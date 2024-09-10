Трое оккупантов попадают в засаду возле села Михайловка на Донетчине. ВИДЕО

Трое российских штурмовиков попали в засаду, которую устроили им украинские воины вблизи села Михайловка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последние мгновения жизни трех оккупантов снял беспилотник. На записи видно, как трое россиян приближаются к дому. Через мгновение оттуда начинается стрельба и двое из оккупантов остаются на поле боя. Третий начинает убегать. Его атакует беспилотник. Однако не слишком успешно. Впрочем бойцы ликвидируют захватчика из стрелкового оружия, когда тот снова попадает в зону обстрела.

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