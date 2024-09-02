Влучання танкового снаряда у російський БТР-82А із штурмовиками поблизу Михайлівки на Донеччині. ВIДЕО
Танкісти із 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" знищили ворожий БТР-82А із штурмою групою поблизу Михайлівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що танковий снаряд заскочив окупантів під час спроби десантуватися під залізничним мостом.
Топ коментарі
+14 Андрей Емельянов #582078
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+12 Олег Квиташ
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+8 Sergii Ustim
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https://streamable.com/yfvzki
принаймні, я задоволений за цим останнім роликом, що цей танк або знищений, або буде втрачено багато часу на його ремонт, якщо взагалі його можливо евакуювати і відремонтувати
Скажіть що й це відео не з тієї локації:
https://streamable.com/gcgnzw
Бутусов на своєму каналі в Телеграмі публікує це як один епізод:
Бєлка, Бєлка,
Я Пєцсєц
Віжу танкі,
Нам пісец
Там перший пост від "Тонка червона лінія" з посиланням на відео в трьох частинах саме цього епізоду і все стане зрозумілим.