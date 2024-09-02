Прямое попадание танкового снаряда в российский БТР-82А со штурмовиками вблизи Михайловки на Донетчине. ВИДЕО

Танкисты из 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" прямым попаданием уничтожили вражеский БТР-82А со штурмовой группой вблизи Михайловки в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что танковый снаряд зацепил оккупантов во время попытки десантироваться под железнодорожным мостом.

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