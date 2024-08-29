РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4241 посетитель онлайн
Новости Фото
3 546 25

"Охотились" на авто ВСУ в Запорожье и Кропивницком: Задержаны поджигатели, среди которых трое несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали "на горячем" еще четырех пособников спецслужб РФ, которые совершали поджоги в Запорожье и Кропивницком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ и пресс-службу Нацполиции.

Приоритетными целями врага были служебные внедорожники Сил обороны и релейные шкафы на объектах "Укрзализныци".

"Для совершения поджогов оккупанты дистанционно сформировали две группы поджигателей, в которые входило трое несовершеннолетних. За денежное "вознаграждение" они сначала подыскивали потенциальные цели, а затем пытались уничтожить их с помощью легковоспламеняющихся смесей", - рассказали правоохранители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки: В Киеве задержали молодого человека, который поджег 2 авто полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Выполняли заказ РФ

Каждое возгорание фигуранты снимали на видео, которое российские кураторы планировали использовать для "разгона" фейков о якобы наличии антиукраинского подполья в обоих городах.

Так, в Запорожье задержаны двое местных жителей, которые подожгли несколько военных пикапов ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте.

У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців
У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців
У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців

У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців

В дальнейшем злоумышленники получили новый "заказ" из РФ на уничтожение релейных шкафов сигнальных установок "Укрзализныци", чтобы нарушить логистику Сил обороны на юге Украины.

Сейчас следователи сообщили несовершеннолетним о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Готовили поджоги электроподстанций и автомобилей ВСУ: СБУ задержала агентов ГРУ РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

В Кропивницком: задержан 41-летний бывший инженер и его пасынок, которые пытались сжечь два военных авто, среди них - микроавтобус, который привлекали к перевозке личного состава ВСУ.

Накануне совершения преступления злоумышленники обследовали микрорайон с целью поиска "нужных" транспортных средств. В дальнейшем они облили два автомобиля военных легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців
У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців

Правоохранители задержали отчима и его несовершеннолетнего пасынка в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция задержали еще двух поджигателей авто ВСУ и Госпогранслужбы. ФОТОрепортаж

Что грозит?

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям:

Сейчас следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автор: 

