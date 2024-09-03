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Готували вбивство журналіста Гордона: Контррозвідка СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ викрила у Києві агентурну мережу Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Група складалася із 4 осіб, а її координацією в Україні займався екснардеп "Партії регіонів".

"Агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні", - йдеться в повідомленні.

У разі успішного виконання ворожих завдань, екснардеп планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України.

Також читайте: Допомагала готувати удар по Миколаєву "в обхід" ППО: СБУ затримала російську агентку. ФОТО

Так, агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці для зриву логістики Сил оборони.

"Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання: підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, СБУ вдалося запобігти диверсії. Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох агентів, включно із екснардепом.

Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це - з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство був український журналіст Дмитро Гордон", - зазначили в СБУ.

Також читайте: Правоохоронці викрили чергову групу підпалювачів автівок, затримали координатора, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час обшуків у затриманих виявлено та вилучено засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 113 (диверсія);
  • ст. 258 (терористичний акт).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 14 років в’язниці отримав ватажок терористів із угруповання "Призрак", який допомагав РФ захоплювати Луганщину, - СБУ

СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві

Автор: 

Гордон Дмитро (115) Київ (19445) контррозвідка (470) СБУ (12801) диверсія (348)


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Топ коментарі
+52
Гордон мабуть лізе в якусь наглядову раду, ось і треба трохи дешевої реклами...
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03.09.2024 12:59
+49
От і Гордон засвітився - а то вже почали за нього призабувати
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03.09.2024 12:50
+38
Не можу собі уявити, кому був потрібен цей чемпіон світу по перевзуванню на льоту.
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03.09.2024 12:54
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Скажуть що це секретні справи. Та й все. З кварталу95 як з гуся вода.
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03.09.2024 14:06 Відповісти
Да кому нужен этот лампоголовый пустобрёх, аферист низкого пошиба.
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03.09.2024 13:39 Відповісти
Ну тут як в анекдоті про мужика з огірком в плавках, що гуляв по пляжем.
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04.09.2024 14:24 Відповісти
Как раз хотел написать, нафига он кому-то нужен)
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03.09.2024 13:48 Відповісти
Плебс потребує видовищ
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04.09.2024 08:13 Відповісти
Ну Гордон не тянет на зрелище. Он просто блогер и убивать его нет смысла.
P.S. Я не утверждаю, что он никто, я утверждаю, что его смерть ничего не изменит.
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04.09.2024 09:08 Відповісти
Так і я про те саме, Гордон блогер не з останніх. Так чому не використати шанс і не нагадати про себе.
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04.09.2024 14:20 Відповісти
Ну просто зрелище он так себе))
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04.09.2024 14:32 Відповісти
Да і я від нього зовсім не фанатію, але є одне велике АЛЕ, його дивляться, он скільки підписників. Мені більше Поярков ("НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым") заходить, але знову кількість підписників. От така фігня малята ... .
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04.09.2024 17:41 Відповісти
Ну возможно, я просто такое не смотрю.
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04.09.2024 17:43 Відповісти
Та нікому не потрібен іхній Го@дон ,
який співає в унісон з покидьками в нашій країні
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03.09.2024 13:49 Відповісти
А прочитав по-другому, по-аглицки, мовляв, каандом(використаний)...
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03.09.2024 13:54 Відповісти
насправді нікому, всі й так знають, що він гандон, але кацапи думають, що у нас антисемітизм і типа на цьому грунті ніби то мало статись вбивство. ніхто би і не помітив, хоча вони б трохи понадривали б горлянки по світу та й по тому.
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03.09.2024 18:05 Відповісти
Шо про кандома тре знати, навчався у Москвi на паралельних курсах iз Пальчевським з Евролаба, по медкомiсiям заднiм числом для членограя - дока). Пiсля навчання, Пальчевського кацапособiсти направляють перекладачем пiд Вьетнам, у джунглi. Далi задача пiд прикриттям-ЕВРОЛАБ. У кандома - другi задачi, але паралельного галсу.
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03.09.2024 14:04 Відповісти
Знову постанова кварталу95, тільки чомусь гондона приписали. Сам попросив, заніс які гроші?
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03.09.2024 14:04 Відповісти
фамилию экс-нардепа в студию !!!
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03.09.2024 14:06 Відповісти
"Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні", -

І де тут ієрархія?
Це лише спеціалізація виконавців.
Де чітка структура підпорядкованості?

