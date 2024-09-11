Шпионил за артиллерией ВСУ возле Часова Яра: СБУ задержала российского агента. ФОТО

Контрразведка СБУ задержала российского агента, который шпионил за Силами обороны на Краматорском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, злоумышленник пытался обнаружить боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Часов Яр.

Также оккупантов интересовали локации наибольшего сосредоточения военной техники и складов с боеприпасами.

52-летнего жителя прифронтовой Дружковки завербовал его знакомый, который в 2014 году выехал из Украины в РФ, а затем вступил в бригаду оперативного назначения Росгвардии.

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"Находясь на временно захваченной части территории Донецкой области, боевик выполнял функцию "связного" и передавал сведения россиянам. Служба безопасности своевременно разоблачила российского агента в Дружковке, задокументировала его преступные действия и задержала. Во время обысков у него изъят мобильный телефон и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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