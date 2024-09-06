Задержана агентурная группа ФСБ, "охотившаяся" на здания ТЦК и нефтебазы на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

В Кропивницком задержаны два агента ФСБ, которые корректировали воздушные удары по городу и готовили серию диверсий. Кроме того, следили за пунктами базирования Сил обороны, по адресам служебных помещений ТЦК.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчины работали в паре как агентурная группа. Один из них является выходцем с левобережья Херсонщины, который приехал в Кропивницкий как переселенец. Другой был местным жителем, которого ФСБ завербовала через телеграм-канал по поиску "легкого заработка".

Среди задач, которые выполняли злоумышленники, было слежение за пунктами базирования Сил обороны, в том числе по адресам служебных помещений ТЦК. Также они пытались установить локации нефтебаз, энергогенерирующих предприятий и мостов, которые используют для переправки военной техники ВСУ на передовую.

В СБУ рассказали, что полученную информацию агенты мессенджером переправляли своему российскому куратору для подготовки диверсий и корректировки ракетно-дронных ударов по городу.

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Для выполнения "тестового" задания ФСБ фигуранты подожгли релейный шкаф на магистральной линии железнодорожного сообщения. После этого контрразведка СБУ задержала обоих мужчин "на горячем", когда они фиксировали возгорание железнодорожного оборудования на телефонную камеру.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчины находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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