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"Полювали" на авто ЗСУ у Запоріжжі та Кропивницькому: Затримано підпалювачів, серед яких троє неповнолітніх. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали "на гарячому" ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропивницькому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ та пресслужбу Нацполіції.

Пріоритетними цілями ворога були службові позашляховики Сил оборони та релейні шафи на об’єктах "Укрзалізниці".

"Для вчинення підпалів окупанти дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входило троє неповнолітніх. За грошову "винагороду" вони спочатку підшукували потенційні цілі, а потім намагалися знищити їх за допомогою легкозаймистих сумішей", - розповіли правоохоронці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки: У Києві затримали молодика, який підпалив 2 авто поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 

Виконували замовлення РФ

Кожне загоряння фігуранти знімали на відео, яке російські куратори планували використати для "розгону" фейків про нібито наявність антиукраїнського підпілля в обох містах.

Так, у Запоріжжі затримано двох місцевих жителів, які підпалили декілька військових пікапів ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців
У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців
У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців

У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців

Надалі зловмисники отримали нове "замовлення" з РФ на знищення релейних шаф сигнальних установок "Укрзалізниці", щоб порушити логістику Сил оборони на півдні України.

Наразі слідчі повідомили неповнолітнім про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: Готували підпали електропідстанцій та автівок ЗСУ: СБУ затримала агентів ГРУ РФ у Києві. ФОТОрепортаж

У Кропивницькому: затримано 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися спалити два військових авто, серед них – мікроавтобус, котрий залучали до перевезення особового складу ЗСУ.

Напередодні вчинення злочину зловмисники обстежили мікрорайон з метою пошуку "потрібних" транспортних засобів. Надалі вони облили два автомобілі військових легкозаймистою речовиною та підпали.

У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців
У Запоріжжі та Кропивницькому затримали дві групи паліїв автомобілів військовослужбовців

Правоохоронці затримали вітчима та його неповнолітнього пасинка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та Нацполіція затримали ще двох паліїв авто ЗСУ та Держприкордонслужби. ФОТОрепортаж 

Що загрожує?

Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями:

Наразі слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. 

Автор: 

