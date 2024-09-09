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Окупанти обстріляли Станіслав та Велетенське на Херсонщині, дві людини постраждали

Обстріли Херсонщини 9 вересня

Російські війська вдень 9 вересня вдарили по Станіславу. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Через ворожий обстріл Станіслава  52-річна жінка, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та контузію. Бригада швидкої надала потерпілій меддопомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Ввечері 8 вересня з реактивних систем залпового вогню росіяни вдарили по Велетенському, - повідомили у поліції області. Постраждав 54-річний місцевий житель, він дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна.

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