Запорожье (2651) Кропивницький (540) поджог (1071) Нацполиция (16463) СБУ (19898)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Залишати таких на годинку наодинці із власниками авто.
А вартість машин стягувати із батьків. Нехай квартири продають, якщо таких дебілоїдів вилупили.
показать весь комментарий
29.08.2024 13:31
+10
Ані раждєни нє для вайни
ані раждєни шоп крисіть і гадіть па мєлачі в тилу
показать весь комментарий
29.08.2024 13:36
+6
Чого хайло закрашене?
показать весь комментарий
29.08.2024 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Залишати таких на годинку наодинці із власниками авто.
А вартість машин стягувати із батьків. Нехай квартири продають, якщо таких дебілоїдів вилупили.
показать весь комментарий
29.08.2024 13:31 Ответить
Можа випробувати ту сіміш на тих підпальниках? Чи добре зроблена?
Ну і якось вже почати наглядати за автівками, бо по копійці збирають на них.
показать весь комментарий
29.08.2024 13:32 Ответить
Чого хайло закрашене?
показать весь комментарий
29.08.2024 13:36 Ответить
Ані раждєни нє для вайни
ані раждєни шоп крисіть і гадіть па мєлачі в тилу
показать весь комментарий
29.08.2024 13:36 Ответить
Молодь так легко підпадає під поганий вплив ..але у нас до молоді до її життя державі депутатам наплювати ...та як і на всіх інших так само
показать весь комментарий
29.08.2024 13:45 Ответить
у нас недавно діти на свому подвір*ї продавали лимонад за пожертви на ЗСУ.
Українська молодь не піде палити машини військових за обіцянки москальських грошей.
криси! навіть гірше!
показать весь комментарий
29.08.2024 13:51 Ответить
Добре що цим дітям повезло з батьками які їх так виховали..а в 95%молоді батьки останні 30 років не жили а виживали ..важко виховувати у своїх дітей патріотизм до держави яка їх весь час грабує і зневажає
показать весь комментарий
29.08.2024 14:06 Ответить
Ти сосалище кацапське тебе і всю твою родину віддати сім,ям загиблих
показать весь комментарий
29.08.2024 14:49 Ответить
серГЕЙ в сосанні ти бачу мастак
показать весь комментарий
29.08.2024 16:10 Ответить
Виховання у родині що брать чуже не можна що за це покарання буде і йому і всій родині
показать весь комментарий
29.08.2024 14:45 Ответить
Паралельно руху кримінального провадженя у даній справі прокуратурі треба не чекати завершення досудового розслідування, а не гаючи часу вже за наявними матеріалами подати цивільний позов до батьків (піклувальників) цих неповнолітніх зловмисників на суму вартості втраченого майна. Та накласти арешт на все майно відповідачів за таким позовом для його забезпечення.
показать весь комментарий
29.08.2024 13:46 Ответить
Для цього треба зробити зміни в КК та КПК України.
показать весь комментарий
29.08.2024 13:50 Ответить
Ні, не потрібно.
Йдеться про цивільний позов не у рамках кримінального провадження (КП), а окремо, ща правилами цивільного судочинства.
З дозволу слідчого використовуються матеріали КП для обгрунтування фактичної частини позову. При цьому, є важливим той момент, що в цивільному судочинстві діє принцип презумпції вини заподіювача шкоди.
показать весь комментарий
29.08.2024 14:14 Ответить
Судячі з практики розгляду таких справ в суді, так підхід завідомо програшний
показать весь комментарий
29.08.2024 15:40 Ответить
Цікаво було б ознайомитись хоча б із одним судовим рішенням, програшним для стягувача шкоди, про які Ви пишете.
Відправте сюди пруф-лінк на ЄДР СР із ним, якщо Ваша репліка - це не пустопорожній хайп.
показать весь комментарий
29.08.2024 16:08 Ответить
Наберіть в пошуку:
- "ОГЛЯД судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 2018 року по лютий 2022 року.
-
показать весь комментарий
29.08.2024 17:12 Ответить
Зрозуміло, що Ви не зрозуміли суті.
Вам же чітко пояснили, що йдеться про цивільний позов не в рамках кримінального провадження, а окремо, за правилами цивільного судочинства.
показать весь комментарий
29.08.2024 17:37 Ответить
Правильно з перших днів треба було як у військовому статуті напад або супротив військовим поліції зброя на враження напад на об,єкт розстріл чим більш толерантно відносимся до усякого роду колоборантів зрадників тим вони більш нагліють з лугандонії після14 року не потрібно було завозить це сміття за поребрік їх не переробиш кацапськими потворами були їми і залишились
показать весь комментарий
29.08.2024 14:57 Ответить
серГЕЙ .чим вони тобі не такі???.видно в лугандонії поімєлі а очко салом не змазали
показать весь комментарий
29.08.2024 16:16 Ответить
Телеграм звичайно ж не закриють,він ж не шкодить зовсім,Цих хлопців вербували не через Телеграм,а їхні дії через поштових голубів ФСБ коригувало,але Татаров і Малюк всіх ФСБшних голубів вже перестріляли,тому більше підпалів не буде
показать весь комментарий
29.08.2024 13:58 Ответить
Хай батьки цих гівноїдів тепер продають квартири і купують нові авто...
показать весь комментарий
29.08.2024 14:08 Ответить
Конфисковать всё имущество родителей этих тварей, которые всяко являются коллаборантами, а на вырученные деньги купить новые автомобили для ВСУ.
показать весь комментарий
29.08.2024 14:40 Ответить
Під час війни диверсія кара розстріл майно на зсу а родину за паребрік
показать весь комментарий
29.08.2024 14:47 Ответить
Люди донатять часто останні гроші на ці пікапи, збирають країною по 50-100 грн. А ці гниди малолітні їх палять. І не одне падло при затриманні не біжить. А жаль... Хоч би одного підстрелили, показали би по новинам - одразу б поменшало бажаючих заробити на нашій біді.
показать весь комментарий
29.08.2024 15:10 Ответить
Українські гниди з яких потім виросте мокшанська вош. Непотріб на території держави, баласт.
показать весь комментарий
29.08.2024 16:52 Ответить
 
 