Запоріжжя (2265) Кропивницький (343) підпал (673) Нацполіція (15168) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+16
Залишати таких на годинку наодинці із власниками авто.
А вартість машин стягувати із батьків. Нехай квартири продають, якщо таких дебілоїдів вилупили.
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29.08.2024 13:31
+10
Ані раждєни нє для вайни
ані раждєни шоп крисіть і гадіть па мєлачі в тилу
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29.08.2024 13:36
+6
Чого хайло закрашене?
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29.08.2024 13:36
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Залишати таких на годинку наодинці із власниками авто.
А вартість машин стягувати із батьків. Нехай квартири продають, якщо таких дебілоїдів вилупили.
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29.08.2024 13:31 Відповісти
Можа випробувати ту сіміш на тих підпальниках? Чи добре зроблена?
Ну і якось вже почати наглядати за автівками, бо по копійці збирають на них.
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29.08.2024 13:32 Відповісти
Чого хайло закрашене?
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29.08.2024 13:36 Відповісти
Ані раждєни нє для вайни
ані раждєни шоп крисіть і гадіть па мєлачі в тилу
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29.08.2024 13:36 Відповісти
Молодь так легко підпадає під поганий вплив ..але у нас до молоді до її життя державі депутатам наплювати ...та як і на всіх інших так само
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29.08.2024 13:45 Відповісти
у нас недавно діти на свому подвір*ї продавали лимонад за пожертви на ЗСУ.
Українська молодь не піде палити машини військових за обіцянки москальських грошей.
криси! навіть гірше!
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29.08.2024 13:51 Відповісти
Добре що цим дітям повезло з батьками які їх так виховали..а в 95%молоді батьки останні 30 років не жили а виживали ..важко виховувати у своїх дітей патріотизм до держави яка їх весь час грабує і зневажає
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29.08.2024 14:06 Відповісти
Ти сосалище кацапське тебе і всю твою родину віддати сім,ям загиблих
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29.08.2024 14:49 Відповісти
серГЕЙ в сосанні ти бачу мастак
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29.08.2024 16:10 Відповісти
Виховання у родині що брать чуже не можна що за це покарання буде і йому і всій родині
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29.08.2024 14:45 Відповісти
Паралельно руху кримінального провадженя у даній справі прокуратурі треба не чекати завершення досудового розслідування, а не гаючи часу вже за наявними матеріалами подати цивільний позов до батьків (піклувальників) цих неповнолітніх зловмисників на суму вартості втраченого майна. Та накласти арешт на все майно відповідачів за таким позовом для його забезпечення.
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29.08.2024 13:46 Відповісти
Для цього треба зробити зміни в КК та КПК України.
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29.08.2024 13:50 Відповісти
Ні, не потрібно.
Йдеться про цивільний позов не у рамках кримінального провадження (КП), а окремо, ща правилами цивільного судочинства.
З дозволу слідчого використовуються матеріали КП для обгрунтування фактичної частини позову. При цьому, є важливим той момент, що в цивільному судочинстві діє принцип презумпції вини заподіювача шкоди.
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29.08.2024 14:14 Відповісти
Судячі з практики розгляду таких справ в суді, так підхід завідомо програшний
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29.08.2024 15:40 Відповісти
Цікаво було б ознайомитись хоча б із одним судовим рішенням, програшним для стягувача шкоди, про які Ви пишете.
Відправте сюди пруф-лінк на ЄДР СР із ним, якщо Ваша репліка - це не пустопорожній хайп.
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29.08.2024 16:08 Відповісти
Наберіть в пошуку:
- "ОГЛЯД судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 2018 року по лютий 2022 року.
-
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29.08.2024 17:12 Відповісти
Зрозуміло, що Ви не зрозуміли суті.
Вам же чітко пояснили, що йдеться про цивільний позов не в рамках кримінального провадження, а окремо, за правилами цивільного судочинства.
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29.08.2024 17:37 Відповісти
Правильно з перших днів треба було як у військовому статуті напад або супротив військовим поліції зброя на враження напад на об,єкт розстріл чим більш толерантно відносимся до усякого роду колоборантів зрадників тим вони більш нагліють з лугандонії після14 року не потрібно було завозить це сміття за поребрік їх не переробиш кацапськими потворами були їми і залишились
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29.08.2024 14:57 Відповісти
серГЕЙ .чим вони тобі не такі???.видно в лугандонії поімєлі а очко салом не змазали
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29.08.2024 16:16 Відповісти
Телеграм звичайно ж не закриють,він ж не шкодить зовсім,Цих хлопців вербували не через Телеграм,а їхні дії через поштових голубів ФСБ коригувало,але Татаров і Малюк всіх ФСБшних голубів вже перестріляли,тому більше підпалів не буде
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29.08.2024 13:58 Відповісти
Хай батьки цих гівноїдів тепер продають квартири і купують нові авто...
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29.08.2024 14:08 Відповісти
Конфисковать всё имущество родителей этих тварей, которые всяко являются коллаборантами, а на вырученные деньги купить новые автомобили для ВСУ.
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29.08.2024 14:40 Відповісти
Під час війни диверсія кара розстріл майно на зсу а родину за паребрік
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29.08.2024 14:47 Відповісти
Люди донатять часто останні гроші на ці пікапи, збирають країною по 50-100 грн. А ці гниди малолітні їх палять. І не одне падло при затриманні не біжить. А жаль... Хоч би одного підстрелили, показали би по новинам - одразу б поменшало бажаючих заробити на нашій біді.
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29.08.2024 15:10 Відповісти
Українські гниди з яких потім виросте мокшанська вош. Непотріб на території держави, баласт.
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29.08.2024 16:52 Відповісти
 
 