Задержан агент РФ, который поджигал объекты "Укрзализныци" на Полтавщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Полтавщине пособника РФ, который готовил серию поджогов на стратегических объектах "Укрзализныци".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под "прицелом" врага были релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона. Для совершения диверсий оккупанты дистанционно привлекли местного жителя из Лубенского района области. Он попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкого заработка" в телеграмм-каналах.

Чтобы выполнить вражеское задание, мужчина отслеживал локации потенциальных целей, а затем из бинокля наблюдал за ними, выбирая "удобное время" для поджога. В то же время злоумышленник приобрел вспомогательные средства - легковоспламеняющуюся смесь, защитные перчатки, нож и многофункциональный молоток для взлома дверей энергооборудования. Он поджег релейный шкаф и снял возгорание на камеру своего телефона.

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Установлено, что злоумышленник планировал продолжить серию поджогов. Предателя задержали, когда он проводил доразведку вблизи новой "цели". У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с оккупантами, а также орудия для совершения поджогов.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, приготовление к диверсии, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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