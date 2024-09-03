Готували вбивство журналіста Гордона: Контррозвідка СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Контррозвідка СБУ викрила у Києві агентурну мережу Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Група складалася із 4 осіб, а її координацією в Україні займався екснардеп "Партії регіонів".
"Агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні", - йдеться в повідомленні.
У разі успішного виконання ворожих завдань, екснардеп планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України.
Так, агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці для зриву логістики Сил оборони.
"Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання: підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, СБУ вдалося запобігти диверсії. Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох агентів, включно із екснардепом.
Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це - з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон", - зазначили в СБУ.
Під час обшуків у затриманих виявлено та вилучено засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 113 (диверсія);
- ст. 258 (терористичний акт).
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P.S. Я не утверждаю, что он никто, я утверждаю, что его смерть ничего не изменит.
який співає в унісон з покидьками в нашій країні
І де тут ієрархія?
Це лише спеціалізація виконавців.
Де чітка структура підпорядкованості?
А загалом- пАтужна байка!
І себе прорекламували й про "українського журналіста Гордона" нагадали.
Тепер ще від Гордона "благодарочка" прийде!
кому він всрався, той гандон... ой гордон
Был заказан путином Гандон -
Для расправы с лысим выдан срочно в помощь
Кнопочный(!) мобильный(!) телефон.
Ейный советник по нацбезопасности тоже Гордон.
Только Фил, а не Дмитрий.
"Совпадение? Не думаю! " (с) Вражина Киселев
Мета - дезінформація покупців на ринку кондитерських виробів з "пташиного" молока.
Науковці запевняють, що птахи не тварини, і продукувати молоко не здатні в принціпі.
Тоді звідки його бере громадянин Гордон?
"Пташине молоко" викликає обгрунтовану недовіру і підозру громадськості.
https://gordonshop.com.ua/shop/ptiche-moloko-gordon-v-shokolade
н...рдона, а попередити вбивство і врятувати Фаріон не змогла..... чомусь?
Те чудотха гроші озвуче любе лайно
бо у Ленки, скумбрія по 8, у гАНРДОНА патріотизм до України...
Хорошо, хоть до Арестовича добраться не могут. Тот постоянно меняет места дислокации:то в Вашингтоне, то в Париже, то в Монако.
В більшості відомих нам підручників по розвіданалітиці є приблизно одна фраза "Ніколи не слухайте того, ким вважає себе людина і ким вважають його оточуючі. Дивіться лише одне - чим він заробляє на життя".
Ніякого відношення до журналістики, чи ЗМІ "журналіст" Гордон не має.
Головна сфера діяльності - управління майном і реклама в ЗМІ, чого СБУ чомусь не знаэ
Пов'язані з Гордоном підприємства.
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