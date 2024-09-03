Окупанти поновили удари з метою обходу Вугледару із флангів, - DeepState. КАРТА
Аналітики проєкту DeepState повідомляють, про відновлення ударів окупантів, для підтримки спроб обійти місто Вугледар на Донеччині з флангів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал проєкту.
"Вчора важка ситуація була у Водяному, там кацапи на 4 ОВТ з десантом залетіли в село. Останніх намагаються викурити, бої тривають. Кацапи зайшли й на територію шахти "Південно-донбаська №1". Сьогодні зранку на Пречистівку їхало дві колони, які об'єдналися в одну з 8 ОВТ, змогли заїхати в село зі сторони Павлівки. Триває бій" - зазначають в DeepState.
Згодом аналітики розповіли, що окупанти проводили артилерійську підтримку штурмових дій своїх підрозділів. По Шахтарському кацапи били РСЗВ, а по Водяному та Пречистівці зі ствольної артилерії.
За уточненими даними, село Пречистівку штурмувало щонайменше 12 ОВТ ворога. Кацапи налагодили логістику до села, зконцентрувавши в ньому до 100 чоловік піхоти.
Також ворог просунувся у Нью-Йорку.
Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного. Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки.
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Hа Покровському напрямку Україна досі не має добре підготовлених фортифікаційних споруд. Три лінії укріплень, збудовані Порошенком, зіграли величезну роль у тому, щоб зупинити Путіна тоді.
Порошенко розумів, що наступ нарветься на лінії фортифікації і загрузне.
Їх почали будувати в січні 2015 року, якраз під Дебальцевим, а першу лінію збудували за два тижні. Третя, капітальна, зайняла рік. Ці фортифікаційні споруди вірою і правдою служили Україні, і були основними трьома лініями фортифікаційних споруд, які працювали в цій війні.
Напередодні падіння Авдіївки Зеленський категорично не погоджувався з тодішнім головнокомандувачем Залужним, який вимагав будівництва фортифікаційних споруд. Зеленський наполягав на наступі. Був звільнений Залужний, впала Авдіївка, і виявилося, що за нею не було побудовано серйозних укріплень. Оборона за Авдіївкою "напрочуд слабка", пише NYT, проаналізувавши супутникові знімки. При цьому на оборону було виділено достатньо коштів.
У Харківській області фортифікаційні споруди також не будували. СБУ відкрила 30 кримінальних проваджень за фактом розкрадання 20 мільярдів гривень під час їх будівництва. Це трохи менше половини виділених грошей.
А тепер виявляється, що під Покровськом нормальних фортифікаційних споруд теж не будували. Головне, що досі стримує російські війська - це та сама «третя лінія» оборони Порошенка, розсипана і занедбана, яку нашвидкуруч привели до ладу в тих місцях, де вона не була прорвана (як в Очеретині).
Пояснення очевидне - кацапський бобік здох - бігати по степам це НЕ штурмувати черговий бамхут
гойда, братушки
ОВТ - озброєння та військова техніка. Це усталена абревіатура, якою позначають усе, що їздить, літає, має броню, колеса, гусеничні траки, ракетні двигуни, вилітає зі стволів чи сходить з направляючих, допомагає слухати ефір або, навпаки, глушити радіохвилі
Ми атакуємо курськ, замість того, щоб боронити свою землю... Дякуючи жидам та татарам )))