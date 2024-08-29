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Ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки: В Киеве задержали молодого человека, который поджег 2 авто полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, 26 августа неизвестный совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей вблизи Дарницкого управления полиции. В течение считанных часов его личность была установлена.

"Задержанным оказался 20-летний житель столицы. Он получил заказ на поджог через мессенджер Telegram, где неизвестные предложили ему деньги за умышленное повреждение служебного транспорта правоохранителей. Желая заработать, мужчина согласился на предложение, после чего получил подробные инструкции по совершению преступления", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Охотились" на авто ВСУ в Запорожье и Кропивницком: Задержаны поджигатели, среди которых трое несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Злоумышленник снял квартиру в жилом доме недалеко от управления полиции. Он поджег авто и по требованию куратора снял поджог на мобильный телефон. За это он надеялся получить $6 тыс. Однако после получения видеозаписи, "куратор" удалил переписку, не заплатив ни копейки исполнителю.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник уже находится под стражей. За содеянное ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

Смотрите также: Готовили поджоги электроподстанций и автомобилей ВСУ: СБУ задержала агентов ГРУ РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

Затримано палія поліцейських авто у Києві
Затримано палія поліцейських авто у Києві
Затримано палія поліцейських авто у Києві
Затримано палія поліцейських авто у Києві
Затримано палія поліцейських авто у Києві

Автор: 

Киев (25521) поджог (1071) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+22
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29.08.2024 13:04
+14
чисто контингент для кацапского фсб))))лузер
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29.08.2024 13:02
+12
Спалити гниду, в цьому авто, як «прикрий випадок» САМОПІДПАЛУ ….
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29.08.2024 13:08
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чисто контингент для кацапского фсб))))лузер
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29.08.2024 13:02 Ответить
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29.08.2024 13:04 Ответить
ПОДВІГІ зєХЕРОЯ (КНИГА І)

і накурився і нанюхався і МІВІНІЩІ наївся..., тільки нікому зєХУТСПА не заходить, не смішно
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30.08.2024 10:46 Ответить
Спалити гниду, в цьому авто, як «прикрий випадок» САМОПІДПАЛУ ….
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29.08.2024 13:08 Ответить
на нижньому фото- ВОНО чи дегенерат чи втік з бухенвальда чи сидить на наркотиках ?
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29.08.2024 13:17 Ответить
!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 17:10 Ответить
набити ЛОШАРА на лобі і за грати падлу
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29.08.2024 13:09 Ответить
Наркоша кончена
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29.08.2024 13:09 Ответить
Зараз їх кішма кішить(
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29.08.2024 13:10 Ответить
Це ж треба бути таким довбодятлом щоб повірити русні . !! В те що вона заплатить . пц
Де таких дебілів вирощують цікаво знати .. !? В немитих пробірках мабуть ?
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29.08.2024 13:10 Ответить
Деградація, людство стрімко тупішає...
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29.08.2024 13:14 Ответить
Той Київ потрібно поквартирно обходити. Поліція не йде на фронт, склад такий самой, а людей багато виїхало- їм є чим зайнятись. Ще в часи Революції туди наїхало повно кацапів, було повно повідомлень від обережних українців - що по сусідству з"являються люди з росії, які купують, знімають квартири- ніхто не реагував. Потім приперло купа донбаського криміналу - ці одразу кинулись у владу - дурних грошей багато, скуповували собі посади. Через два роки Київ вже заговорив росмовою.Як так можна? Тобто, принцип в Києві має бути один - якщо в столиці України під час війни звучить росмова- то пішли геть зі столиці України. Злочинність в Київ принесли саме ці кацапи, то їм і потрібно в сраку коліном давати.
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29.08.2024 13:11 Ответить
Люди питають, ...коли ж війна скінчиться, що ж це робиться, навіщо!?... А подивиться навкруги, скільки всякого непотребу і лайна, пустоголові сутності, і все це потрібно прибрати, з цим ми далі не можемо рушити, це тягар. І це я ще кацапів не чіпав...
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29.08.2024 13:13 Ответить
За подібні речі треба також садити аби вийшов на волю тільки тоді коли за зароблені у в'язниці гроші погасить вартість авто плюс шкодущаподіяну державі.
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29.08.2024 13:21 Ответить
Гарний півень буде на зоні
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29.08.2024 13:33 Ответить
На розмінування потрібно заслати падлюку , а при втечі ........і крапка,
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29.08.2024 13:51 Ответить
так як користі , від нього , для краіни не буде
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29.08.2024 13:52 Ответить
Только умственно отсталый может себе набить на груди loser.
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29.08.2024 13:56 Ответить
Нічого й добавити...
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29.08.2024 14:37 Ответить
А хто буде вілшкодовувати за знищені автомобілі ? пора цю мерзоту знищувати ,а то таке враження що комусь це вигідно створивши внутрішню нестабільність.
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29.08.2024 14:48 Ответить
Цей придурок за 150 баксів таке робив???

Бляха, до чого ж люди бувають тупі...

А ми дивувалися тому, ким треба бути, щоб під час війни обрати президентом України клоуна-наркомана-українофоба.
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29.08.2024 15:32 Ответить
За 6,0 тисяч.
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29.08.2024 19:40 Ответить
Тоді він ще більший довбойоб, якщо сподівався, що квцапня йому заплатить такі гроші.
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29.08.2024 19:59 Ответить
читаємо уважно заголовок, а потім пишемо меми о 150 баксів

Очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки: У Києві затримали молодика, який підпалив 2 авто поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Джерело:
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29.08.2024 22:18 Ответить
какой суд? Какие 10 лет? Его рождение было ошибкой природы. Усыпить надо его.
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29.08.2024 15:51 Ответить
падаль уголовная....
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29.08.2024 16:23 Ответить
таке сміття зековське одразу в утиль...
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30.08.2024 09:24 Ответить
Нахрена их задерживать и потом судить ? Пристрелить на месте при попытке ВООРУЖОННОЕ сопротивление сотрудникам полиции . Неужели не хватате ножа чтоб ему в руку положить. Десяток другой таких дятлов подстрелят , у других желание пропадёт.Такие долб..бы только так понимают.
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30.08.2024 09:38 Ответить
Вихованець зеленського. Адже шостий рік старається, виховує молодь в дусі 95 кварталу. Бо невтікнутий, як і сам чотириразовий ухилянт.
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30.08.2024 10:24 Ответить
Справді, лузер
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30.08.2024 11:31 Ответить
...Дебілоід однохромосомний ,тіпічний, одноразовий .Новітній зомбак реального світу.
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30.08.2024 13:09 Ответить
 
 