Очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки: У Києві затримали молодика, який підпалив 2 авто поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали 20-річного чоловіка, який підпалював поліцейські авто.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Так, 26 серпня невідомий здійснив підпал одразу двох поліцейських автомобілів поблизу Дарницького управління поліції. Протягом лічених годин його особу було встановлено.

"Затриманим виявився 20-річний житель столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер Telegram, де невідомі запропонували йому гроші за умисне пошкодження службового транспорту правоохоронців. Бажаючи заробити, чоловік погодився на пропозицію, після чого отримав детальні інструкції щодо здійснення злочину", - йдеться в повідомленні.

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Зловмисник винайняв квартиру у житловому будинку неподалік управління поліції. Він підпалив авто та на вимогу куратора зафільмував підпал на мобільний телефон. За це він сподівався отримати $6 тис. Проте після отримання відеозапису, "куратор" видалив переписку, не заплативши ні копійки виконавцю.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зловмисник вже перебуває під вартою. За скоєне йому тепер загрожує до 10 років тюрми.

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