Ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки: В Киеве задержали молодого человека, который поджег 2 авто полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Так, 26 августа неизвестный совершил поджог сразу двух полицейских автомобилей вблизи Дарницкого управления полиции. В течение считанных часов его личность была установлена.
"Задержанным оказался 20-летний житель столицы. Он получил заказ на поджог через мессенджер Telegram, где неизвестные предложили ему деньги за умышленное повреждение служебного транспорта правоохранителей. Желая заработать, мужчина согласился на предложение, после чего получил подробные инструкции по совершению преступления", - говорится в сообщении.
Злоумышленник снял квартиру в жилом доме недалеко от управления полиции. Он поджег авто и по требованию куратора снял поджог на мобильный телефон. За это он надеялся получить $6 тыс. Однако после получения видеозаписи, "куратор" удалил переписку, не заплатив ни копейки исполнителю.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник уже находится под стражей. За содеянное ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы.
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і накурився і нанюхався і МІВІНІЩІ наївся..., тільки нікому зєХУТСПА не заходить, не смішно
Де таких дебілів вирощують цікаво знати .. !? В немитих пробірках мабуть ?
Бляха, до чого ж люди бувають тупі...
А ми дивувалися тому, ким треба бути, щоб під час війни обрати президентом України клоуна-наркомана-українофоба.
Очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки: У Києві затримали молодика, який підпалив 2 авто поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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