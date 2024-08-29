Готували підпали електропідстанцій та автівок ЗСУ: СБУ затримала агентів ГРУ РФ у Києві. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу РФ створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. У результаті спецоперації у столиці затримано старшого агента (резидента) головного управління генштабу ЗС РФ та одного з його поплічників.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Завдання агентів ГРУ РФ

Як зазначається, затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу.

За вказівкою окупантів фігуранти коригували ракетно-дронові атаки РФ та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.

"Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі – об’єкти критичної інфраструктури. У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла гру стежити за вулицями Києва у режимі онлайн", - повідомили в СБУ.





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У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак.

Виконували завдання ГРУ в інших регіонах України

З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави та Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб’єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах.

Для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали "легких грошей". Відповідні оголошення фігуранти розміщували у профільних Телеграм-каналах, підконтрольних спецслужбі РФ.

Ще одним завданням для нових учасників російської агентури були підпали службових авто співробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.







Служба безпеки завчасно викрила організатора агентурної мережі та його поплічника і затримала їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь РФ.

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Що загрожує російським диверсантам?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану).

Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (готування до вчинення дій, що перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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