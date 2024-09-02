Правоохоронці викрили чергову групу підпалювачів автівок, затримали координатора, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Викрито групу осіб, які підпалювали автівки військових та правоохоронців на півдні України. Група діяла у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
"Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало "замовлення" РФ на вчинення підпалів в Україні.
У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці з'ясували, що поплічники окупантів підпалювали службові авто Сил оборони. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань. Координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю.
До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у тюрмі.
За даними слідства, фігуранти "гастролювали" одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім "погоджували" потенційні цілі з російським куратором.
Після його "відмашки" зловмисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх.
Фігуранти фіксували загоряння на мінівідеокамеру, а потім на флеш-носіях передавали координатору, який мав надсилати звіти ФСБ.
Зловмисникам вдалося підпалити п’ять транспортних засобів Сил оборони.
Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів – у Херсоні.
За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору ФСБ ще під час перебування у тюрмі.
Після виходу на волю на колишнього в’язня дистанційно вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші.
Під час обшуків за адресами затриманих вилучено автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманих.
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https://meduza.io/feature/2023/03/15/v-2022-godu-v-rossii-dvazhdy-povysili-tarify-zhkh-eto-dazhe-privelo-k-volne-protestov-v-regionah-a-pochemu-voobsche-stoimost-kommunalnyh-uslug-postoyanno-rastet В 2022 году в России дважды повысили тарифы ЖКХ - это даже привело к волне протестов в регионах. А почему вообще стоимость коммунальных услуг постоянно растет?
"припущення" - таке як ваше про вакцинацію і цю тему ...
Якщо важко зробити причину-наслідок - краще не думайте, а то зеголова лопне
А в цих навіть обтяжуючі обставини - група осіб за попередньою змовою..і їм менше??? Це стьоб, чи непрофесіоналізм?? Чи грошей занесли?? Чи ото банда від ОПи??
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ФСБ.
Чи там СБУ було написано?
Або він не дивився фото, або він не обізнаний в гранатах.
і як тоді Україна може перемогти Московію, з таким зрадницьким зеленим лайном лівоохоронців-бюджетників-кріпаків у тилу?..