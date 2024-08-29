"Охотились" на авто ВСУ в Запорожье и Кропивницком: Задержаны поджигатели, среди которых трое несовершеннолетних. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция задержали "на горячем" еще четырех пособников спецслужб РФ, которые совершали поджоги в Запорожье и Кропивницком.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ и пресс-службу Нацполиции.
Приоритетными целями врага были служебные внедорожники Сил обороны и релейные шкафы на объектах "Укрзализныци".
"Для совершения поджогов оккупанты дистанционно сформировали две группы поджигателей, в которые входило трое несовершеннолетних. За денежное "вознаграждение" они сначала подыскивали потенциальные цели, а затем пытались уничтожить их с помощью легковоспламеняющихся смесей", - рассказали правоохранители.
Выполняли заказ РФ
Каждое возгорание фигуранты снимали на видео, которое российские кураторы планировали использовать для "разгона" фейков о якобы наличии антиукраинского подполья в обоих городах.
Так, в Запорожье задержаны двое местных жителей, которые подожгли несколько военных пикапов ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте.
В дальнейшем злоумышленники получили новый "заказ" из РФ на уничтожение релейных шкафов сигнальных установок "Укрзализныци", чтобы нарушить логистику Сил обороны на юге Украины.
Сейчас следователи сообщили несовершеннолетним о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В Кропивницком: задержан 41-летний бывший инженер и его пасынок, которые пытались сжечь два военных авто, среди них - микроавтобус, который привлекали к перевозке личного состава ВСУ.
Накануне совершения преступления злоумышленники обследовали микрорайон с целью поиска "нужных" транспортных средств. В дальнейшем они облили два автомобиля военных легковоспламеняющимся веществом и подожгли.
Правоохранители задержали отчима и его несовершеннолетнего пасынка в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Что грозит?
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям:
Сейчас следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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А вартість машин стягувати із батьків. Нехай квартири продають, якщо таких дебілоїдів вилупили.
Ну і якось вже почати наглядати за автівками, бо по копійці збирають на них.
ані раждєни шоп крисіть і гадіть па мєлачі в тилу
Українська молодь не піде палити машини військових за обіцянки москальських грошей.
криси! навіть гірше!
Йдеться про цивільний позов не у рамках кримінального провадження (КП), а окремо, ща правилами цивільного судочинства.
З дозволу слідчого використовуються матеріали КП для обгрунтування фактичної частини позову. При цьому, є важливим той момент, що в цивільному судочинстві діє принцип презумпції вини заподіювача шкоди.
Відправте сюди пруф-лінк на ЄДР СР із ним, якщо Ваша репліка - це не пустопорожній хайп.
- "ОГЛЯД судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 2018 року по лютий 2022 року.
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Вам же чітко пояснили, що йдеться про цивільний позов не в рамках кримінального провадження, а окремо, за правилами цивільного судочинства.