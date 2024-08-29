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Очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки: У Києві затримали молодика, який підпалив 2 авто поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали 20-річного чоловіка, який підпалював поліцейські авто.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Так, 26 серпня невідомий здійснив підпал одразу двох поліцейських автомобілів поблизу Дарницького управління поліції. Протягом лічених годин його особу було встановлено.

"Затриманим виявився 20-річний житель столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер Telegram, де невідомі запропонували йому гроші за умисне пошкодження службового транспорту правоохоронців. Бажаючи заробити, чоловік погодився на пропозицію, після чого отримав детальні інструкції щодо здійснення злочину", - йдеться в повідомленні.

Читайте: СБУ та Нацполіція затримали ще двох паліїв авто ЗСУ та Держприкордонслужби. ФОТОрепортаж

Зловмисник винайняв квартиру у житловому будинку неподалік управління поліції. Він підпалив авто та на вимогу куратора зафільмував підпал на мобільний телефон. За це він сподівався отримати $6 тис. Проте після отримання відеозапису, "куратор" видалив переписку, не заплативши ні копійки виконавцю.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зловмисник вже перебуває під вартою. За скоєне йому тепер загрожує до 10 років тюрми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готували підпали електропідстанцій та автівок ЗСУ: СБУ затримала агентів ГРУ РФ у Києві. ФОТОрепортаж

Затримано палія поліцейських авто у Києві
Затримано палія поліцейських авто у Києві
Затримано палія поліцейських авто у Києві
Затримано палія поліцейських авто у Києві
Затримано палія поліцейських авто у Києві

Автор: 

Київ (19466) підпал (673) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+22
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29.08.2024 13:04
+14
чисто контингент для кацапского фсб))))лузер
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29.08.2024 13:02
+12
Спалити гниду, в цьому авто, як «прикрий випадок» САМОПІДПАЛУ ….
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29.08.2024 13:08
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чисто контингент для кацапского фсб))))лузер
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29.08.2024 13:02 Відповісти
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29.08.2024 13:04 Відповісти
ПОДВІГІ зєХЕРОЯ (КНИГА І)

і накурився і нанюхався і МІВІНІЩІ наївся..., тільки нікому зєХУТСПА не заходить, не смішно
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30.08.2024 10:46 Відповісти
Спалити гниду, в цьому авто, як «прикрий випадок» САМОПІДПАЛУ ….
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29.08.2024 13:08 Відповісти
на нижньому фото- ВОНО чи дегенерат чи втік з бухенвальда чи сидить на наркотиках ?
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29.08.2024 13:17 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 17:10 Відповісти
набити ЛОШАРА на лобі і за грати падлу
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29.08.2024 13:09 Відповісти
Наркоша кончена
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29.08.2024 13:09 Відповісти
Зараз їх кішма кішить(
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29.08.2024 13:10 Відповісти
Це ж треба бути таким довбодятлом щоб повірити русні . !! В те що вона заплатить . пц
Де таких дебілів вирощують цікаво знати .. !? В немитих пробірках мабуть ?
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29.08.2024 13:10 Відповісти
Деградація, людство стрімко тупішає...
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29.08.2024 13:14 Відповісти
Той Київ потрібно поквартирно обходити. Поліція не йде на фронт, склад такий самой, а людей багато виїхало- їм є чим зайнятись. Ще в часи Революції туди наїхало повно кацапів, було повно повідомлень від обережних українців - що по сусідству з"являються люди з росії, які купують, знімають квартири- ніхто не реагував. Потім приперло купа донбаського криміналу - ці одразу кинулись у владу - дурних грошей багато, скуповували собі посади. Через два роки Київ вже заговорив росмовою.Як так можна? Тобто, принцип в Києві має бути один - якщо в столиці України під час війни звучить росмова- то пішли геть зі столиці України. Злочинність в Київ принесли саме ці кацапи, то їм і потрібно в сраку коліном давати.
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29.08.2024 13:11 Відповісти
Люди питають, ...коли ж війна скінчиться, що ж це робиться, навіщо!?... А подивиться навкруги, скільки всякого непотребу і лайна, пустоголові сутності, і все це потрібно прибрати, з цим ми далі не можемо рушити, це тягар. І це я ще кацапів не чіпав...
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29.08.2024 13:13 Відповісти
За подібні речі треба також садити аби вийшов на волю тільки тоді коли за зароблені у в'язниці гроші погасить вартість авто плюс шкодущаподіяну державі.
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29.08.2024 13:21 Відповісти
Гарний півень буде на зоні
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29.08.2024 13:33 Відповісти
На розмінування потрібно заслати падлюку , а при втечі ........і крапка,
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29.08.2024 13:51 Відповісти
так як користі , від нього , для краіни не буде
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29.08.2024 13:52 Відповісти
Только умственно отсталый может себе набить на груди loser.
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29.08.2024 13:56 Відповісти
Нічого й добавити...
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29.08.2024 14:37 Відповісти
А хто буде вілшкодовувати за знищені автомобілі ? пора цю мерзоту знищувати ,а то таке враження що комусь це вигідно створивши внутрішню нестабільність.
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29.08.2024 14:48 Відповісти
Цей придурок за 150 баксів таке робив???

Бляха, до чого ж люди бувають тупі...

А ми дивувалися тому, ким треба бути, щоб під час війни обрати президентом України клоуна-наркомана-українофоба.
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29.08.2024 15:32 Відповісти
За 6,0 тисяч.
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29.08.2024 19:40 Відповісти
Тоді він ще більший довбойоб, якщо сподівався, що квцапня йому заплатить такі гроші.
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29.08.2024 19:59 Відповісти
читаємо уважно заголовок, а потім пишемо меми о 150 баксів

Очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки: У Києві затримали молодика, який підпалив 2 авто поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Джерело:
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29.08.2024 22:18 Відповісти
какой суд? Какие 10 лет? Его рождение было ошибкой природы. Усыпить надо его.
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29.08.2024 15:51 Відповісти
падаль уголовная....
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29.08.2024 16:23 Відповісти
таке сміття зековське одразу в утиль...
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30.08.2024 09:24 Відповісти
Нахрена их задерживать и потом судить ? Пристрелить на месте при попытке ВООРУЖОННОЕ сопротивление сотрудникам полиции . Неужели не хватате ножа чтоб ему в руку положить. Десяток другой таких дятлов подстрелят , у других желание пропадёт.Такие долб..бы только так понимают.
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30.08.2024 09:38 Відповісти
Вихованець зеленського. Адже шостий рік старається, виховує молодь в дусі 95 кварталу. Бо невтікнутий, як і сам чотириразовий ухилянт.
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30.08.2024 10:24 Відповісти
Справді, лузер
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30.08.2024 11:31 Відповісти
...Дебілоід однохромосомний ,тіпічний, одноразовий .Новітній зомбак реального світу.
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30.08.2024 13:09 Відповісти
 
 