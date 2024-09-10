Троє окупантів потрапляють у засідку поблизу села Михайлівка на Донеччині. ВIДЕО

Троє російських штурмовиків потрапили у засідку, яку влаштували їм українські воїни поблизу села Михайлівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, останні миті життя трьох окупантів зафільмував безпілотник. На записі видно, як троє росіян наближаються до будинку. За мить звідти починається стрільба і двоє із окупантів лишаються на полі бою. Третій починає тікати. Його атакує безпілотник. Однак не надто успішно. Утім бійці ліквідовують загарбника зі стрілецької зброї, коли той знову потрапляє у зону обстрілу.

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