ВВС

"Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому. […] Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю", — сказав Франциск.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

Автор: 

заборона (1448) Папа Римський (311) УПЦ МП (1206)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+89
"ПАПА" - ПНХ
показати весь коментар
25.08.2024 15:20
+53
До того ж, чи є в тебе, курва, докази, що московський сатанат - то є церква???
показати весь коментар
25.08.2024 15:23
+33


.... і тричі "Гіп-гіп-хура !!!!" по іпалу !

Святославу варто зробити останнє полпередження цьому пацу в тюбетейці, що УГКЦ вийде з-під його юрисдикції і піде до православного Папи Варфоломея
показати весь коментар
25.08.2024 15:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
чи ми не знали, що воно гімно , чому дивуєтесь
показати весь коментар
25.08.2024 17:09 Відповісти
Папа може йти *****
показати весь коментар
25.08.2024 17:09 Відповісти
Папа - визнай ІДІЛ і ми тобі повіримо .
показати весь коментар
25.08.2024 17:10 Відповісти
А тим часом в В Євпаторії окупованого Криму з 21 липня росіяни розпочали демонтаж останньої української церкви на півострові. Йдеться про https://suspilne.media/crimea/788455-u-evpatorii-okupanti-planuut-demontuvati-ukrainsku-cerkvu/ Хрестовоздвиженський храм Православної церкви України (ПЦУ).

Про це https://t.me/Tsaplienko/57231 повідомив митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент у своєму відеозверненні, яке передав журналісту Андрію Цаплієнку 22 липня.
За даними ПЦУ, внаслідок утисків та порушень прав людини з боку окупантів, наразі Кримська єпархія "поставлена на грань виживання", тоді як ще на початку 2014 року у складі цієї єпархії налічувалось 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів.
показати весь коментар
25.08.2024 17:13 Відповісти
І де ця хлуха тетеря ,цей папа ? А ну так, ми ж не католики гибридні , з мусульманами !
показати весь коментар
25.08.2024 17:29 Відповісти
Церковь трогать нельзя, а ФСБэшный притон - нужно!
показати весь коментар
25.08.2024 17:16 Відповісти
Ну що ж цей папа в своєму репертуарі він на стороні ворога ,але мали б і сказати своє слово УГКЦ чи по дорозі їм з ним.
показати весь коментар
25.08.2024 17:19 Відповісти
Стули свого гнилого писка, путінський пантифік, !
Цьому мурлу вже час до пекла!!!
Казани вже киплять, смола булькоче!!!
До речі, незабаром треба підняти питання і про заборону католицької церкви в Україні, аже вся вона просичена папством, ватіканізмом та путінізмом, а значить ненавистю до всього Українського.
Ми воїни, не ледарі, не лежні,
І наше діло - правидне й святе!
Бо хто за що, а ми за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!
Тому нам так і важко через те!!!!