А загалом- пАтужна байка!
І себе прорекламували й про "українського журналіста Гордона" нагадали.
Тепер ще від Гордона "благодарочка" прийде!
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03.09.2024 14:07 Відповісти
Здається я "здогадався" чим "зашкодив" Гордон ФСБ - він "подавав патрони" Татарову та Малюку коли ті "воювали з кадирівцями" у Києві а Зеленський усе це "зафільмував на смартфон" але не покаже нам бо це "військова таємниця" котру дЄрмак таки "передав до Москви" і там "побачили на кадрах Гордона" і Кадиров вирішив помститись найнявши кілера! От якби ЗЕзидент промовчав про "героїзм" особи що допомогла йому прикрити ракетну програму українського ВПК, то ніхто б й не дізнався, а так.......
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03.09.2024 14:10 Відповісти
Не з кадирівцями, а чеченцями. А сам Найвеличніший колись перед Кадиркою вибачався.
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03.09.2024 14:17 Відповісти
Я знаю лише одних чеченців, з підрозділу імені Шейха Мансура що воює у складі ЗСУ, а усі ті що воюють на боці рашистів є кадирівцями що є ганьбою для чеченців. Сподіваюсь ви не будете сперечатись із моєю думкою? А Зеленський зганьбив себе називаючи ворогів Ічкерії, манкуртів, "чеченцями", це як називати колаборантів що воюють на боці РОВ, або працюють на рашистську пропаганду "українцями" коли вони самі себе вважають саме "руССкими"!!!
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03.09.2024 14:29 Відповісти
Що було то було і такий непотріб "мудрий нарід" вибрав собі у вожді, хочеш-не хочеш, а пригадаєш здохшого лаврова «Дебилы, *****!».
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04.09.2024 17:50 Відповісти
Чому б і не козаки?!
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03.09.2024 14:22 Відповісти
Крабы Моссада, в маскировочном камуфляже.
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03.09.2024 14:28 Відповісти
Саме "Моссада", і саме "краби"?! І чим тобі "Tak Tok" ізраїльська секретна служба недогодила що ти приписав до неї цих осіб?! Якщо це й чиїсь "краби" то точно не Ізраїлю, і мабуть навіть не України, бо "патріотами" вони стають лише тоді, коли це подобається публіці, а так - пусті посудини без власної свідомості що мають лише бажання подобатись та отримати побільше грошей!!!
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03.09.2024 14:37 Відповісти
Расслабься дружище, это пара кремлёвских агентов, у Моссада не было никогда агентуры среди евреев, это в принципе невозможно.
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03.09.2024 14:59 Відповісти
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03.09.2024 16:37 Відповісти
A chio sluchilos ta , reitinngi upali ? 🤡
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03.09.2024 14:26 Відповісти
І при чому тут контррозвідка фсб, взагалі то контрики займаються на своїй территорії. Так було в совку а фсб це щось зовсім інше?
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03.09.2024 14:28 Відповісти
І СБУ повинно виконувати операції лише на території України, але щось пішло не так, і 5-те управління що для )(уйла (воно ж путін) займалось підривною діяльністю в Україні чомусь входило до складу саме ФСБ! А в іншому згоден, Гордон дивна ціль, може лише аби галасу було побільше, але все одно маю великі сумніви щодо правдивості наданої СБУ інформації!!!
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03.09.2024 14:41 Відповісти
100%
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03.09.2024 15:18 Відповісти
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03.09.2024 14:37 Відповісти
пірамідками віддасть борг....
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03.09.2024 15:20 Відповісти
Гордон нічого з себе не уявляє. Він не несе загрози Росії. Але його ім'я розкручене. Його вбивство було б порівняно з вбивством Бузини, Фаріон. Тож логіка є.
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03.09.2024 15:14 Відповісти
Ага, ще Трцького і Кенеді
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03.09.2024 16:17 Відповісти
ага... повірили )))))

