Обязательная эвакуация объявлена в трех населенных пунктах Шосткинского района Сумской области
В Сумской области введена обязательная эвакуация из Глухова, Свесы и Эсмани в Шосткинском районе.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свесы и Эсмани. Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации", - говорится в сообщении.
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