14 лет тюрьмы получил главарь террористов из группировки "Призрак", помогавший РФ захватывать Луганщину, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил участник террористической организации "ЛНР", который воевал против Сил обороны на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, речь идет о 45-летнем одессите, который в 2014 году помогал рашистам захватывать город Голубовка и поселок Михайловка в Луганской области.

Впоследствии соратник оккупантов скрытно вернулся в Одессу, где "залег на дно" и долгое время скрывался от правосудия.

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Задержание участника террористической организации

По данным СБУ, летом 2023 года контрразведчики Службы безопасности установили его местонахождение и задержали в областном центре.

Во время обысков по местам пребывания задержанного обнаружены фото и другие доказательства его пребывания в рядах террористов "ЛНР".

Провокации в Одессе в 2014 году

По материалам дела, в 2014 году фигурант участвовал в массовых провокациях в Одессе, а затем сбежал в Ростов-на-Дону.

Оттуда мужчина выехал на Луганщину, где присоединился в ряды подконтрольных России боевиков.

Там его назначили "командиром роты" террористической группировки "Призрак", которая вошла в состав 2-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

В СБУ отмечают, что находясь в рядах вражеского подразделения, его главарь участвовал в боевых действиях против сил АТО в районах Лисичанска и Алчевска.

Приговор суда

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) и назначил ему 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против Украины, которые не имеют сроков давности.