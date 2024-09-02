14 лет тюрьмы получил главарь террористов из группировки "Призрак", помогавший РФ захватывать Луганщину, - СБУ
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил участник террористической организации "ЛНР", который воевал против Сил обороны на востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, речь идет о 45-летнем одессите, который в 2014 году помогал рашистам захватывать город Голубовка и поселок Михайловка в Луганской области.
Впоследствии соратник оккупантов скрытно вернулся в Одессу, где "залег на дно" и долгое время скрывался от правосудия.
Задержание участника террористической организации
По данным СБУ, летом 2023 года контрразведчики Службы безопасности установили его местонахождение и задержали в областном центре.
Во время обысков по местам пребывания задержанного обнаружены фото и другие доказательства его пребывания в рядах террористов "ЛНР".
Провокации в Одессе в 2014 году
По материалам дела, в 2014 году фигурант участвовал в массовых провокациях в Одессе, а затем сбежал в Ростов-на-Дону.
Оттуда мужчина выехал на Луганщину, где присоединился в ряды подконтрольных России боевиков.
Там его назначили "командиром роты" террористической группировки "Призрак", которая вошла в состав 2-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.
В СБУ отмечают, что находясь в рядах вражеского подразделения, его главарь участвовал в боевых действиях против сил АТО в районах Лисичанска и Алчевска.
Приговор суда
По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) и назначил ему 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против Украины, которые не имеют сроков давности.
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