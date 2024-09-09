За тиждень на фронті понад 1,3 тисячі боєзіткнень, ворог зосереджує свої зусилля на 4 напрямках, - Генштаб
Російські окупанти минулого тижня основні зусилля зосередили на Покровському, Курахівському, Лиманському та Куп'янському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
"Протягом минулого тижня відбулося 1315 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лиманському та Куп'янському напрямках, де тривають важкі бої", - сказав Ковальов.
Ситуація на сході
На Покровському напрямку за тиждень Сили оборони відбили 376 атак, на Курахівському - 289.
На Куп'янському напрямку протягом тижня відбито 125 атак, 156 - на Лиманському.
За даними Генштабу, на Торецькому напрямку зафіксовано 104 безрезультатні штурми позицій українських військ.
На Харківському напрямку минулого тижня російські загарбники здійснили 34 атаки, на Сіверському 48 атак, на Краматорському 60. 76 атак відбили Сили оборони на Времівському напрямку.
Обстановка на півдні
На Оріхівському напрямку ЗСУ за тиждень відбили 10 атак ворога.
Ковальов поінформував, що на Придніпровському напрямку окупанти намагалися витіснити українські підрозділи з позицій та здійснили 37 безуспішних атак.
Обстріли України та втрати ворога
За даними Генштабу, протягом минулого тижня російські загарбники завдали по території України 19 ракетних ударів, задіявши 80 ракет, а також 550 авіаційних ударів, зокрема скинули 727 керованих авіабомб. Російські війська здійснили близько 30 тис. обстрілів, 859 з них - із реактивних систем залпового вогню.
"Загальні втрати ворога за минулий тиждень становили 8960 осіб", - додав Ковальов.
Будь ласка, зачекайте...
Очевидно, противник завершує реалізацію свого задуму, щодо флангового охоплення та ліквідації плацдраму ЗСУ східніше р.Вовча в районі Невельского силами суміжних флангів УВ "Центр" та "Юг". Й, схоже на те, що командуання ЗСУ не може цьому завадити. Більше того, рішення про відхід військ на рубіж Гірник - Курахівка також ним поки не прийнято (я поки не розумію, чого воно чекає й на що воно сподівається...).
Передові підрозділи противника з півночі (ймовірно, 228-й мсп та 239-й тп 90-ї тд, 114-а омсбр та частково 5-а омсбр 1-го АК) вже вклинились в с.Українськ (на східній та південно-східній околиці), взяли під контроль північну частину Галицинівки та просунулись до півніно-східної околиці Гірника.
В свою чергу, з півдя передові підрозділи УВ "Юг (5-а, 110-а та один батальйон 114-ї омсбр), пересікли р.Лозова північніше Красногорівки, й досить суттєво просунулись вздовж південного берегу р.Лозова по напрямку Красногорівка - Олександропіль (про цей можливий "спурт", я також писав...).
Не мені пояснювати, що буде далі... якщо знову будуть зволікання із наказом на відхід передових підрозділів, принаймні за річку Вовча...
Утримати рубіж Желане Перше - Желанне Друге (якщо тамтешне українське командування сподівається на це) також не вийде. Противник ВЖЕ знаходиться на західному (протилежному) березі Вовчої... й до того ж, активно просувається вздовж неї у південному напрямку (Данилівка - Гірник).
Ситуацію МОЖЕ врятувати надійне та гарантоване утримання ЗСУ рубежу Гірник - Курахівка. Але, щось не схоже на те, що у нинішніх умовах ЗСУ на це здатні...
Тому, на місці наших керманичей, які вже поспішили заявити про якусь там "стабілізацію" на Покровському напрямку, я би не робив таких гучних й очевидно поспішних заяв та висновків. Ну, принаймні, публічно...
Так, певні ознаки того, що противнику всі ці просування та "прориви" даються нелегко й він вимушений вже перейти до чергового "перерозподілу" своїх сил та засобів вздовж усієї смуги наступу, таки є...
Але, ще раз повторюсь, ніякої "стабілізації" чи "зупинки" у діях противника поки не спостерігається (він як атакував в районі Новогродівки, Красного Яру, Гродівки та Новоторецького, так й атакує). Той факт, що у нього там успіхі мінімальні (відбив пару спостережних пунктів), й загалом - пригальмував, власне, на Покровському напрямку, пояснюється виключно тим, що зараз він свої головні зусилля сконцентрував трохи південніше - у бік Селідово та на ліквідації нашого плацдарму на р.Вовча в районі Невельского..."