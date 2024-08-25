"Церкви не можна чіпати": Папа Римський Франциск відреагував на заборону УПЦ МП в Україні
Папа Римський Франциск у неділю, 25 серпня, заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією, начебто забороняє людям молитися "в тій церкві, яку вони вважають своєю". Понтифік закликав не забороняти жодну церкву.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, його слова цитує інформаційний ресурс Ватикану Vatican News.
Папа висловив "побоювання за свободу", зазначивши, що в Україні, мовляв, "тому, хто хоче, не дозволяється молитися в тому, що він вважає своєю церквою".
За його словами, той, хто молиться, не може чинити зло через це. Він закликав не скасовувати "прямо чи опосередковано" жодну християнську церкву: "Церкви не можна чіпати".
"Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому. […] Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю", — сказав Франциск.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.
24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.
Будь ласка, зачекайте...
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Про це https://t.me/Tsaplienko/57231 повідомив митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент у своєму відеозверненні, яке передав журналісту Андрію Цаплієнку 22 липня.
За даними ПЦУ, внаслідок утисків та порушень прав людини з боку окупантів, наразі Кримська єпархія "поставлена на грань виживання", тоді як ще на початку 2014 року у складі цієї єпархії налічувалось 45 парафій, якими опікувалися 14 священнослужителів.
Цьому мурлу вже час до пекла!!!
Казани вже киплять, смола булькоче!!!
До речі, незабаром треба підняти питання і про заборону католицької церкви в Україні, аже вся вона просичена папством, ватіканізмом та путінізмом, а значить ненавистю до всього Українського.
Ми воїни, не ледарі, не лежні,
І наше діло - правидне й святе!
Бо хто за що, а ми за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!
Тому нам так і важко через те!!!!
НІ ПАПСТВУ В УКРАЇНІ!!!!
ВАТІКАНУ - САНКЦІЇ І ГАНЬБА!!!
І нічого тут всіляким покручам, іновірцям робити! До себе, на історичну батьківщину!
Геть грекокатолицьку церкву за паребрик з України!
Петиція до "зе" вже формується!
кацапськукатоличну церкву заборонити.
- 20 апреля 2017 года Верховный суд российской Федерации признал экстремистской деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в россии», запретив его деятельность и деятельности всех 395 отделений на территории россии.
Спочатку хрест ми мали з кацапкою нести, потім мати мужність вивісити білий флаг, тепер бідося за кацапську церкву ночі не спить.
То хто цей папа і що за ним? ганьбища
Йому червоні зорі Кремля дорожчі за Сікстинську капелу Ватикану.
Сіксти́нська капе́ла (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. Capella sistina) - папська каплиця у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86 Апостольському палаці , споруджена у https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XV ст. на замовлення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 папи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82_IV Сікста ΙV . Інтер'єр оформлений знаменитими фресками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96 Мікеланджело («Створення світу», «Страшний суд»).
Колишня домашня церква у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикані . Побудована в https://uk.wikipedia.org/wiki/1473 1473 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1481 1481 роках архітектором https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96_%D0%B4%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96&action=edit&redlink=1 Джорджі де Дольчі , на замовлення папи римського Сікста IV, на честь якого її названо.
та її віряни...
мають свого захисника..
Пора этого папу в топку Сикстинской капеллы засунуть, чтобы белый дым пошел.
Вселенський православний патріархат видав томос кому треба, а ти йди лісом!
Чому вже кілька років на "висєри" того Папи і Римської курії не реагує ні митрополит Святослав, ні ректор Українського Католицького Університету? І чим вони після того кращі від УПЦ МП?
Греко-Толікі підпорядковані ватикану и сидять їх попи тошком-нишком!!
Після відновлення Державності найперша мета - повернути братів по віри до ПЦУ!!! Адже "юніатство" створювали саме для контролю на русинськими парафіями !!! І фактичного покатоличення Русі-Гетьманщини-України. Це був би достойний крок після Томосу - великої насправді віхи в історії Держави нашої
Якщо по нормальному забороняти підпорядкування мацкві це тупо, настількиж як і тупо їм підпорядковуватись. але є один момент, підпорядкування грунтується на якихось внутрішніх переконаннях і їх законом не заборонищ. От скаіжть чому про..б держави в осоіб себеу, і інших спецслужб компенсують абсолютно тупим і недолугим законом?
А хто хрестові походи направив на ПГМ-візантію 😀😀😀 ватні-кан ваш дрімучий..
Уже в квітні новий понтифік запропонував мирні переговори, сподіваючись виступити посередником між великими європейськими державами, що були на межі війни. Спершу він зв'язався з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні. І тільки після його схвалення Ватикан направив пропозиції про переговори до Парижу, Берліну, Лондону і Варшави.
Зелені підари зрадники й узурпатори та їх посіпаки в парламенті, які голосували за цей диверсійний фейковий закон спрямований проти України, навпаки гарантували подальшу вільну підривну діяльність фсбшного релігійного відділу в Україні, що доводить відданість привладних зрадників кремлядському фюреру і його війні на знищення України.