кому він всрався, той гандон... ой гордон
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03.09.2024 15:20 Відповісти
Доти доки влада України буде толерантно відноситись до зрадників, диверсантів, коригувальників, колоборантів доти будуть в нас вбивства, взриви об'єктів, обстріли ракетами дронами і будуть гинути українці. Владі, верховній раді треба вже кінець кінцем зрозуміти що в Україні війна і є загроза існуванню держави. Тому цих покидьків треба знищувати, іншого виходу немає. Або вони знищать нас.
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03.09.2024 15:25 Відповісти
лігасмешний квартал
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03.09.2024 15:25 Відповісти
Якась хрень несусвітня.
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03.09.2024 15:57 Відповісти
Както шли на дєло Шуфрич-Рабинович
Был заказан путином Гандон -
Для расправы с лысим выдан срочно в помощь
Кнопочный(!) мобильный(!) телефон.
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03.09.2024 16:09 Відповісти
Сміхопанорам. Це приблизно як із замахами на Шефіра та інших персонажіви зЕленого болота.
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03.09.2024 16:14 Відповісти
гордона???!
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03.09.2024 16:23 Відповісти
Наш потужний Лідор свою паству вважає інтелектуалами🥳
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03.09.2024 16:29 Відповісти
На його фоні будь хто інтелектуал. Навіть домашні тварини.
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04.09.2024 04:39 Відповісти
Я за звичайний табурет.
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04.09.2024 17:54 Відповісти
долгое время слушал его,потом надоело так как он дешёвый ******** а не журналист!где то полгода назад он предрекал и клялся что через пару месяцев Украинские войска освободят Крым а затем и Донбасс-где это всё обещанное им?!в каждом своём стриме он говорит что война закончится уже в этом году и он якобы ссылается на официальных верховных лиц Украины.и кто он после этого?!
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03.09.2024 17:36 Відповісти
Возможно Гордон больше других знает за Камалу.
Ейный советник по нацбезопасности тоже Гордон.
Только Фил, а не Дмитрий.
"Совпадение? Не думаю! " (с) Вражина Киселев
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03.09.2024 21:16 Відповісти
ФСБ не могла дозволити Гордону і надалі продавати пірамидку Ю-Шинсе без відкатів.
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03.09.2024 17:42 Відповісти
Є підозра, що ворог здійснює таємну операцію під назвою "Гордон в шоколаді".
Мета - дезінформація покупців на ринку кондитерських виробів з "пташиного" молока.
Науковці запевняють, що птахи не тварини, і продукувати молоко не здатні в принціпі.
Тоді звідки його бере громадянин Гордон?
"Пташине молоко" викликає обгрунтовану недовіру і підозру громадськості.

