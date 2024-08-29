Готовили поджоги электроподстанций и автомобилей ВСУ: СБУ задержала агентов ГРУ РФ в Киеве. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку РФ создать собственные агентурные ячейки в Киеве, Полтаве и Чернигове. В результате спецоперации в столице задержан старший агент (резидент) главного управления генштаба ВС РФ и один из его приспешников.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задачи агентов ГРУ РФ
Как отмечается, задержанными оказались двое жителей Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу.
По указанию оккупантов фигуранты корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.
"Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в арендованной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели - объекты критической инфраструктуры. В этом помещении агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, которая позволяла следить за улицами Киева в режиме онлайн", - сообщили в СБУ.
Таким образом враг надеялся зафиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявить огневые позиции ПВО для корректировки новых атак.
Выполняли задания ГРУ в других регионах Украины
С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они сначала проводили доразведку вблизи энергообъектов, а затем планировали создать свои ячейки в обоих городах.
Для этого пытались вербовать местных жителей, которые искали "легких денег". Соответствующие объявления фигуранты размещали в профильных Телеграм-каналах, подконтрольных спецслужбе РФ.
Еще одной задачей для новых участников российской агентуры были поджоги служебных авто сотрудников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила организатора агентурной сети и его приспешника и задержала их.
Во время обысков у фигурантов изъяты видеоустройства, телефоны и сим-карты с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.
Что грозит российским диверсантам?
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению диверсии в условиях военного положения).
Преступные действия организатора враждебной группы дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению действий, препятствующих законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Багато людей виїхало і здають кварити по десять разів на рік різним людям ведуть не зрозумілий спосіб життя.
Після цього, Телеграм треба точно заборонити на завжди! Там смі лие москальські боти сидять!
На хрен нужно тратить по 15 тысяч гривен в месяц, чтобы эти мрази лежали на новых ортопедических матрасах, смотрели сериалы по ТВ и при этом питались лучше, чем украинские пенсионеры.