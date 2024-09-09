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Сумська область (3247) евакуація (2247)

Обов’язкову евакуацію оголошено у трьох населених пунктах Шосткинського району на Сумщині

Обстріл Сумщини

У Сумській області запроваджено обов'язкову евакуацію із Глухова, Свеси та Есмані у Шосткинському районі.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів: Глухова, Свеси та Есмані. Основні питання першого етапу обговорили на виїзному засіданні координаційного штабу з евакуації", - йдеться в повідомленні.

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тоді для кого в минулому році поклали асфальт з іншого боку цього зруйнованого будинку що на фото в Свесі ?
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09.09.2024 18:31 Відповісти
Незламні Свесі, незламний Глухов, незламний Есмані. До речі Глухову 1000 років. Там моя тітка вчилася в педінституті в Глухову. Там не подалік вже мої родичі живуть. Докерувалися зелені підори! " Ситуація важка, але контрольована", слуги уродів
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09.09.2024 18:48 Відповісти
дякуємо, дуже дякуємо за продуману курську операцію
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09.09.2024 20:16 Відповісти
Тобто щоб здали теріторію,достатньо її бомбити.Уявляю який масштаб такого підходу буде через кілька місяців!
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09.09.2024 22:14 Відповісти
 
 