За тиждень на фронті понад 1,3 тисячі боєзіткнень, ворог зосереджує свої зусилля на 4 напрямках, - Генштаб

Російські окупанти минулого тижня основні зусилля зосередили на Покровському, Курахівському, Лиманському та Куп'янському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Протягом минулого тижня відбулося 1315 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лиманському та Куп'янському напрямках, де тривають важкі бої", - сказав Ковальов.

Ситуація на сході

На Покровському напрямку за тиждень Сили оборони відбили 376 атак, на Курахівському - 289.

На Куп'янському напрямку протягом тижня відбито 125 атак, 156 - на Лиманському.

За даними Генштабу, на Торецькому напрямку зафіксовано 104 безрезультатні штурми позицій українських військ.

На Харківському напрямку минулого тижня російські загарбники здійснили 34 атаки, на Сіверському 48 атак, на Краматорському 60. 76 атак відбили Сили оборони на Времівському напрямку.

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Обстановка на півдні

На Оріхівському напрямку ЗСУ за тиждень відбили 10 атак ворога.

Ковальов поінформував, що на Придніпровському напрямку окупанти намагалися витіснити українські підрозділи з позицій та здійснили 37 безуспішних атак.

Обстріли України та втрати ворога

За даними Генштабу, протягом минулого тижня російські загарбники завдали по території України 19 ракетних ударів, задіявши 80 ракет, а також 550 авіаційних ударів, зокрема скинули 727 керованих авіабомб. Російські війська здійснили близько 30 тис. обстрілів, 859 з них - із реактивних систем залпового вогню.

"Загальні втрати ворога за минулий тиждень становили 8960 осіб", - додав Ковальов.

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