Прямое попадание танкового снаряда в российский БТР-82А со штурмовиками вблизи Михайловки на Донетчине. ВИДЕО
Танкисты из 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" прямым попаданием уничтожили вражеский БТР-82А со штурмовой группой вблизи Михайловки в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что танковый снаряд зацепил оккупантов во время попытки десантироваться под железнодорожным мостом.
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https://streamable.com/yfvzki
принаймні, я задоволений за цим останнім роликом, що цей танк або знищений, або буде втрачено багато часу на його ремонт, якщо взагалі його можливо евакуювати і відремонтувати
Скажіть що й це відео не з тієї локації:
https://streamable.com/gcgnzw
Бутусов на своєму каналі в Телеграмі публікує це як один епізод:
Бєлка, Бєлка,
Я Пєцсєц
Віжу танкі,
Нам пісец
Там перший пост від "Тонка червона лінія" з посиланням на відео в трьох частинах саме цього епізоду і все стане зрозумілим.