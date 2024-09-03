Окупанти поновили удари з метою обходу Вугледару із флангів, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, про відновлення ударів окупантів, для підтримки спроб обійти місто Вугледар на Донеччині з флангів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал проєкту.

"Вчора важка ситуація була у Водяному, там кацапи на 4 ОВТ з десантом залетіли в село. Останніх намагаються викурити, бої тривають. Кацапи зайшли й на територію шахти "Південно-донбаська №1". Сьогодні зранку на Пречистівку їхало дві колони, які об'єдналися в одну з 8 ОВТ, змогли заїхати в село зі сторони Павлівки. Триває бій" - зазначають в DeepState.

Згодом аналітики розповіли, що окупанти проводили артилерійську підтримку штурмових дій своїх підрозділів. По Шахтарському кацапи били РСЗВ, а по Водяному та Пречистівці зі ствольної артилерії.

За уточненими даними, село Пречистівку штурмувало щонайменше 12 ОВТ ворога. Кацапи налагодили логістику до села, зконцентрувавши в ньому до 100 чоловік піхоти.

Також ворог просунувся у Нью-Йорку.

Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного. Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки.

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