НІ ПАПСТВУ В УКРАЇНІ!!!!
ВАТІКАНУ - САНКЦІЇ І ГАНЬБА!!!
показати весь коментар
25.08.2024 17:21 Відповісти
давайте всі церкаи заборонимо, крім церкви Вови Боневтіковича Херпіду.
показати весь коментар
25.08.2024 22:34 Відповісти
Ні! В Україні повинна бути лише одна - Українська, автокефальна, православна церква!
І нічого тут всіляким покручам, іновірцям робити! До себе, на історичну батьківщину!
показати весь коментар
25.08.2024 22:53 Відповісти
люди як хочуть та і моляться. от ти в церкву ходиш? в Бога віриш? а якщо приймуть закон і скажуть, що ти не правильно в Бога віриш?
показати весь коментар
26.08.2024 07:46 Відповісти
На парашії заборонені десятки церков, наприклад, - Свідки Єгови. Можна почитати де Папа це засуджував?
показати весь коментар
25.08.2024 17:22 Відповісти
Дійсно так. Більше того, належність до інших конфесій ,зокрема свідків Єгови, там є кримінальним злочином. Є засуджені та закриті в тюрмах тільки за це. Но ето, навєрноє,другоє... Папа відпрацьовує сатанинські гроші пуйла в банку Ватикану.
показати весь коментар
25.08.2024 23:05 Відповісти
... папина деменція катастрофічно прогресує ... Бормєнталь , дайтє єму сєльодки ..
показати весь коментар
25.08.2024 17:24 Відповісти
Андоній ти папуся , ватіканський ...ця церква мп, ваш компаньон по лапші на вуха ,та рабству во ім'я Бога !!! Вони благословляють танки, шоб вбивати безвинних ...а ти бл* дь санівська, кажеш шо таку церкву не можна чіпати ?!!! Хароша ваша віра ...пі* дофіл п* дофілу ,око не виб'є ?!!!!
показати весь коментар
25.08.2024 17:27 Відповісти
Папа, так церкви не можна чіпати, а до чого тут кацапські гнізда московського сатанату?
показати весь коментар
25.08.2024 17:29 Відповісти
хай цей папа засуне свій язик в ж....пу!
показати весь коментар
25.08.2024 17:33 Відповісти
Краще, туди засунути його тупу, зрадницьку макітру, бо мізки там - москальські.
Геть грекокатолицьку церкву за паребрик з України!
Петиція до "зе" вже формується!
показати весь коментар
25.08.2024 22:56 Відповісти
Ніхто не забороняє молитись Богу заборана на молитви сатанинської церкви яка благославляе на вбивства, гвалтування, нищення інших, є посібником агресора.
показати весь коментар
25.08.2024 17:34 Відповісти
а с чого це не можма? Бо попам ніде харчуватись буде?
показати весь коментар
25.08.2024 17:41 Відповісти
Церква на Росії була знищена більшовиками, а та філія, що називається РПЦ і упц мп, заснована сталіном у 1943 році, відділ КДБ/фсб
показати весь коментар
25.08.2024 17:42 Відповісти
Секта святого гундяя добряче башляє секті мракобіса римського за ці висєри. В
показати весь коментар
25.08.2024 17:47 Відповісти
Якби ж її справді ту так звану "церкву" заборонили.... А то тільки інформаційний шум...
показати весь коментар
25.08.2024 17:52 Відповісти
Ватікан Богохульство продвигає, підтримкою мп ,смерть сіє ...та війну по світу ..каста вбивць у рясах !
показати весь коментар
25.08.2024 17:53 Відповісти
Краще б імбецилу Папі хтось провів лікбез,що таке МП,ким створювався і з кого складається. А в принципі Папа йде до й@....ї матері
показати весь коментар
25.08.2024 18:04 Відповісти
На християн Індії і Китаю йому нсрати з високої дзвіниці, а тут, раптом голосок прорізався.
показати весь коментар
25.08.2024 18:05 Відповісти
пошёл этот папа к ***** матери!сколько интересно этому ****** ***** отстёгивает чтобы он делал подобные заявы?!
показати весь коментар
25.08.2024 18:13 Відповісти
На росії он свідки єгови заборонені бо зна скільки років чи ето другое?
показати весь коментар
25.08.2024 18:14 Відповісти
папа римский франциск
показати весь коментар
25.08.2024 18:15 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 19:11 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 19:49 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 20:58 Відповісти
А чи зробив папа таку заяву, коли в Криму, та інших окупованих територіях заборонили ПЦУ та арештовували, катували священників??? ПАПА--ПНХ!!!
показати весь коментар
25.08.2024 18:17 Відповісти
вся история римской католической церкви и папства показывает до чего же они были развращёнными,коварными,и циничными.сколько свелых людей эти твари замучили своей инквизицией.а если посмотреть на то что творили так называемые святоши папы,то волосы на голове встают дыбом!один папа мне более менее импонировал-Иоанн Павел второй.он всю жизнь свою боролся с коммунизмом.а этот нынешний такая же мразь как и средневековые!разве что на кострах не сжигает.
показати весь коментар
25.08.2024 18:23 Відповісти
Церква це найуспішніший прект за історію людства. Інструмент для поневолення народних мас. Війна показала що таке церкви насправді і яке відношення вони мають до Бога.
показати весь коментар
25.08.2024 18:23 Відповісти
Ты че папа,гонишь что-ли в натуре??? Эту гебешную мерзоту надо гнать в шею...понял дааа ??? Слава Украине Слава ЗСУ !!! С приветом с базы НАТО в Эстонии!!!
показати весь коментар
25.08.2024 18:31 Відповісти
EEsti с Вами)
показати весь коментар
25.08.2024 18:37 Відповісти
За російськими попами завжди приходять російськы танки.
показати весь коментар
25.08.2024 18:35 Відповісти
а за ними - папи Франциски....
показати весь коментар
25.08.2024 19:16 Відповісти
А ось тут має наступати слово Католицькій і Греко- Католицький церков в Україні розмовляти з Папою і його пререконувати... А не мовчати, суючи просвирки до рота своїх прихожан!
показати весь коментар
25.08.2024 18:44 Відповісти
Хай його куратори з ФСБ переконують.
показати весь коментар
25.08.2024 18:50 Відповісти
Папа правий. Ми забули ще кацапську католичну церкву заборонити.
показати весь коментар
25.08.2024 18:45 Відповісти
і можливо це не така погана ідея, дивлячись на цього гнилого мудака
показати весь коментар
25.08.2024 19:17 Відповісти
Від цього папи смердить російськими грошима.
показати весь коментар
25.08.2024 18:58 Відповісти
ось що потрібно знати про ватикан, з золота їдять та п`ють, в золоті ходять, а мільйони помирають з голоду.
показати весь коментар
25.08.2024 19:02 Відповісти
- В 2016 году Меджлис крымскотатарского народа был объявлен в россии экстремистской организацией и запрещён на территории рашки ?

