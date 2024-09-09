Окупанти атакували автівку в Антонівці і вкрили вогнем Новодмитрівку: Постраждали дві людини. ФОТО
Сьогодні, 9 вересня, російські війська атакували з дрона цивільну автівку в Антонівці та вкрили вогнем Новодмитрівку в Херсонській області.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, унаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб в Антонівці постраждали двоє людей. 63-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення живота. У 62-річної жінки - вибухова травма, множинні уламкові поранення грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок. Потерпілих доставили до лікарні.
У Новодмитрівці внаслідок одного з "прильотів" зруйновано приватний будинок. Люди не постраждали.
В ОВА також показали фото наслідків удару по Новодмитрівці.
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