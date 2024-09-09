РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11510 посетителей онлайн
Новости Фото
582 0

Последствия российских ударов по Сумщине: три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские военные нанесли 259 ударов по территории Сумской области. Всего 45 населенных пунктов подвергались обстрелам из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате ударов получили ранения 3 человека, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

Кроме того, разрушен магазин, повреждены 19 частных жилых домов, здание школы, дом культуры, хозяйственная постройка, гараж и 4 легковых автомобиля.

Также читайте: 2 человека ранены вследствие российских обстрелов Сумщины. В области раздалось 243 взрыва

8 вересня російські військові завдали майже 300 ударів по Сумщині
8 вересня російські військові завдали майже 300 ударів по Сумщині
8 вересня російські військові завдали майже 300 ударів по Сумщині
8 вересня російські військові завдали майже 300 ударів по Сумщині
8 вересня російські військові завдали майже 300 ударів по Сумщині
8 вересня російські військові завдали майже 300 ударів по Сумщині
8 вересня російські військові завдали майже 300 ударів по Сумщині

Автор: 

обстрел (27366) Сумская область (3172)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 