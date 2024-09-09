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Сумская область (2701) эвакуация (2003)

Обязательная эвакуация объявлена ​​в трех населенных пунктах Шосткинского района Сумской области

Обстріл Сумщини

В Сумской области введена обязательная эвакуация из Глухова, Свесы и Эсмани в Шосткинском районе.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свесы и Эсмани. Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации", - говорится в сообщении.

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тоді для кого в минулому році поклали асфальт з іншого боку цього зруйнованого будинку що на фото в Свесі ?
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09.09.2024 18:31 Ответить
Незламні Свесі, незламний Глухов, незламний Есмані. До речі Глухову 1000 років. Там моя тітка вчилася в педінституті в Глухову. Там не подалік вже мої родичі живуть. Докерувалися зелені підори! " Ситуація важка, але контрольована", слуги уродів
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09.09.2024 18:48 Ответить
дякуємо, дуже дякуємо за продуману курську операцію
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09.09.2024 20:16 Ответить
Тобто щоб здали теріторію,достатньо її бомбити.Уявляю який масштаб такого підходу буде через кілька місяців!
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09.09.2024 22:14 Ответить
 
 