Воїнам 24 ОМБр вдалося зупинити ворожий штурм на Донеччині та знищити три ворожі МТ-ЛБ та одну БМП. ВIДЕО
Три ворожі МТ-ЛБ та одну БМП спалили воїни батальйону "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.
У взаємодії з артилерією та піхотою суміжних підрозділів воїнам вдалось зупинити спробу штурму окупантів у місті Часів Яр Донецької області, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Вдалого полювання Вам Духи Вогню!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1f88k0z/ua_42nd_mechanized_brigades_perun_drone_team_used/