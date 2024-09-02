Правоохранители разоблачили очередную группу поджигателей автомобилей, задержали координатора, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Разоблачена группа лиц, которые поджигали машины военных и правоохранителей на юге Украины. Группа действовала в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали криминальную группировку, которая выполняла "заказ" РФ на совершение поджогов в Украине.

В результате спецоперации в Херсоне, Одессе и Николаеве задержан организатор и трое участников преступной группы, которую координировала ФСБ", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что приспешники оккупантов поджигали служебные авто Сил обороны. Приоритетными целями врага были военные пикапы, которые привлечены к выполнению боевых задач. Координатором группы был бывший заключенный с Херсонщины, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю.

К незаконной деятельности он привлек свою сожительницу и еще двух уголовников, с которыми познакомился во время пребывания в тюрьме.

По данным следствия, фигуранты "гастролировали" сразу по трем областным центрам. Там они сначала отслеживали авто украинских защитников, а затем "согласовывали" потенциальные цели с российским куратором.

После его "отмашки" злоумышленники прибывали к местам парковки военных автомобилей в темное время суток и поджигали их.

Фигуранты фиксировали возгорания на мини-видеокамеру, а затем на флеш-носителях передавали координатору, который должен был присылать отчеты ФСБ.

Злоумышленникам удалось поджечь пять транспортных средств Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали главаря группировки и его сожительницу в Одессе, а двух исполнителей поджогов - в Херсоне.

По данным следствия, организатор преступной группы попал в поле зрения ФСБ еще во время пребывания в тюрьме.

После выхода на свободу на бывшего заключенного дистанционно вышел представитель российской спецслужбы и предложил ему сотрудничество за деньги.

Во время обысков по адресам задержанных изъяты автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5, флеш-носители, видеокамера и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий задержанных.

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