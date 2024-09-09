Последствия российских ударов по Сумщине: три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские военные нанесли 259 ударов по территории Сумской области. Всего 45 населенных пунктов подвергались обстрелам из различных видов оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
"В результате ударов получили ранения 3 человека, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Кроме того, разрушен магазин, повреждены 19 частных жилых домов, здание школы, дом культуры, хозяйственная постройка, гараж и 4 легковых автомобиля.
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