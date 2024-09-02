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Правоохоронці викрили чергову групу підпалювачів автівок, затримали координатора, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито групу осіб, які підпалювали автівки військових та правоохоронців на півдні України. Група діяла у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували кримінальне угруповання, яке виконувало "замовлення" РФ на вчинення підпалів в Україні.

У результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що поплічники окупантів підпалювали службові авто Сил оборони. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань. Координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю.

Підпалювачі автівок

До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у тюрмі.

За даними слідства, фігуранти "гастролювали" одразу по трьох обласних центрах. Там вони спочатку відстежували авто українських захисників, а потім "погоджували" потенційні цілі з російським куратором.

Після його "відмашки" зловмисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх.

Фігуранти фіксували загоряння на мінівідеокамеру, а потім на флеш-носіях передавали координатору, який мав надсилати звіти ФСБ.

Зловмисникам вдалося підпалити п’ять транспортних засобів Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів – у Херсоні.

Підпалювачі автівок

За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору ФСБ ще під час перебування у тюрмі.

Після виходу на волю на колишнього в’язня дистанційно вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші.

Під час обшуків за адресами затриманих вилучено автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Полювали" на авто ЗСУ у Запоріжжі та Кропивницькому: Затримано підпалювачів, серед яких троє неповнолітніх. ФОТОрепортаж

Підпалювачі автівок
Підпалювачі автівок
Підпалювачі автівок

Автор: 

авто (6167) підпал (673) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+9
Десь логіка загубилась..попереднім давали більші строки набагато!

А в цих навіть обтяжуючі обставини - група осіб за попередньою змовою..і їм менше??? Це стьоб, чи непрофесіоналізм?? Чи грошей занесли?? Чи ото банда від ОПи??
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02.09.2024 13:33
+8
зі скрэпами робити по-скрэпному - вогонь за вогонь
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02.09.2024 13:39
+8
Єдну групу придавити "оказалі вааружонное сапратівлєніє" с кадрами вщент рознесенами діверсантами - не буде більше дебілів!!!
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02.09.2024 13:44
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Нігуя собі - поставили на потік
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02.09.2024 13:29 Відповісти
Коли людей - не рахують за людей - виникає оце.... І це тільки початок....
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02.09.2024 13:34 Відповісти
зі скрэпами робити по-скрэпному - вогонь за вогонь
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02.09.2024 13:39 Відповісти
Це в параші таке робиться????



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02.09.2024 14:52 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/07/12/716590/ Путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории РФ на триллионы рублей
https://meduza.io/feature/2023/03/15/v-2022-godu-v-rossii-dvazhdy-povysili-tarify-zhkh-eto-dazhe-privelo-k-volne-protestov-v-regionah-a-pochemu-voobsche-stoimost-kommunalnyh-uslug-postoyanno-rastet В 2022 году в России дважды повысили тарифы ЖКХ - это даже привело к волне протестов в регионах. А почему вообще стоимость коммунальных услуг постоянно растет?
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02.09.2024 15:38 Відповісти
Дежа вю - хто кого повторює
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03.09.2024 09:34 Відповісти
ну... критична економічна ситуація породжує кризові рішення
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03.09.2024 12:16 Відповісти
І не надійся, кацапів за людей ніхто рахувати не буде.
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02.09.2024 14:12 Відповісти
Я не про цапів, а українців, яких давлять комуналкою, податками, і бусифікацією....
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02.09.2024 14:47 Відповісти
І яке відношення це твоє "тиць" до цієї теми,в 21- му ти сто пудов пости ****** так само та вже проти вакцинації ?
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02.09.2024 16:06 Відповісти
Звідки такі припущення???? Тільки невігласи до незнайомої людини говорять на "ти"....
"припущення" - таке як ваше про вакцинацію і цю тему ...
Якщо важко зробити причину-наслідок - краще не думайте, а то зеголова лопне
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03.09.2024 09:32 Відповісти
Яка ще бусифікація? Тобто ти не надав данні,та документи військомату ? То ти ворог тоді.
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07.09.2024 14:27 Відповісти
У військоматі мої данні є .....
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09.09.2024 13:57 Відповісти
Десь логіка загубилась..попереднім давали більші строки набагато!

