Влучання танкового снаряда у російський БТР-82А із штурмовиками поблизу Михайлівки на Донеччині. ВIДЕО

Танкісти із 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" знищили ворожий БТР-82А із штурмою групою поблизу Михайлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що танковий снаряд заскочив окупантів під час спроби десантуватися під залізничним мостом.

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