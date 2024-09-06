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Затримано агентурну групу ФСБ, яка "полювала" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

У Кропивницькому затримано двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари по місту та готували серію диверсій. Крім того, стежили за пунктами базування Сил оборони, за адресами службових приміщень ТЦК.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіки працювали у парі як агентурна група. Один з них є вихідцем з лівобережжя Херсонщини, який приїхав у Кропивницький як переселенець. Інший був місцевим жителем, якого ФСБ завербувала через телеграм-канал з пошуку "легкого заробітку".

Затримано агентурну групу ФСБ

Серед завдань, які виконували зловмисники, було стеження за пунктами базування Сил оборони, у тому числі за адресами службових приміщень ТЦК. Також вони намагалися встановити локації нафтобаз, енергогенеруючих підприємств та мостів, які використовують для переправлення військової техніки ЗСУ на передову.

У СБУ розповіли, що отриману інформацію агенти месенджером переправляли своєму російському куратору для підготовки диверсій та коригування ракетно-дронових ударів по місту.

Також дивіться: Готували вбивство журналіста Гордона: Контррозвідка СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для виконання "тестового" завдання ФСБ фігуранти підпалили релейну шафу на магістральній лінії залізничного сполучення. Після цього контррозвідка СБУ затримала обох чоловіків "на гарячому", коли вони фіксували займання залізничного обладнання на телефонну камеру.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нині чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Готували підпали електропідстанцій та автівок ЗСУ: СБУ затримала агентів ГРУ РФ у Києві. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12847) ФСБ (1454) державна зрада (1690) диверсія (351)


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Топ коментарі
+10
Якась повна дурня. Все це є на картах Гугл. А навіщо оркам будівлі ТЦК знадобились? Щоб не потрапити випадково по них ракетами, чи нагородити медалями мешканців цих установ?
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06.09.2024 13:35
+9
Ха-ха-"полювала на будівлі тцк''. Нічого ''вумнішого'' не могли вигадати?
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06.09.2024 13:25
+9
Новый стратегический объект-"будівлі ТЦК ". Чисто ракетные шахты.Всё вудерваффе храниться в ТЦК (бабки военкома,пузо военкома,шлюхи военкома).
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06.09.2024 13:30
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Ха-ха-"полювала на будівлі тцк''. Нічого ''вумнішого'' не могли вигадати?
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06.09.2024 13:25 Відповісти
На розумніше потрібен розум в голові, а так - є, що є.
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06.09.2024 13:28 Відповісти
Це вони на будівлі ТЦК полювали, щоб випадково не загребли . Типу, о це будівля ТЦК, йдем звідси подальше. Ну його нах..
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06.09.2024 13:42 Відповісти
Новый стратегический объект-"будівлі ТЦК ". Чисто ракетные шахты.Всё вудерваффе храниться в ТЦК (бабки военкома,пузо военкома,шлюхи военкома).
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06.09.2024 13:30 Відповісти
комусь в кремлі і їхнім хвойдам в Україні дуже не подобається мобілізація
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06.09.2024 14:14 Відповісти
А кто-то готов отправить всех воевать,что бы только своя ж..па была в тепле и писать на форумах патриотические посты.
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06.09.2024 14:18 Відповісти
Не воеваать, а в кандалах разминировать поля и посадки. Таким убогим Бутусов уже четко все разъяснил
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06.09.2024 19:12 Відповісти
😁
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06.09.2024 16:09 Відповісти
Тобто СБУ не збирається займатися реальними проблемами. Відосіками обмежуються .... Ну-ну.
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06.09.2024 13:31 Відповісти
Бурно працюють. Займаються "купівлею та продажем зброї" "купівлею та продажем наркотиків"
"наймають та ловлять агентів фсб".
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06.09.2024 13:43 Відповісти
Якась повна дурня. Все це є на картах Гугл. А навіщо оркам будівлі ТЦК знадобились? Щоб не потрапити випадково по них ракетами, чи нагородити медалями мешканців цих установ?
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06.09.2024 13:35 Відповісти
Чому їх не пристрелюють при затриманні? Чому гроші на утримання у в'язниці ворогів України забирають у пенсіонерів і дітей?
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06.09.2024 19:10 Відповісти
 
 