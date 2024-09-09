Обязательная эвакуация объявлена ​​в трех населенных пунктах Шосткинского района Сумской области

В Сумской области введена обязательная эвакуация из Глухова, Свесы и Эсмани в Шосткинском районе.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов: Глухова, Свесы и Эсмани. Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации", - говорится в сообщении.

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