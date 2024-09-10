Россияне пытаются пробиться в Покровск, - Пентагон

Несмотря на отдельные заявления российской пропаганды, россияне пока контролируют Покровск. Вокруг города продолжаются интенсивные бои.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер,

"Россияне пытаются пробиться к этому городу",- отметил представитель оборонного ведомства США.

Он подчеркнул, что силы РФ пока не контролируют город. Однако их заявления о том, что они уже захватили часть Покровска, свидетельствуют о том, что они поставили себе это целью.

"То, что происходит вокруг Покровска, - это интенсивные бои",- добавил представитель Пентагона.

По его словам, силы РФ продолжают свое наступление в направлении Покровска и всячески пытаются увеличить свои усилия.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что украинцы ведут "тяжелую борьбу".

Он также сообщил, что часть обсуждений на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн в прошлую пятницу была сосредоточена на том, как лучше всего помочь Украине обороняться в этом районе.

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