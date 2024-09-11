Сутки на Донетчине: 2 человека погибли в Горняке. Повреждены инфраструктурные объекты. ФОТОрепортаж

В течение суток российские оккупанты 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

РФ обстреляла частный сектор в Курахово. 2 человека погибли в Горняке. В Криворожской громаде повреждены 2 предприятия. В Доброполье 1 человек ранен, повреждены 11 домов, 2 предприятия, админздание и социальный объект. В Мирнограде повреждены частные дома и админздания.

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Краматорский район

Поврежден дом в Торском Лиманской громады. В Константиновке повреждены 2 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 13 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. Торецкая громада подверглась 4 авиаударам управляемыми авиабомбами.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1733 человека, в том числе 154 ребенка.

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