- 20 апреля 2017 года Верховный суд российской Федерации признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в россии», запретив его деятельность и деятельности всех 395 отделений на территории россии.
показати весь коментар
25.08.2024 19:07 Відповісти
Так УПЦ МП это не церковь - это филиал ФСБ
показати весь коментар
25.08.2024 19:10 Відповісти
Так. Нам портiбен фiлiал СБУ.
показати весь коментар
25.08.2024 19:20 Відповісти
щось він довго зберігав мовчанку. Мабуть чекав, коли гроші на рахунок переведуть, щоб потім випорожнитися.
Спочатку хрест ми мали з кацапкою нести, потім мати мужність вивісити білий флаг, тепер бідося за кацапську церкву ночі не спить.
То хто цей папа і що за ним? ганьбища
показати весь коментар
25.08.2024 19:23 Відповісти
Цей "папа", - аргентинський лівак. Такий собі католицький більшовик.

Йому червоні зорі Кремля дорожчі за Сікстинську капелу Ватикану.

Сіксти́нська капе́ла (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. Capella sistina) - папська каплиця у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86 Апостольському палаці , споруджена у https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XV ст. на замовлення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 папи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82_IV Сікста ΙV . Інтер'єр оформлений знаменитими фресками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96 Мікеланджело («Створення світу», «Страшний суд»).

Колишня домашня церква у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикані . Побудована в https://uk.wikipedia.org/wiki/1473 1473 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1481 1481 роках архітектором https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96_%D0%B4%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96&action=edit&redlink=1 Джорджі де Дольчі , на замовлення папи римського Сікста IV, на честь якого її названо.
показати весь коментар
25.08.2024 20:00 Відповісти
То що, українці, віряни католицької церкви, можливо Ви змогли би пояснити наміснику бога на землі чим відрізняється "російська церква" від церкви і для чого російська церква ерефії.
показати весь коментар
25.08.2024 20:33 Відповісти
Церкви так, а ФСБшні філії мп і партійних попів під час війни які іі виправдовують, вже давно пора.
показати весь коментар
25.08.2024 20:48 Відповісти
упц мп - це не церква..
показати весь коментар
25.08.2024 20:50 Відповісти
У ций старий мавпі православіє різне? Ну так. Є норм і є кацапське)))
показати весь коментар
25.08.2024 20:55 Відповісти
А хто прихожанам рпц забороняє молитися в москальщині .
показати весь коментар
25.08.2024 21:08 Відповісти
московська псевдо церква..
та її віряни...
мають свого захисника..

показати весь коментар
25.08.2024 21:08 Відповісти
І ще одне питання - а ти **** на чийому боці ?
показати весь коментар
25.08.2024 21:10 Відповісти
Нынешний мутный и скользкий папа уже всех за@бал.
Пора этого папу в топку Сикстинской капеллы засунуть, чтобы белый дым пошел.
показати весь коментар
25.08.2024 21:11 Відповісти
Мабудь треба щоб Папі пояснили різницю між церквою та філіалом фсб🙄
показати весь коментар
25.08.2024 21:13 Відповісти
Цю обєзьяну зашкварену привели прокоментувати, климо ніде ставити - лишилось йому якесь кацапське онлайн казіно ще прорекламувати
показати весь коментар
25.08.2024 21:59 Відповісти
Папа, а ти часом не забув якої церкви ти Папа?
Вселенський православний патріархат видав томос кому треба, а ти йди лісом!
показати весь коментар
25.08.2024 22:05 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2024 22:17 Відповісти
Греко-католики, ви де?

