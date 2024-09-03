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Воїнам 24 ОМБр вдалося зупинити ворожий штурм на Донеччині та знищити три ворожі МТ-ЛБ та одну БМП. ВIДЕО

Три ворожі МТ-ЛБ та одну БМП спалили воїни батальйону "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У взаємодії з артилерією та піхотою суміжних підрозділів воїнам вдалось зупинити спробу штурму окупантів у місті Часів Яр Донецької області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський танк Т-72 знищили бійці підрозділу "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВIДЕО

Автор: 

штурм (231) знищення (7235) Донецька область (8459) 24 омб імені князя Данила Галицького (252)


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Королівська бригада - Красені!
Завжди там, де найважче на найнебезпечно
Вдалого полювання Вам Духи Вогню!
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03.09.2024 18:10 Відповісти
Героям слава !!
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03.09.2024 18:14 Відповісти
Дякуємо!!! Слава Вам! Воїни Світла!
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03.09.2024 18:27 Відповісти
Работа нового дрона ЗСУ "Дракон":
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f88k0z/ua_42nd_mechanized_brigades_perun_drone_team_used/
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03.09.2024 23:27 Відповісти
 
 