"Церкви не можна чіпати": Папа Римський Франциск відреагував на заборону УПЦ МП в Україні

Папа Римський Франциск у неділю, 25 серпня, заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією, начебто забороняє людям молитися "в тій церкві, яку вони вважають своєю". Понтифік закликав не забороняти жодну церкву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, його слова цитує інформаційний ресурс Ватикану Vatican News.

Папа висловив "побоювання за свободу", зазначивши, що в Україні, мовляв, "тому, хто хоче, не дозволяється молитися в тому, що він вважає своєю церквою".

За його словами, той, хто молиться, не може чинити зло через це. Він закликав не скасовувати "прямо чи опосередковано" жодну християнську церкву: "Церкви не можна чіпати".

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"Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому. […] Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю", — сказав Франциск.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.