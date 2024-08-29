"Охотились" на авто ВСУ в Запорожье и Кропивницком: Задержаны поджигатели, среди которых трое несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали "на горячем" еще четырех пособников спецслужб РФ, которые совершали поджоги в Запорожье и Кропивницком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ и пресс-службу Нацполиции.

Приоритетными целями врага были служебные внедорожники Сил обороны и релейные шкафы на объектах "Укрзализныци".

"Для совершения поджогов оккупанты дистанционно сформировали две группы поджигателей, в которые входило трое несовершеннолетних. За денежное "вознаграждение" они сначала подыскивали потенциальные цели, а затем пытались уничтожить их с помощью легковоспламеняющихся смесей", - рассказали правоохранители.

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Выполняли заказ РФ

Каждое возгорание фигуранты снимали на видео, которое российские кураторы планировали использовать для "разгона" фейков о якобы наличии антиукраинского подполья в обоих городах.

Так, в Запорожье задержаны двое местных жителей, которые подожгли несколько военных пикапов ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте.







В дальнейшем злоумышленники получили новый "заказ" из РФ на уничтожение релейных шкафов сигнальных установок "Укрзализныци", чтобы нарушить логистику Сил обороны на юге Украины.

Сейчас следователи сообщили несовершеннолетним о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В Кропивницком: задержан 41-летний бывший инженер и его пасынок, которые пытались сжечь два военных авто, среди них - микроавтобус, который привлекали к перевозке личного состава ВСУ.

Накануне совершения преступления злоумышленники обследовали микрорайон с целью поиска "нужных" транспортных средств. В дальнейшем они облили два автомобиля военных легковоспламеняющимся веществом и подожгли.





Правоохранители задержали отчима и его несовершеннолетнего пасынка в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Что грозит?

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям:

Сейчас следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.