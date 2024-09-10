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Новини
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Росіяни намагаються пробитися до Покровська, - Пентагон

райдер,пет

Попри окремі заяви російської пропаганди, росіяни наразі не контролюють Покровськ. Навколо міста тривають інтенсивні бої.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер,

"Росіяни намагаються пробитися до цього міста",- зазначив представник оборонного відомства США.

Він підкреслив, що сили РФ наразі не контролюють місто. Однак їхні заяви про те, що вони вже захопили частину Покровська, свідчать про те, що вони поставили собі це за мету.

"Те, що відбувається навколо Покровська, це інтенсивні бої",- додав представник Пентагону.

За його словами, сили РФ продовжують свій наступ у напрямку Покровська та всіляко намагаються збільшити свої зусилля.

Водночас представник Пентагону підкреслив, що українці ведуть "важку боротьбу".

Він також повідомив, що частина обговорень на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні минулої п’ятниці була зосереджена на тому, як найкраще допомогти Україні оборонятися в цьому районі.

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Автор: 

Пентагон (1421) Покровськ (623)


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Топ коментарі
+9
@ "https://t.me/officer_alex33/3690 https://t.me/officer_alex33/3690 Офіцер ✙

Загалом сьогодні /прим. 09.09.2024/ на позиції Сил оборони в районі Неліпівки, що біля Нью-Йорка, рухалось 11 одиниць бронетехніки противника з десантом. 5 БМП було знищено, а загалом весь підарський десант був успішно обнулений, великий улов був у нашої «міні-авіації». Хочу сказати, що в цьому бою дуже впевнено пацани відпрацювали в обороні."
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10.09.2024 07:27
+4
Мобілізація не припинялася ні на хвилину
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10.09.2024 07:48
+3
Це питаня до "найвеличнішого" чому відносно невелике угрупуваня рашистів малими групами просуваєтся вже п'ятий місяць на покровському напрямку ? одна з причин звільнення всього вищого військового керівництва держави на чолі з Залужним ,друге відсутність фортефікаційних споруд і зрив мобілізації.
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10.09.2024 07:43
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А в Сирського все заї@ісь.
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10.09.2024 07:25 Відповісти
@ "https://t.me/officer_alex33/3690 https://t.me/officer_alex33/3690 Офіцер ✙

Загалом сьогодні /прим. 09.09.2024/ на позиції Сил оборони в районі Неліпівки, що біля Нью-Йорка, рухалось 11 одиниць бронетехніки противника з десантом. 5 БМП було знищено, а загалом весь підарський десант був успішно обнулений, великий улов був у нашої «міні-авіації». Хочу сказати, що в цьому бою дуже впевнено пацани відпрацювали в обороні."
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10.09.2024 07:27 Відповісти
не даремно розвідка гроші отримує
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10.09.2024 07:30 Відповісти
Це питаня до "найвеличнішого" чому відносно невелике угрупуваня рашистів малими групами просуваєтся вже п'ятий місяць на покровському напрямку ? одна з причин звільнення всього вищого військового керівництва держави на чолі з Залужним ,друге відсутність фортефікаційних споруд і зрив мобілізації.
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10.09.2024 07:43 Відповісти
Мобілізація не припинялася ні на хвилину
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10.09.2024 07:48 Відповісти
А з чого ти взяв що кацапське угрупування "відносно невелике"?просуваються вони завдяки масовому використанню кабів,фпв,та просочення малих груп які йдуть по болотам,каналізаційним трубам тощо.якщо завести більше нашого складу-расфігачать з кабів.ситуація складна потрібні петріоти та ф-16 для боротьби з літаками.
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10.09.2024 08:08 Відповісти
В якому місці в нас "зрив мобілізації"? ТЦК скоро в квартири вламуватися будуть...
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10.09.2024 09:07 Відповісти
кацапи "контролюють" Покровськ? - генерал Вангує?
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10.09.2024 08:05 Відповісти
В четвертому абзаці вже "наразі не контролюють місто". Просто неуважно складений текст.
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10.09.2024 08:13 Відповісти
Пента гоніт,де допомога серйозна ?!
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10.09.2024 08:07 Відповісти
А що намагається Пентагон? Лише пи₴діти?
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10.09.2024 08:45 Відповісти
 
 