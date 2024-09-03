Воинам 24-й ОМБр удалось остановить вражеский штурм на Донетчине и уничтожить три вражеских МТ-ЛБ и одну БМ. ВИДЕО
Три вражеских МТ-ЛБ и одну БМП сожгли воины батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Во взаимодействии с артиллерией и пехотой смежных подразделений воинам удалось остановить попытку штурма оккупантов в городе Часов Яр Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ.
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Завжди там, де найважче на найнебезпечно
Вдалого полювання Вам Духи Вогню!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f88k0z/ua_42nd_mechanized_brigades_perun_drone_team_used/