А в цих навіть обтяжуючі обставини - група осіб за попередньою змовою..і їм менше??? Це стьоб, чи непрофесіоналізм?? Чи грошей занесли?? Чи ото банда від ОПи??
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02.09.2024 13:33 Відповісти
Там появився неудобний для влади нюанс.Якщо застосовувати статтю 113 ККУ,то треба до кримінального провадження залучати Телеграм,а 114-1 -це перешкоджання діяльності ЗСУ,тут можна не встановлювати,де отримали гроші,інструкції,зброю і т.д.
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02.09.2024 13:54 Відповісти
коли при владі України дєрьмаки, татарови, зеленські, замість суворого покарання за злочини у воєний час (до розстрілу) цих покидьків, щоб другим злочинцям було нагадування, що буде з ними після підпалу автівок, але ніт зрадники в опі вважають цих підарів за своїх.
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02.09.2024 13:55 Відповісти
В кожному місці купа блокпостів с мусорами і тцк, а ці тіпи спокійно собі їздять. Дивина.
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02.09.2024 13:37 Відповісти
За такі проколи поліцію треба на фронт , а фронтовиків на ротацію у поліцію .
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02.09.2024 13:44 Відповісти
Єдну групу придавити "оказалі вааружонное сапратівлєніє" с кадрами вщент рознесенами діверсантами - не буде більше дебілів!!!
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02.09.2024 13:44 Відповісти
Може почати з Телеграмом боротись,а не з наслідками діяльності ФСБшної соцмережі на уми тінейджерів?
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02.09.2024 13:45 Відповісти
організатор потрапив в поле зору фсб
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02.09.2024 13:59 Відповісти
Дякую, не дослухав!
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02.09.2024 14:14 Відповісти
"За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору ФСБ ще під час перебування у тюрмі."
--------
ФСБ.
Чи там СБУ було написано?
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02.09.2024 14:01 Відповісти
Таким не "група захвату" а нищіти "де знайшли групу"! Кракена можна, АЛЬФУ, ЕДЕЛЬВАЙС має підрозділ... ІІІ-тю Штурмову на зачистку і 47-му ...
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02.09.2024 13:52 Відповісти
Друже, на фотках з вилученою зброєю не РГД, а РГН.
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02.09.2024 13:59 Відповісти
Він просто читає текст з суфлера.
Або він не дивився фото, або він не обізнаний в гранатах.
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02.09.2024 14:09 Відповісти
То що там, коли можна очікувати закон про «штрафбати»? Після закінчення війни?
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02.09.2024 14:22 Відповісти
Якщо росіяни знищать автівку ЗСУ - цих росіян відразу знищать і ні в кого не виникає питання :"чому?" . Таке ж ставлення поввинне бути і до цих виродків і проблема зникне .
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02.09.2024 14:35 Відповісти
терміни малуваті світять цим піторам...що ж таке??? мабуть чимось допомагали прокурорам???
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02.09.2024 14:50 Відповісти
при бажанні, відвертих зрадників-мародерів дермака-гнидьманцева-арагніду-татарова-безумну... доблЄсним СБУ можна було би затримати "на раз".. але ж не тоді, коли волею тупорилого жлобистого наріду, клованське НІЩО сидить безстроково (йому б хотілося довічно) на троні сцаря України.. тому слабовики влади, "на камери", ловлять нікчемних пЄтухів та їхніх куриць
і як тоді Україна може перемогти Московію, з таким зрадницьким зеленим лайном лівоохоронців-бюджетників-кріпаків у тилу?..
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02.09.2024 15:26 Відповісти
їх же розстріляють, правда?
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02.09.2024 15:27 Відповісти
машини ж палять не хати ...
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02.09.2024 15:28 Відповісти
якщо не давати пожиттєве, то будуть палити
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02.09.2024 16:50 Відповісти
 
 