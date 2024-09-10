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Пентагон (1416) Покровск (383)

Россияне пытаются пробиться в Покровск, - Пентагон

райдер,пет

Несмотря на отдельные заявления российской пропаганды, россияне пока контролируют Покровск. Вокруг города продолжаются интенсивные бои.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер,

"Россияне пытаются пробиться к этому городу",- отметил представитель оборонного ведомства США.

Он подчеркнул, что силы РФ пока не контролируют город. Однако их заявления о том, что они уже захватили часть Покровска, свидетельствуют о том, что они поставили себе это целью.

"То, что происходит вокруг Покровска, - это интенсивные бои",- добавил представитель Пентагона.

По его словам, силы РФ продолжают свое наступление в направлении Покровска и всячески пытаются увеличить свои усилия.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что украинцы ведут "тяжелую борьбу".

Он также сообщил, что часть обсуждений на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн в прошлую пятницу была сосредоточена на том, как лучше всего помочь Украине обороняться в этом районе.

Также читайте: Курская операция лишила армию РФ возможности маневрировать своими частями, - Сырский
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Топ комментарии
+9
@ "https://t.me/officer_alex33/3690 https://t.me/officer_alex33/3690 Офіцер ✙

Загалом сьогодні /прим. 09.09.2024/ на позиції Сил оборони в районі Неліпівки, що біля Нью-Йорка, рухалось 11 одиниць бронетехніки противника з десантом. 5 БМП було знищено, а загалом весь підарський десант був успішно обнулений, великий улов був у нашої «міні-авіації». Хочу сказати, що в цьому бою дуже впевнено пацани відпрацювали в обороні."
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10.09.2024 07:27
+4
Мобілізація не припинялася ні на хвилину
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10.09.2024 07:48
+3
Це питаня до "найвеличнішого" чому відносно невелике угрупуваня рашистів малими групами просуваєтся вже п'ятий місяць на покровському напрямку ? одна з причин звільнення всього вищого військового керівництва держави на чолі з Залужним ,друге відсутність фортефікаційних споруд і зрив мобілізації.
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10.09.2024 07:43
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А в Сирського все заї@ісь.
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10.09.2024 07:25 Ответить
@ "https://t.me/officer_alex33/3690 https://t.me/officer_alex33/3690 Офіцер ✙

Загалом сьогодні /прим. 09.09.2024/ на позиції Сил оборони в районі Неліпівки, що біля Нью-Йорка, рухалось 11 одиниць бронетехніки противника з десантом. 5 БМП було знищено, а загалом весь підарський десант був успішно обнулений, великий улов був у нашої «міні-авіації». Хочу сказати, що в цьому бою дуже впевнено пацани відпрацювали в обороні."
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10.09.2024 07:27 Ответить
не даремно розвідка гроші отримує
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10.09.2024 07:30 Ответить
Це питаня до "найвеличнішого" чому відносно невелике угрупуваня рашистів малими групами просуваєтся вже п'ятий місяць на покровському напрямку ? одна з причин звільнення всього вищого військового керівництва держави на чолі з Залужним ,друге відсутність фортефікаційних споруд і зрив мобілізації.
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10.09.2024 07:43 Ответить
Мобілізація не припинялася ні на хвилину
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10.09.2024 07:48 Ответить
А з чого ти взяв що кацапське угрупування "відносно невелике"?просуваються вони завдяки масовому використанню кабів,фпв,та просочення малих груп які йдуть по болотам,каналізаційним трубам тощо.якщо завести більше нашого складу-расфігачать з кабів.ситуація складна потрібні петріоти та ф-16 для боротьби з літаками.
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10.09.2024 08:08 Ответить
В якому місці в нас "зрив мобілізації"? ТЦК скоро в квартири вламуватися будуть...
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10.09.2024 09:07 Ответить
кацапи "контролюють" Покровськ? - генерал Вангує?
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10.09.2024 08:05 Ответить
В четвертому абзаці вже "наразі не контролюють місто". Просто неуважно складений текст.
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10.09.2024 08:13 Ответить
Пента гоніт,де допомога серйозна ?!
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10.09.2024 08:07 Ответить
А що намагається Пентагон? Лише пи₴діти?
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10.09.2024 08:45 Ответить
 
 