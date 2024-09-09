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Оккупанты атаковали автомобиль в Антоновке и накрыли огнем Новодмитровку: пострадали два человека. ФОТО

Сегодня, 9 сентября, российские войска атаковали с дрона гражданскую машину в Антоновке и обстреляли Новодмитровку в Херсонской области.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в результате сброса взрывчатки на транспортное средство в Антоновке пострадали два человека. 63-летний мужчина получил взрывную травму и ранение живота. У 62-летней женщины - взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей. Пострадавших доставили в больницу.

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В Новодмитровке в результате одного из "прилетов" разрушен частный дом. Люди не пострадали.

В ОВА также показали фото последствий удара по Новодмитровке.

Удар по Новодмитрівці на Херсонщины 9 вересня
Удар по Новодмитрівці на Херсонщины 9 вересня

Автор: 

обстрел (27379) Херсонская область (4807)


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