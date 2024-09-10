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Троє окупантів потрапляють у засідку поблизу села Михайлівка на Донеччині. ВIДЕО

Троє російських штурмовиків потрапили у засідку, яку влаштували їм українські воїни поблизу села Михайлівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні миті життя трьох окупантів зафільмував безпілотник. На записі видно, як троє росіян наближаються до будинку. За мить звідти починається стрільба і двоє із окупантів лишаються на полі бою. Третій починає тікати. Його атакує безпілотник. Однак не надто успішно. Утім бійці ліквідовують загарбника зі стрілецької зброї, коли той знову потрапляє у зону обстрілу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн впритул розстрілює двох окупантів під час окопного бою на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8467) бій (165)


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Топ коментарі
+13
Какие шустрые орки. Видно что не простые чмобики
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10.09.2024 09:38
+12
В пекло рашистських загарбників
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10.09.2024 09:51
+10
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів! А далі, ще буде!! Україна переможе орків!!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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10.09.2024 09:43
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Нарвалися
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10.09.2024 09:34 Відповісти
Какие шустрые орки. Видно что не простые чмобики
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10.09.2024 09:38 Відповісти
чмобики-pro
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10.09.2024 13:06 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів! А далі, ще буде!! Україна переможе орків!!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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10.09.2024 09:43 Відповісти
В пекло рашистських загарбників
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10.09.2024 09:51 Відповісти
"...смотри, как вертится, нахал..." (с) В.Высоцкий. Вже не вперше бачу оце перекочування замість плазування - винахідливі, суки
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10.09.2024 09:52 Відповісти
Третій орк виявися доволі спритним і досвідченим.Відходив через непрострілюєму зону,прикривався деревами і будівлею.Але після дрона натупив,з переляку побіг не через насип залізниці,а в зону ураження стрілкотні.Ну і добре.
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10.09.2024 10:06 Відповісти
То він просто не встиг на останній потяг ...
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10.09.2024 14:39 Відповісти
Идёт охота на орков,
Идёт охота - На чмошных 3,14dаров
Матёрых и щенков!
Кричат кацапы, лают псы до рвоты,
Кровь на траве - и пятна красные вокруг...
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10.09.2024 10:09 Відповісти
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10.09.2024 10:29 Відповісти
я так за третього переживав шо втече,ан нєт,все норм )
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10.09.2024 10:44 Відповісти
Супер! Дякуємо нашим захисникам! Хай їх Бог береже!
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10.09.2024 11:34 Відповісти
Дрон хоч і не влучив, але збив з пантелику або поранив орка. І після чого він був дезорієнтований і пішов в протилежному напрямку, як раз в зону ураження.
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10.09.2024 12:34 Відповісти
нехер шастать
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10.09.2024 14:20 Відповісти
Рускій бігає швидко, схоже на спортсмена, але ж дрон швидший. Дякую ЗСУ, за мирне життя.
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10.09.2024 17:41 Відповісти
Слава России 🇷🇺, За 3 таких героев ******** 100 свиней
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10.09.2024 18:05 Відповісти
Чому не на СВО, піdор ?
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10.09.2024 22:13 Відповісти
 
 