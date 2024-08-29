РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4425 посетителей онлайн
Новости Фото
8 848 38

Готовили поджоги электроподстанций и автомобилей ВСУ: СБУ задержала агентов ГРУ РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку РФ создать собственные агентурные ячейки в Киеве, Полтаве и Чернигове. В результате спецоперации в столице задержан старший агент (резидент) главного управления генштаба ВС РФ и один из его приспешников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задачи агентов ГРУ РФ

Как отмечается, задержанными оказались двое жителей Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу.

По указанию оккупантов фигуранты корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.

"Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в арендованной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели - объекты критической инфраструктуры. В этом помещении агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, которая позволяла следить за улицами Киева в режиме онлайн", - сообщили в СБУ.

У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії
У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії

Смотрите также: Задержан агент ФСБ, под видом курьера шпионивший за подразделениями морской пехоты ВСУ в Николаеве, - СБУ. ФОТО

Таким образом враг надеялся зафиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявить огневые позиции ПВО для корректировки новых атак.

Выполняли задания ГРУ в других регионах Украины

С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они сначала проводили доразведку вблизи энергообъектов, а затем планировали создать свои ячейки в обоих городах.

Для этого пытались вербовать местных жителей, которые искали "легких денег". Соответствующие объявления фигуранты размещали в профильных Телеграм-каналах, подконтрольных спецслужбе РФ.

Еще одной задачей для новых участников российской агентуры были поджоги служебных авто сотрудников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.

У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії
У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії
У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії

Служба безопасности заблаговременно разоблачила организатора агентурной сети и его приспешника и задержала их.

Во время обысков у фигурантов изъяты видеоустройства, телефоны и сим-карты с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Также смотрите: Готовил удары по военным госпиталям и аэродромам на Донетчине: В Краматорске задержан агент РФ. ФОТО

Что грозит российским диверсантам?

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению диверсии в условиях военного положения).

Преступные действия организатора враждебной группы дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению действий, препятствующих законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жгли релейные шкафы "Укрзалізниці" на Харьковщине и Черкасщине: задержаны 4 агента РФ. ФОТОрепортаж

У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії
У Києві СБУ викрила двох агентів ГРУ РФ, які планували диверсії

Автор: 

Киев (25521) поджог (1071) СБУ (19898) диверсия (297)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
МРАЗІ
показать весь комментарий
29.08.2024 10:21
+21
Надо было Татарову отдать, для "расстрела"...
показать весь комментарий
29.08.2024 10:23
+16
Іуди
показать весь комментарий
29.08.2024 10:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МРАЗІ
показать весь комментарий
29.08.2024 10:21 Ответить
Надо было Татарову отдать, для "расстрела"...
показать весь комментарий
29.08.2024 10:23 Ответить
Вони на "чеченців" не схожі і мабуть ментально рідні люди.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:26 Ответить
Іуди
показать весь комментарий
29.08.2024 10:24 Ответить
Позбавляти громадянства таких треба..бо соромно..
показать весь комментарий
29.08.2024 10:35 Ответить
Швидко вносити зміни в КПК - за пошкодження військового майна, диверсії на залізниці і інших інфраструктурних об'єктах під час дії військового стану - пожиттєве безальтернативно.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:38 Ответить
"бусифікація" теж підпадає до ККУ?
показать весь комментарий
29.08.2024 10:54 Ответить
так, для тих хто це розганяє.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:57 Ответить
тобто ви сліпий і глухий?
показать весь комментарий
29.08.2024 11:06 Ответить
якщо не буде нашої бусифікації, то буде кацапська утилізація
показать весь комментарий
29.08.2024 11:08 Ответить
Ну да бучанські і ужгородські воєнкоми підтвердять.... баксами
Воюєш на західних франтах?
показать весь комментарий
29.08.2024 12:35 Ответить
сам гроші заносив їм, чи на кацапів працюєш?
показать весь комментарий
29.08.2024 13:09 Ответить
що там - ***** нападе?
показать весь комментарий
29.08.2024 13:50 Ответить
Що москалику, немає адекватних варіантів відповіді
показать весь комментарий
29.08.2024 13:56 Ответить
згинь дурачок
показать весь комментарий
29.08.2024 15:13 Ответить
Спілкування в телеграмі?
показать весь комментарий
29.08.2024 10:40 Ответить
Треба з цієї мразоти формувати групи і потім вивозити она передок на м'ясо чи гнати на мінні поля
показать весь комментарий
29.08.2024 10:40 Ответить
Які ж вони "старші агенти(резиденти)" ?! Банально завербовані місцеві.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:46 Ответить
Команда Червінського реально викрадала з окупованих територій.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:50 Ответить
І мочила захарченків-гіві-моторол.
показать весь комментарий
29.08.2024 10:51 Ответить
Телеграм не треба заборонити, правда?
показать весь комментарий
29.08.2024 11:15 Ответить
Пора їх вішати на гиляках без суда
показать весь комментарий
29.08.2024 11:26 Ответить
Почему без суда? Украина - это европейское правовое государство.

С обязательным судом, с участием адвокатов, а после вынесения законного приговора - обязательное публичное повешение на Арке "Дружбы народов" в Крещатном парке...
показать весь комментарий
04.09.2024 00:56 Ответить
Опять же, этих тварей запихать в эти автомобили и поджечь, а их недвижимость конфисковать, продать и на эти деньги купить новые автомобили для ВСУ.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:30 Ответить
Взагалі то час перевірити всі арендовані квартири в прикордоних областях, особливо на сході і півночі і якось таки зробити будь яку аренду підзвітною і прозорою.
Багато людей виїхало і здають кварити по десять разів на рік різним людям ведуть не зрозумілий спосіб життя.
показать весь комментарий
29.08.2024 13:07 Ответить
Нах*я воно нам живе?
показать весь комментарий
29.08.2024 14:17 Ответить
Відправити на розмінування
показать весь комментарий
29.08.2024 15:20 Ответить
Мерзота! Покидьки! смерть зрадникам!
Після цього, Телеграм треба точно заборонити на завжди! Там смі лие москальські боти сидять!
показать весь комментарий
29.08.2024 16:26 Ответить
За такі та інші подібні речі в норм.країнах дають вищу міру. але ми країна веселого Зюзі,в нас таких відпускають...
показать весь комментарий
29.08.2024 18:15 Ответить
Якось не дуже інформація на цих гавриків впливає, всі хочуть легких грошей. У Другу світову за такі дії усі сторони конфлікту винних або розстрілювали, або вішали, а німці підозрюваних, добрі люди, відправляли у коцтабори. Ну, а так як вищої міри в нас немає, то за такі дії потрібно давати пожиттєво. І за варіантом скороченого судочинства, в понеділок піймали, в п'ятницю суд і вирок.
показать весь комментарий
29.08.2024 18:41 Ответить
Главное не в пожизненном заключение, главное в том, чтобы его отбывали на тяжелых работах в шахтах и на вредном химическом производстве.

На хрен нужно тратить по 15 тысяч гривен в месяц, чтобы эти мрази лежали на новых ортопедических матрасах, смотрели сериалы по ТВ и при этом питались лучше, чем украинские пенсионеры.
показать весь комментарий
04.09.2024 01:02 Ответить
 
 