Чому вже кілька років на "висєри" того Папи і Римської курії не реагує ні митрополит Святослав, ні ректор Українського Католицького Університету? І чим вони після того кращі від УПЦ МП?
показати весь коментар
25.08.2024 22:19 Відповісти
Не доріс наш митрополит Святослав до митрополита Андрея. Шептицький не боявся, не дивлячись на те, що часи тоді були страшніші.
показати весь коментар
25.08.2024 22:41 Відповісти
Бугага..
Греко-Толікі підпорядковані ватикану и сидять їх попи тошком-нишком!!
Після відновлення Державності найперша мета - повернути братів по віри до ПЦУ!!! Адже "юніатство" створювали саме для контролю на русинськими парафіями !!! І фактичного покатоличення Русі-Гетьманщини-України. Це був би достойний крок після Томосу - великої насправді віхи в історії Держави нашої
показати весь коментар
26.08.2024 01:48 Відповісти
Папа теж ху...ло?
показати весь коментар
25.08.2024 22:22 Відповісти
цікаво, а скільки йому х..ло відкашляло?
Якщо по нормальному забороняти підпорядкування мацкві це тупо, настількиж як і тупо їм підпорядковуватись. але є один момент, підпорядкування грунтується на якихось внутрішніх переконаннях і їх законом не заборонищ. От скаіжть чому про..б держави в осоіб себеу, і інших спецслужб компенсують абсолютно тупим і недолугим законом?
показати весь коментар
25.08.2024 22:39 Відповісти
УПЦ МП - це дьявол. сатана
показати весь коментар
25.08.2024 22:53 Відповісти
Церкви неможна, а феесбешні секти треба палити вогнем і сіллю землю на тому місті посипати...
показати весь коментар
25.08.2024 23:02 Відповісти
Вскрылась таки тухлая московская консерва. А так, падло (не падре) хвостом вилял все время.
показати весь коментар
25.08.2024 23:12 Відповісти
Церкви так, не можна чіпати, а от фсбешні відділення під виглядом московських церков потрібно відправляти за "рускім корабльом"... І чим бистріше, тим краще для встановлення миру в Україні...
показати весь коментар
25.08.2024 23:16 Відповісти
Дак запретили же не Церковь, не христианство или православие, а масковский патриархат майора Гундяева.. Ходи в церковь , молись за Христа, за себя, за свою родину і країну. В чем проблемы?
показати весь коментар
26.08.2024 00:56 Відповісти
Старий дурак, робить вигляд, що МП то церква.
показати весь коментар
26.08.2024 01:43 Відповісти
Мудозвонь педофільна!!
А хто хрестові походи направив на ПГМ-візантію 😀😀😀 ватні-кан ваш дрімучий..
показати весь коментар
26.08.2024 01:44 Відповісти
Напередодні Другої світової Ватикан закликав до поступок нацистській Німеччині. Другого березня 1939 року кардинал Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі став новим Папою Римським під іменем Пій XII.

Уже в квітні новий понтифік запропонував мирні переговори, сподіваючись виступити посередником між великими європейськими державами, що були на межі війни. Спершу він зв'язався з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні. І тільки після його схвалення Ватикан направив пропозиції про переговори до Парижу, Берліну, Лондону і Варшави.
показати весь коментар
26.08.2024 01:54 Відповісти
Це ж не церква, а відділ фсб
показати весь коментар
26.08.2024 04:15 Відповісти
Якби ж це було так.
Зелені підари зрадники й узурпатори та їх посіпаки в парламенті, які голосували за цей диверсійний фейковий закон спрямований проти України, навпаки гарантували подальшу вільну підривну діяльність фсбшного релігійного відділу в Україні, що доводить відданість привладних зрадників кремлядському фюреру і його війні на знищення України.
показати весь коментар
26.08.2024 09:40 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 