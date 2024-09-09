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Задержан агент РФ, который поджигал объекты "Укрзализныци" на Полтавщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Полтавщине пособника РФ, который готовил серию поджогов на стратегических объектах "Укрзализныци".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под "прицелом" врага были релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона. Для совершения диверсий оккупанты дистанционно привлекли местного жителя из Лубенского района области. Он попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкого заработка" в телеграмм-каналах.

Затримано палія об’єктів Укрзалізниці

Чтобы выполнить вражеское задание, мужчина отслеживал локации потенциальных целей, а затем из бинокля наблюдал за ними, выбирая "удобное время" для поджога. В то же время злоумышленник приобрел вспомогательные средства - легковоспламеняющуюся смесь, защитные перчатки, нож и многофункциональный молоток для взлома дверей энергооборудования. Он поджег релейный шкаф и снял возгорание на камеру своего телефона.

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Установлено, что злоумышленник планировал продолжить серию поджогов. Предателя задержали, когда он проводил доразведку вблизи новой "цели". У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с оккупантами, а также орудия для совершения поджогов.

Затримано палія об’єктів Укрзалізниці

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, приготовление к диверсии, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Готовили поджоги электроподстанций и автомобилей ВСУ: СБУ задержала агентов ГРУ РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19931) диверсия (300) Полтавская область (1166)


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Топ комментарии
+10
"... і при спробі вчинити опір - знищений", - де ????
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09.09.2024 13:23
+6
на гіляку запроданця !!!
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09.09.2024 13:24
+6
Утілізувати , біосміття таке дешеве і дрібне , а ,ще кротів при кориті , які зливають за МІЛЬОНИ контрнаступи і стратегічні обьекти
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09.09.2024 13:34
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"... і при спробі вчинити опір - знищений", - де ????
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09.09.2024 13:23 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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09.09.2024 13:24 Ответить
краще на палю на 15 хвилин .
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09.09.2024 13:36 Ответить
Сирійці таких агентів нацистської россії спалюють живцем. Чудвий досвід. Треба брати на озброєння.
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09.09.2024 13:28 Ответить
..ну, хотя бы при задержании этих явнЫх пдров-какаразниц нужно максимально случайо калечить "при попытке к бегству и оказании яростного сопротивления, угрожающего жизни правоохоронных (наивно надеемся) органов и гражданских", чтобы их уже не могли взять в офис президента дермака после правосудия по-вызову имени Зеленскага-Никакого..
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09.09.2024 13:30 Ответить
Підор, ще й українською з цапами спілкується... А вони розуміють...
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09.09.2024 13:31 Ответить
Утілізувати , біосміття таке дешеве і дрібне , а ,ще кротів при кориті , які зливають за МІЛЬОНИ контрнаступи і стратегічні обьекти
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09.09.2024 13:34 Ответить
****, іх в день скоро по десятку будуть ловити.
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09.09.2024 13:35 Ответить
Стріляти при спробі підпалу як ворожих диверсантів.
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09.09.2024 13:41 Ответить
в петлю **************** ***********!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.09.2024 13:48 Ответить
Якщо влада не ліквідує цю мережу рашиської агентури ,вся відповідальність за рашиських агентів буде на ній ,адже все це столо завдяки як ворожих агентів у владі ,так і бездіяльність по боротьбі з ворогами.
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09.09.2024 14:47 Ответить
Телеграм має бути заблокований. Для початку.
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09.09.2024 16:32 Ответить
 
 