"Полювали" на авто ЗСУ у Запоріжжі та Кропивницькому: Затримано підпалювачів, серед яких троє неповнолітніх. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали "на гарячому" ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропивницькому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ та пресслужбу Нацполіції.

Пріоритетними цілями ворога були службові позашляховики Сил оборони та релейні шафи на об’єктах "Укрзалізниці".

"Для вчинення підпалів окупанти дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входило троє неповнолітніх. За грошову "винагороду" вони спочатку підшукували потенційні цілі, а потім намагалися знищити їх за допомогою легкозаймистих сумішей", - розповіли правоохоронці.

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Виконували замовлення РФ

Кожне загоряння фігуранти знімали на відео, яке російські куратори планували використати для "розгону" фейків про нібито наявність антиукраїнського підпілля в обох містах.

Так, у Запоріжжі затримано двох місцевих жителів, які підпалили декілька військових пікапів ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.







Надалі зловмисники отримали нове "замовлення" з РФ на знищення релейних шаф сигнальних установок "Укрзалізниці", щоб порушити логістику Сил оборони на півдні України.

Наразі слідчі повідомили неповнолітнім про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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У Кропивницькому: затримано 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися спалити два військових авто, серед них – мікроавтобус, котрий залучали до перевезення особового складу ЗСУ.

Напередодні вчинення злочину зловмисники обстежили мікрорайон з метою пошуку "потрібних" транспортних засобів. Надалі вони облили два автомобілі військових легкозаймистою речовиною та підпали.





Правоохоронці затримали вітчима та його неповнолітнього пасинка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Що загрожує?

Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями:

Наразі слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.