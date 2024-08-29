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Готували підпали електропідстанцій та автівок ЗСУ: СБУ затримала агентів ГРУ РФ у Києві. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу РФ створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. У результаті спецоперації у столиці затримано старшого агента (резидента) головного управління генштабу ЗС РФ та одного з його поплічників.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Завдання агентів ГРУ РФ

Як зазначається, затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу.

За вказівкою окупантів фігуранти коригували ракетно-дронові атаки РФ та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.

"Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі – об’єкти критичної інфраструктури. У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла гру стежити за вулицями Києва у режимі онлайн", - повідомили в СБУ.

У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії
У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ та Нацполіція затримали ще двох паліїв авто ЗСУ та Держприкордонслужби. ФОТОрепортаж

У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак.

Виконували завдання ГРУ в інших регіонах України

З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави та Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб’єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах.

Для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали "легких грошей". Відповідні оголошення фігуранти розміщували у профільних Телеграм-каналах, підконтрольних спецслужбі РФ.

Ще одним завданням для нових учасників російської агентури були підпали службових авто співробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.

У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії
У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії
У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії

Служба безпеки завчасно викрила організатора агентурної мережі та його поплічника і затримала їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь РФ.

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Що загрожує російським диверсантам?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану).

Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (готування до вчинення дій, що перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення РФ: В Одеській області затримали групу юнаків, їм загрожує довічне. ФОТОрепортаж 

У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії
У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії

Автор: 

Київ (19436) підпал (670) СБУ (12790) диверсія (347)


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Топ коментарі
+24
МРАЗІ
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29.08.2024 10:21
+21
Надо было Татарову отдать, для "расстрела"...
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29.08.2024 10:23
+16
Іуди
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29.08.2024 10:24
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29.08.2024 10:21 Відповісти
Надо было Татарову отдать, для "расстрела"...
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29.08.2024 10:23 Відповісти
Вони на "чеченців" не схожі і мабуть ментально рідні люди.
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29.08.2024 10:26 Відповісти
Іуди
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29.08.2024 10:24 Відповісти
Позбавляти громадянства таких треба..бо соромно..
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29.08.2024 10:35 Відповісти
Швидко вносити зміни в КПК - за пошкодження військового майна, диверсії на залізниці і інших інфраструктурних об'єктах під час дії військового стану - пожиттєве безальтернативно.
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29.08.2024 10:38 Відповісти
"бусифікація" теж підпадає до ККУ?
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29.08.2024 10:54 Відповісти
так, для тих хто це розганяє.
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29.08.2024 10:57 Відповісти
тобто ви сліпий і глухий?
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29.08.2024 11:06 Відповісти
якщо не буде нашої бусифікації, то буде кацапська утилізація
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29.08.2024 11:08 Відповісти
Ну да бучанські і ужгородські воєнкоми підтвердять.... баксами
Воюєш на західних франтах?
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29.08.2024 12:35 Відповісти
сам гроші заносив їм, чи на кацапів працюєш?
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29.08.2024 13:09 Відповісти
що там - ***** нападе?
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29.08.2024 13:50 Відповісти
Що москалику, немає адекватних варіантів відповіді
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29.08.2024 13:56 Відповісти
згинь дурачок
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29.08.2024 15:13 Відповісти
Спілкування в телеграмі?
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29.08.2024 10:40 Відповісти
Треба з цієї мразоти формувати групи і потім вивозити она передок на м'ясо чи гнати на мінні поля
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29.08.2024 10:40 Відповісти
Які ж вони "старші агенти(резиденти)" ?! Банально завербовані місцеві.
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29.08.2024 10:46 Відповісти
Команда Червінського реально викрадала з окупованих територій.
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29.08.2024 10:50 Відповісти
І мочила захарченків-гіві-моторол.
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29.08.2024 10:51 Відповісти
Телеграм не треба заборонити, правда?
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29.08.2024 11:15 Відповісти
Пора їх вішати на гиляках без суда
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29.08.2024 11:26 Відповісти
Почему без суда? Украина - это европейское правовое государство.

С обязательным судом, с участием адвокатов, а после вынесения законного приговора - обязательное публичное повешение на Арке "Дружбы народов" в Крещатном парке...
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04.09.2024 00:56 Відповісти
Опять же, этих тварей запихать в эти автомобили и поджечь, а их недвижимость конфисковать, продать и на эти деньги купить новые автомобили для ВСУ.
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29.08.2024 11:30 Відповісти
Взагалі то час перевірити всі арендовані квартири в прикордоних областях, особливо на сході і півночі і якось таки зробити будь яку аренду підзвітною і прозорою.
Багато людей виїхало і здають кварити по десять разів на рік різним людям ведуть не зрозумілий спосіб життя.
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29.08.2024 13:07 Відповісти
Нах*я воно нам живе?
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29.08.2024 14:17 Відповісти
Відправити на розмінування
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29.08.2024 15:20 Відповісти
Мерзота! Покидьки! смерть зрадникам!
Після цього, Телеграм треба точно заборонити на завжди! Там смі лие москальські боти сидять!
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29.08.2024 16:26 Відповісти
За такі та інші подібні речі в норм.країнах дають вищу міру. але ми країна веселого Зюзі,в нас таких відпускають...
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29.08.2024 18:15 Відповісти
Якось не дуже інформація на цих гавриків впливає, всі хочуть легких грошей. У Другу світову за такі дії усі сторони конфлікту винних або розстрілювали, або вішали, а німці підозрюваних, добрі люди, відправляли у коцтабори. Ну, а так як вищої міри в нас немає, то за такі дії потрібно давати пожиттєво. І за варіантом скороченого судочинства, в понеділок піймали, в п'ятницю суд і вирок.
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29.08.2024 18:41 Відповісти
Главное не в пожизненном заключение, главное в том, чтобы его отбывали на тяжелых работах в шахтах и на вредном химическом производстве.

На хрен нужно тратить по 15 тысяч гривен в месяц, чтобы эти мрази лежали на новых ортопедических матрасах, смотрели сериалы по ТВ и при этом питались лучше, чем украинские пенсионеры.
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04.09.2024 01:02 Відповісти
 
 