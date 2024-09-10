Росіяни намагаються пробитися до Покровська, - Пентагон
Попри окремі заяви російської пропаганди, росіяни наразі не контролюють Покровськ. Навколо міста тривають інтенсивні бої.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер,
"Росіяни намагаються пробитися до цього міста",- зазначив представник оборонного відомства США.
Він підкреслив, що сили РФ наразі не контролюють місто. Однак їхні заяви про те, що вони вже захопили частину Покровська, свідчать про те, що вони поставили собі це за мету.
"Те, що відбувається навколо Покровська, це інтенсивні бої",- додав представник Пентагону.
За його словами, сили РФ продовжують свій наступ у напрямку Покровська та всіляко намагаються збільшити свої зусилля.
Водночас представник Пентагону підкреслив, що українці ведуть "важку боротьбу".
Він також повідомив, що частина обговорень на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні минулої п’ятниці була зосереджена на тому, як найкраще допомогти Україні оборонятися в цьому районі.
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Загалом сьогодні /прим. 09.09.2024/ на позиції Сил оборони в районі Неліпівки, що біля Нью-Йорка, рухалось 11 одиниць бронетехніки противника з десантом. 5 БМП було знищено, а загалом весь підарський десант був успішно обнулений, великий улов був у нашої «міні-авіації». Хочу сказати, що в цьому бою дуже впевнено пацани відпрацювали в обороні."