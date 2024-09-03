Готували вбивство журналіста Гордона: Контррозвідка СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ викрила у Києві агентурну мережу Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Група складалася із 4 осіб, а її координацією в Україні займався екснардеп "Партії регіонів".

"Агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні", - йдеться в повідомленні.

У разі успішного виконання ворожих завдань, екснардеп планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України.

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Так, агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці для зриву логістики Сил оборони.

"Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання: підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, СБУ вдалося запобігти диверсії. Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох агентів, включно із екснардепом.

Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це - з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон", - зазначили в СБУ.

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Під час обшуків у затриманих виявлено та вилучено засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 258 (терористичний акт).

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