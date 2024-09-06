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Задержана агентурная группа ФСБ, "охотившаяся" на здания ТЦК и нефтебазы на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

В Кропивницком задержаны два агента ФСБ, которые корректировали воздушные удары по городу и готовили серию диверсий. Кроме того, следили за пунктами базирования Сил обороны, по адресам служебных помещений ТЦК.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчины работали в паре как агентурная группа. Один из них является выходцем с левобережья Херсонщины, который приехал в Кропивницкий как переселенец. Другой был местным жителем, которого ФСБ завербовала через телеграм-канал по поиску "легкого заработка".

Затримано агентурну групу ФСБ

Среди задач, которые выполняли злоумышленники, было слежение за пунктами базирования Сил обороны, в том числе по адресам служебных помещений ТЦК. Также они пытались установить локации нефтебаз, энергогенерирующих предприятий и мостов, которые используют для переправки военной техники ВСУ на передовую.

В СБУ рассказали, что полученную информацию агенты мессенджером переправляли своему российскому куратору для подготовки диверсий и корректировки ракетно-дронных ударов по городу.

Также смотрите: Готовили поджоги электроподстанций и автомобилей ВСУ: СБУ задержала агентов ГРУ РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

Для выполнения "тестового" задания ФСБ фигуранты подожгли релейный шкаф на магистральной линии железнодорожного сообщения. После этого контрразведка СБУ задержала обоих мужчин "на горячем", когда они фиксировали возгорание железнодорожного оборудования на телефонную камеру.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчины находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также читайте: Усилия РФ в Европе сейчас направлены на недопущение военной поддержки Украины, - финская спецслужба

Автор: 

СБУ (19923) ФСБ (1939) государственная измена (1544) диверсия (300)


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Топ комментарии
+10
Якась повна дурня. Все це є на картах Гугл. А навіщо оркам будівлі ТЦК знадобились? Щоб не потрапити випадково по них ракетами, чи нагородити медалями мешканців цих установ?
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06.09.2024 13:35
+9
Ха-ха-"полювала на будівлі тцк''. Нічого ''вумнішого'' не могли вигадати?
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06.09.2024 13:25
+9
Новый стратегический объект-"будівлі ТЦК ". Чисто ракетные шахты.Всё вудерваффе храниться в ТЦК (бабки военкома,пузо военкома,шлюхи военкома).
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06.09.2024 13:30
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Ха-ха-"полювала на будівлі тцк''. Нічого ''вумнішого'' не могли вигадати?
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06.09.2024 13:25 Ответить
На розумніше потрібен розум в голові, а так - є, що є.
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06.09.2024 13:28 Ответить
Це вони на будівлі ТЦК полювали, щоб випадково не загребли . Типу, о це будівля ТЦК, йдем звідси подальше. Ну його нах..
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06.09.2024 13:42 Ответить
Новый стратегический объект-"будівлі ТЦК ". Чисто ракетные шахты.Всё вудерваффе храниться в ТЦК (бабки военкома,пузо военкома,шлюхи военкома).
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06.09.2024 13:30 Ответить
комусь в кремлі і їхнім хвойдам в Україні дуже не подобається мобілізація
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06.09.2024 14:14 Ответить
А кто-то готов отправить всех воевать,что бы только своя ж..па была в тепле и писать на форумах патриотические посты.
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06.09.2024 14:18 Ответить
Не воеваать, а в кандалах разминировать поля и посадки. Таким убогим Бутусов уже четко все разъяснил
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06.09.2024 19:12 Ответить
😁
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06.09.2024 16:09 Ответить
Тобто СБУ не збирається займатися реальними проблемами. Відосіками обмежуються .... Ну-ну.
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06.09.2024 13:31 Ответить
Бурно працюють. Займаються "купівлею та продажем зброї" "купівлею та продажем наркотиків"
"наймають та ловлять агентів фсб".
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06.09.2024 13:43 Ответить
Якась повна дурня. Все це є на картах Гугл. А навіщо оркам будівлі ТЦК знадобились? Щоб не потрапити випадково по них ракетами, чи нагородити медалями мешканців цих установ?
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06.09.2024 13:35 Ответить
Чому їх не пристрелюють при затриманні? Чому гроші на утримання у в'язниці ворогів України забирають у пенсіонерів і дітей?
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06.09.2024 19:10 Ответить
 
 