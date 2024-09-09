Обов’язкову евакуацію оголошено у трьох населених пунктах Шосткинського району на Сумщині
У Сумській області запроваджено обов'язкову евакуацію із Глухова, Свеси та Есмані у Шосткинському районі.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів: Глухова, Свеси та Есмані. Основні питання першого етапу обговорили на виїзному засіданні координаційного штабу з евакуації", - йдеться в повідомленні.
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