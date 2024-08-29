Ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки: В Киеве задержали молодого человека, который поджег 2 авто полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Так, 26 августа неизвестный совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей вблизи Дарницкого управления полиции. В течение считанных часов его личность была установлена.

"Задержанным оказался 20-летний житель столицы. Он получил заказ на поджог через мессенджер Telegram, где неизвестные предложили ему деньги за умышленное повреждение служебного транспорта правоохранителей. Желая заработать, мужчина согласился на предложение, после чего получил подробные инструкции по совершению преступления", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Охотились" на авто ВСУ в Запорожье и Кропивницком: Задержаны поджигатели, среди которых трое несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Злоумышленник снял квартиру в жилом доме недалеко от управления полиции. Он поджег авто и по требованию куратора снял поджог на мобильный телефон. За это он надеялся получить $6 тыс. Однако после получения видеозаписи, "куратор" удалил переписку, не заплатив ни копейки исполнителю.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник уже находится под стражей. За содеянное ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

Смотрите также: Готовили поджоги электроподстанций и автомобилей ВСУ: СБУ задержала агентов ГРУ РФ в Киеве. ФОТОрепортаж









