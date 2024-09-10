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Трое оккупантов попадают в засаду возле села Михайловка на Донетчине. ВИДЕО

Трое российских штурмовиков попали в засаду, которую устроили им украинские воины вблизи села Михайловка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последние мгновения жизни трех оккупантов снял беспилотник. На записи видно, как трое россиян приближаются к дому. Через мгновение оттуда начинается стрельба и двое из оккупантов остаются на поле боя. Третий начинает убегать. Его атакует беспилотник. Однако не слишком успешно. Впрочем бойцы ликвидируют захватчика из стрелкового оружия, когда тот снова попадает в зону обстрела.

Смотрите также: Прямое попадание танкового снаряда в российский БТР-82А со штурмовиками вблизи Михайловки на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9775) бой (170)


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Топ комментарии
+13
Какие шустрые орки. Видно что не простые чмобики
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10.09.2024 09:38
+12
В пекло рашистських загарбників
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10.09.2024 09:51
+10
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів! А далі, ще буде!! Україна переможе орків!!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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10.09.2024 09:43
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Нарвалися
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10.09.2024 09:34 Ответить
Какие шустрые орки. Видно что не простые чмобики
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10.09.2024 09:38 Ответить
чмобики-pro
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10.09.2024 13:06 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Дякуєво Західним Партнерам за дієву допомогу Україні!!
А видатні СРАТЬєхи, зараз накидають своєї галіматні з диванів! А далі, ще буде!! Україна переможе орків!!
Пильнуймо Україну від приблуд95!!
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10.09.2024 09:43 Ответить
В пекло рашистських загарбників
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10.09.2024 09:51 Ответить
"...смотри, как вертится, нахал..." (с) В.Высоцкий. Вже не вперше бачу оце перекочування замість плазування - винахідливі, суки
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10.09.2024 09:52 Ответить
Третій орк виявися доволі спритним і досвідченим.Відходив через непрострілюєму зону,прикривався деревами і будівлею.Але після дрона натупив,з переляку побіг не через насип залізниці,а в зону ураження стрілкотні.Ну і добре.
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10.09.2024 10:06 Ответить
То він просто не встиг на останній потяг ...
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10.09.2024 14:39 Ответить
Идёт охота на орков,
Идёт охота - На чмошных 3,14dаров
Матёрых и щенков!
Кричат кацапы, лают псы до рвоты,
Кровь на траве - и пятна красные вокруг...
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10.09.2024 10:09 Ответить
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10.09.2024 10:29 Ответить
я так за третього переживав шо втече,ан нєт,все норм )
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10.09.2024 10:44 Ответить
Супер! Дякуємо нашим захисникам! Хай їх Бог береже!
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10.09.2024 11:34 Ответить
Дрон хоч і не влучив, але збив з пантелику або поранив орка. І після чого він був дезорієнтований і пішов в протилежному напрямку, як раз в зону ураження.
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10.09.2024 12:34 Ответить
нехер шастать
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10.09.2024 14:20 Ответить
Рускій бігає швидко, схоже на спортсмена, але ж дрон швидший. Дякую ЗСУ, за мирне життя.
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10.09.2024 17:41 Ответить
Слава России 🇷🇺, За 3 таких героев ******** 100 свиней
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10.09.2024 18:05 Ответить
Чому не на СВО, піdор ?
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10.09.2024 22:13 Ответить
 
 