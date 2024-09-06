Затримано агентурну групу ФСБ, яка "полювала" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

У Кропивницькому затримано двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари по місту та готували серію диверсій. Крім того, стежили за пунктами базування Сил оборони, за адресами службових приміщень ТЦК.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіки працювали у парі як агентурна група. Один з них є вихідцем з лівобережжя Херсонщини, який приїхав у Кропивницький як переселенець. Інший був місцевим жителем, якого ФСБ завербувала через телеграм-канал з пошуку "легкого заробітку".

Серед завдань, які виконували зловмисники, було стеження за пунктами базування Сил оборони, у тому числі за адресами службових приміщень ТЦК. Також вони намагалися встановити локації нафтобаз, енергогенеруючих підприємств та мостів, які використовують для переправлення військової техніки ЗСУ на передову.

У СБУ розповіли, що отриману інформацію агенти месенджером переправляли своєму російському куратору для підготовки диверсій та коригування ракетно-дронових ударів по місту.

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Для виконання "тестового" завдання ФСБ фігуранти підпалили релейну шафу на магістральній лінії залізничного сполучення. Після цього контррозвідка СБУ затримала обох чоловіків "на гарячому", коли вони фіксували займання залізничного обладнання на телефонну камеру.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нині чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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