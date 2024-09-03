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Новости Видео Война
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Воинам 24-й ОМБр удалось остановить вражеский штурм на Донетчине и уничтожить три вражеских МТ-ЛБ и одну БМ. ВИДЕО

Три вражеских МТ-ЛБ и одну БМП сожгли воины батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Во взаимодействии с артиллерией и пехотой смежных подразделений воинам удалось остановить попытку штурма оккупантов в городе Часов Яр Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Российский танк Т-72 уничтожили бойцы подразделения "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВИДЕО

Автор: 

штурм (520) уничтожение (6923) Донецкая область (9648) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251)


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Королівська бригада - Красені!
Завжди там, де найважче на найнебезпечно
Вдалого полювання Вам Духи Вогню!
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03.09.2024 18:10 Ответить
Героям слава !!
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03.09.2024 18:14 Ответить
Дякуємо!!! Слава Вам! Воїни Світла!
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03.09.2024 18:27 Ответить
Работа нового дрона ЗСУ "Дракон":
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f88k0z/ua_42nd_mechanized_brigades_perun_drone_team_used/
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03.09.2024 23:27 Ответить
 
 