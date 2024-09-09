Наслідки російських ударів по Сумщині: три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські військові завдали 259 ударів по території Сумської області. Загалом 45 населених пунктів зазнали обстрілів з різних видів зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"Внаслідок ударів дістали поранення 3 особи, в тому числі одна неповнолітня", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зруйновано магазин, пошкоджено 19 приватних житлових будинків, будівлю школи, будинок культури, господарчу споруду, гараж та 4 легкових автомобілі.
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