https://gordonshop.com.ua/shop/ptiche-moloko-gordon-v-shokolade
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03.09.2024 21:35 Відповісти
блін, ну нормальна була стаття (новина), поки не з'явився абзац про гардона!!! "фтопку"
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03.09.2024 17:51 Відповісти
Нах*й нам ваш Гондон, екснардепа затримали? Хоча про, що я запитую, напевно втік і його (о горе йому) оголосили в розшук.
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03.09.2024 17:58 Відповісти
За долги.
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03.09.2024 18:40 Відповісти
ось так ось "українська" влада врятувала від вбивства гон...рдона, а попередити вбивство і врятувати Фаріон не змогла..... чомусь?
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03.09.2024 18:41 Відповісти
Бо саме такі гандони і є цвітом української нації. А їх, як відомо, бережуть. Он найвеличнішого керівника всіх часів та народів половина всього ППО країни береже, а хто беріг тих хлопців в Полтаві?
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03.09.2024 20:53 Відповісти
Кому цівавий той перевертень і хто повірить що він заважає рашці аж до підготовки замаху?
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03.09.2024 18:49 Відповісти
А що, мабудь пірамідка ю шин су допомогла?
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03.09.2024 18:50 Відповісти
І знову локшина, вже пора зрозуміти що ніхто з людей на це не ведеться, а стадо, тупе як і влада, його думка вже нікому не цікава...
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03.09.2024 18:56 Відповісти
Якщо уже Бути чесними, то Гордона важко назвать ЖУРНалістовм
Те чудотха гроші озвуче любе лайно
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03.09.2024 19:21 Відповісти
Ага, як виявилось, спеціальність цього продажного юдомалороса - "журналіст".
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03.09.2024 19:31 Відповісти
Кому те чмо здалось
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03.09.2024 19:42 Відповісти
усю суворість новини воєнного часу похєріла "сенсація про Гордона-українського дурналіста, ворога Московії №1"..
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03.09.2024 20:07 Відповісти
Хоспаде, да кому этот ухилянт гондон здался то
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03.09.2024 21:07 Відповісти
ФСБ? Ну, тут під https://mastodon.social/@kavkazcenter/112559504035110550 питанням.. .
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03.09.2024 21:27 Відповісти
*****!, зміни свмодіяльного сциКнариста Шчифіра-Дєрмака!
бо у Ленки, скумбрія по 8, у гАНРДОНА патріотизм до України...
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03.09.2024 21:36 Відповісти
Недарма Гордон постійно жує жуйку про "велику російську культуру. Яка культура, такі і цілі!
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03.09.2024 22:16 Відповісти
ФСБ знает, на кого охотиться! Не будет Гордона-не будет Украины!
Хорошо, хоть до Арестовича добраться не могут. Тот постоянно меняет места дислокации:то в Вашингтоне, то в Париже, то в Монако.
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04.09.2024 00:10 Відповісти
Розстріляти всіх або повісити на гілляках.
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04.09.2024 01:27 Відповісти
Контррозвідка СБУ викрила у Києві агентурну мережу Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ. З якими розвідниками боролася ця мережа на території України?
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04.09.2024 05:04 Відповісти
Цінний кадр Гордон ,людина яка понад тридцять років несла "русский мир" ну чимось схожий на Зелю.
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04.09.2024 06:13 Відповісти
Таке враження що Гордон заплатив цензору за рекламу, Цікаво скільки?
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04.09.2024 07:18 Відповісти
А у меня складывается впечатление, шо чел дахом съехавший - неконгруэнтный, бо до нього так гидотно люди вiдносяться , а вiн вичавлюе з себе "милу" посмiшку, хоче всим показати, як йому - добре, коли навпаки, тре сумувати, та навзрид ридати...
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04.09.2024 08:04 Відповісти
Повідомлення СБУ про замах на "журналіста" Гордона опублікований в російському Телеграмі ( https://t.me/SBUkr/12816?single ) можна розглядати як розміщення реклами ? Питання одне - скільки бере Малюк за це ?
В більшості відомих нам підручників по розвіданалітиці є приблизно одна фраза "Ніколи не слухайте того, ким вважає себе людина і ким вважають його оточуючі. Дивіться лише одне - чим він заробляє на життя".
Ніякого відношення до журналістики, чи ЗМІ "журналіст" Гордон не має.
Головна сфера діяльності - управління майном і реклама в ЗМІ, чого СБУ чомусь не знаэ
Пов'язані з Гордоном підприємства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ КРЕДО діяльність припинено (роздрібна торгівля, видавнича діяльність) діяльність припинено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РАДА (роздрібна торгівля) діяльність припинено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "БУЛЬВАР" (Видання газет, торгівля папером) діяльність припинено
працює
ТОВ "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "БУЛЬВАР ГОРДОНА" (33786480) 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
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04.09.2024 10:17 Відповісти
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