Готовили поджоги электроподстанций и автомобилей ВСУ: СБУ задержала агентов ГРУ РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку РФ создать собственные агентурные ячейки в Киеве, Полтаве и Чернигове. В результате спецоперации в столице задержан старший агент (резидент) главного управления генштаба ВС РФ и один из его приспешников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задачи агентов ГРУ РФ

Как отмечается, задержанными оказались двое жителей Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу.

По указанию оккупантов фигуранты корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.

"Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в арендованной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели - объекты критической инфраструктуры. В этом помещении агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, которая позволяла следить за улицами Киева в режиме онлайн", - сообщили в СБУ.





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Таким образом враг надеялся зафиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявить огневые позиции ПВО для корректировки новых атак.

Выполняли задания ГРУ в других регионах Украины

С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они сначала проводили доразведку вблизи энергообъектов, а затем планировали создать свои ячейки в обоих городах.

Для этого пытались вербовать местных жителей, которые искали "легких денег". Соответствующие объявления фигуранты размещали в профильных Телеграм-каналах, подконтрольных спецслужбе РФ.

Еще одной задачей для новых участников российской агентуры были поджоги служебных авто сотрудников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.







Служба безопасности заблаговременно разоблачила организатора агентурной сети и его приспешника и задержала их.

Во время обысков у фигурантов изъяты видеоустройства, телефоны и сим-карты с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

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Что грозит российским диверсантам?

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению диверсии в условиях военного положения).

Преступные действия организатора враждебной группы дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению действий, препятствующих законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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