14 років в’язниці отримав ватажок терористів із угруповання "Призрак", який допомагав РФ захоплювати Луганщину, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав учасник терористичної організації "ЛНР", який воював проти Сил оборони на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, мова про 45-річного одесита, який у 2014 році допомагав рашистам захоплювати місто Голубівка та селище Михайлівка у Луганській області.

Згодом поплічник окупантів приховано повернувся до Одеси, де "заліг на дно" і тривалий час переховувався від правосуддя.

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Затримання учасника терористичної організації

За даними СБУ, влітку 2023 року контррозвідники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали в обласному центрі.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого виявлено фото та інші докази його перебування у лавах терористів "ЛНР".

Провокації в Одесі в 2014 році

За матеріалами справи, у 2014 році фігурант брав участь у масових провокаціях в Одесі, а потім втік до Ростова-на-Дону.

Звідти чоловік виїхав на Луганщину, де приєднався до лав підконтрольних Росії бойовиків.

Там його призначили "командиром роти" терористичного угруповання "Призрак", яке ввійшло до складу 2-го армійського корпусу Південного військового округу рф.

В СБУ наголошують, що перебуваючи в рядах ворожого підрозділу, його ватажок брав участь у бойових діях проти сил АТО в районах Лисичанська та Алчевська.

Вирок суду

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації) та призначив йому 14 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України, які не мають термінів давності.