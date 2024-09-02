Правоохранители разоблачили очередную группу поджигателей автомобилей, задержали координатора, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Разоблачена группа лиц, которые поджигали машины военных и правоохранителей на юге Украины. Группа действовала в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали криминальную группировку, которая выполняла "заказ" РФ на совершение поджогов в Украине.
В результате спецоперации в Херсоне, Одессе и Николаеве задержан организатор и трое участников преступной группы, которую координировала ФСБ", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что приспешники оккупантов поджигали служебные авто Сил обороны. Приоритетными целями врага были военные пикапы, которые привлечены к выполнению боевых задач. Координатором группы был бывший заключенный с Херсонщины, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю.
К незаконной деятельности он привлек свою сожительницу и еще двух уголовников, с которыми познакомился во время пребывания в тюрьме.
По данным следствия, фигуранты "гастролировали" сразу по трем областным центрам. Там они сначала отслеживали авто украинских защитников, а затем "согласовывали" потенциальные цели с российским куратором.
После его "отмашки" злоумышленники прибывали к местам парковки военных автомобилей в темное время суток и поджигали их.
Фигуранты фиксировали возгорания на мини-видеокамеру, а затем на флеш-носителях передавали координатору, который должен был присылать отчеты ФСБ.
Злоумышленникам удалось поджечь пять транспортных средств Сил обороны.
Сотрудники СБУ задержали главаря группировки и его сожительницу в Одессе, а двух исполнителей поджогов - в Херсоне.
По данным следствия, организатор преступной группы попал в поле зрения ФСБ еще во время пребывания в тюрьме.
После выхода на свободу на бывшего заключенного дистанционно вышел представитель российской спецслужбы и предложил ему сотрудничество за деньги.
Во время обысков по адресам задержанных изъяты автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5, флеш-носители, видеокамера и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.
Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий задержанных.
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https://meduza.io/feature/2023/03/15/v-2022-godu-v-rossii-dvazhdy-povysili-tarify-zhkh-eto-dazhe-privelo-k-volne-protestov-v-regionah-a-pochemu-voobsche-stoimost-kommunalnyh-uslug-postoyanno-rastet В 2022 году в России дважды повысили тарифы ЖКХ - это даже привело к волне протестов в регионах. А почему вообще стоимость коммунальных услуг постоянно растет?
"припущення" - таке як ваше про вакцинацію і цю тему ...
Якщо важко зробити причину-наслідок - краще не думайте, а то зеголова лопне
А в цих навіть обтяжуючі обставини - група осіб за попередньою змовою..і їм менше??? Це стьоб, чи непрофесіоналізм?? Чи грошей занесли?? Чи ото банда від ОПи??
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ФСБ.
Чи там СБУ було написано?
Або він не дивився фото, або він не обізнаний в гранатах.
і як тоді Україна може перемогти Московію, з таким зрадницьким зеленим лайном лівоохоронців-бюджетників-кріпаків у тилу?..