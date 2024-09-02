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Прямое попадание танкового снаряда в российский БТР-82А со штурмовиками вблизи Михайловки на Донетчине. ВИДЕО

Танкисты из 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" прямым попаданием уничтожили вражеский БТР-82А со штурмовой группой вблизи Михайловки в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что танковый снаряд зацепил оккупантов во время попытки десантироваться под железнодорожным мостом.

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Автор: 

танк (2256) Донецкая область (9648) бой (165)


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Топ комментарии
+14
Смажені пітори
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02.09.2024 10:48
+12
Відео з іншого бпла, наврят там хтось вижив.
https://streamable.com/yfvzki
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02.09.2024 11:06
+8
Добре вмазали кацапам, так і треба.
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02.09.2024 11:36
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Смажені пітори
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02.09.2024 10:48 Ответить
Не пряме.
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02.09.2024 10:49 Ответить
принаймні четверо, як це не прикро, не лише живі, але ще й бігають
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02.09.2024 10:50 Ответить
Відео з іншого бпла, наврят там хтось вижив.
https://streamable.com/yfvzki
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02.09.2024 11:06 Ответить
Гарний корок зробили.
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02.09.2024 11:15 Ответить
Якщо порівняти обидва відео, то відео за вашим посиланням не відповідає тому відео, що бачимо тут, та й цілі там і тут різні, там він під"їжджає під міст і розстрілює якісь позиуції, тут написали про спробу висадки десанту,
принаймні, я задоволений за цим останнім роликом, що цей танк або знищений, або буде втрачено багато часу на його ремонт, якщо взагалі його можливо евакуювати і відремонтувати
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02.09.2024 11:17 Ответить
Танчик під'їхав ближче, а розстрілював він залишки розбігшоїся піхоти.
Скажіть що й це відео не з тієї локації:

https://streamable.com/gcgnzw

Бутусов на своєму каналі в Телеграмі публікує це як один епізод:

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02.09.2024 12:27 Ответить
Ну так, я зрозумів вашу думку, що це вже другий танк - наш, який з іншого боку під"їжджав і розстрілював недобитки з орківського танка, з цього відео у мене ніяких заперечень немає, схоже танк, дійсно, добив втікачів-орків на схилах.
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02.09.2024 12:41 Ответить
вони до кінця життя будуть в голові чути голоси:

Бєлка, Бєлка,
Я Пєцсєц
Віжу танкі,
Нам пісец
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02.09.2024 11:45 Ответить

Там перший пост від "Тонка червона лінія" з посиланням на відео в трьох частинах саме цього епізоду і все стане зрозумілим.
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02.09.2024 17:43 Ответить
Причем в жопу прилетело. Сюрприз,однако.
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02.09.2024 10:51 Ответить
при прямом попадании,биомасса уже не двигалась бы))) даже не смотря что некоторые кацапы живучие аля тараканы)))
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02.09.2024 10:52 Ответить
Більшості важка контузія забезпечена.
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02.09.2024 10:58 Ответить
В інеті є відео цього бою з інших ракурсів. Наш танк дбайливо обробляв козломордих ще кілька хвилин, поки кабзон не сказав "годі". Всі трупи були добряче контужені.
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02.09.2024 11:09 Ответить
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02.09.2024 11:10 Ответить
От би так по пуйловському лімузину!
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02.09.2024 11:10 Ответить
Добре вмазали кацапам, так і треба.
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02.09.2024 11:36 Ответить
Снаряд зірвався, на жаль, біля бетера.
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02.09.2024 17:48 Ответить
Не плач.
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02.09.2024 21:18 Ответить
ти з ланцюга зірвався?
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02.09.2024 21:43 Ответить
 
 