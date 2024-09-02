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Правоохранители разоблачили очередную группу поджигателей автомобилей, задержали координатора, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Разоблачена группа лиц, которые поджигали машины военных и правоохранителей на юге Украины. Группа действовала в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали криминальную группировку, которая выполняла "заказ" РФ на совершение поджогов в Украине.

В результате спецоперации в Херсоне, Одессе и Николаеве задержан организатор и трое участников преступной группы, которую координировала ФСБ", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что приспешники оккупантов поджигали служебные авто Сил обороны. Приоритетными целями врага были военные пикапы, которые привлечены к выполнению боевых задач. Координатором группы был бывший заключенный с Херсонщины, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю.

Підпалювачі автівок

К незаконной деятельности он привлек свою сожительницу и еще двух уголовников, с которыми познакомился во время пребывания в тюрьме.

По данным следствия, фигуранты "гастролировали" сразу по трем областным центрам. Там они сначала отслеживали авто украинских защитников, а затем "согласовывали" потенциальные цели с российским куратором.

После его "отмашки" злоумышленники прибывали к местам парковки военных автомобилей в темное время суток и поджигали их.

Фигуранты фиксировали возгорания на мини-видеокамеру, а затем на флеш-носителях передавали координатору, который должен был присылать отчеты ФСБ.

Злоумышленникам удалось поджечь пять транспортных средств Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали главаря группировки и его сожительницу в Одессе, а двух исполнителей поджогов - в Херсоне.

Підпалювачі автівок

По данным следствия, организатор преступной группы попал в поле зрения ФСБ еще во время пребывания в тюрьме.

После выхода на свободу на бывшего заключенного дистанционно вышел представитель российской спецслужбы и предложил ему сотрудничество за деньги.

Во время обысков по адресам задержанных изъяты автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5, флеш-носители, видеокамера и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий задержанных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Охотились" на авто ВСУ в Запорожье и Кропивницком: Задержаны поджигатели, среди которых трое несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Підпалювачі автівок
Підпалювачі автівок
Підпалювачі автівок

Автор: 

авто (4204) поджог (1072) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+9
Десь логіка загубилась..попереднім давали більші строки набагато!

А в цих навіть обтяжуючі обставини - група осіб за попередньою змовою..і їм менше??? Це стьоб, чи непрофесіоналізм?? Чи грошей занесли?? Чи ото банда від ОПи??
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02.09.2024 13:33
+8
зі скрэпами робити по-скрэпному - вогонь за вогонь
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02.09.2024 13:39
+8
Єдну групу придавити "оказалі вааружонное сапратівлєніє" с кадрами вщент рознесенами діверсантами - не буде більше дебілів!!!
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02.09.2024 13:44
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Нігуя собі - поставили на потік
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02.09.2024 13:29 Ответить
Коли людей - не рахують за людей - виникає оце.... І це тільки початок....
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02.09.2024 13:34 Ответить
зі скрэпами робити по-скрэпному - вогонь за вогонь
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02.09.2024 13:39 Ответить
Це в параші таке робиться????



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02.09.2024 14:52 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/07/12/716590/ Путин подписал самое масштабное увеличение налогов в истории РФ на триллионы рублей
https://meduza.io/feature/2023/03/15/v-2022-godu-v-rossii-dvazhdy-povysili-tarify-zhkh-eto-dazhe-privelo-k-volne-protestov-v-regionah-a-pochemu-voobsche-stoimost-kommunalnyh-uslug-postoyanno-rastet В 2022 году в России дважды повысили тарифы ЖКХ - это даже привело к волне протестов в регионах. А почему вообще стоимость коммунальных услуг постоянно растет?
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02.09.2024 15:38 Ответить
Дежа вю - хто кого повторює
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03.09.2024 09:34 Ответить
ну... критична економічна ситуація породжує кризові рішення
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03.09.2024 12:16 Ответить
І не надійся, кацапів за людей ніхто рахувати не буде.
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02.09.2024 14:12 Ответить
Я не про цапів, а українців, яких давлять комуналкою, податками, і бусифікацією....
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02.09.2024 14:47 Ответить
І яке відношення це твоє "тиць" до цієї теми,в 21- му ти сто пудов пости ****** так само та вже проти вакцинації ?
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02.09.2024 16:06 Ответить
Звідки такі припущення???? Тільки невігласи до незнайомої людини говорять на "ти"....
"припущення" - таке як ваше про вакцинацію і цю тему ...
Якщо важко зробити причину-наслідок - краще не думайте, а то зеголова лопне
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03.09.2024 09:32 Ответить
Яка ще бусифікація? Тобто ти не надав данні,та документи військомату ? То ти ворог тоді.
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07.09.2024 14:27 Ответить
У військоматі мої данні є .....
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09.09.2024 13:57 Ответить
Десь логіка загубилась..попереднім давали більші строки набагато!

А в цих навіть обтяжуючі обставини - група осіб за попередньою змовою..і їм менше??? Це стьоб, чи непрофесіоналізм?? Чи грошей занесли?? Чи ото банда від ОПи??
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02.09.2024 13:33 Ответить
Там появився неудобний для влади нюанс.Якщо застосовувати статтю 113 ККУ,то треба до кримінального провадження залучати Телеграм,а 114-1 -це перешкоджання діяльності ЗСУ,тут можна не встановлювати,де отримали гроші,інструкції,зброю і т.д.
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02.09.2024 13:54 Ответить
коли при владі України дєрьмаки, татарови, зеленські, замість суворого покарання за злочини у воєний час (до розстрілу) цих покидьків, щоб другим злочинцям було нагадування, що буде з ними після підпалу автівок, але ніт зрадники в опі вважають цих підарів за своїх.
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02.09.2024 13:55 Ответить
В кожному місці купа блокпостів с мусорами і тцк, а ці тіпи спокійно собі їздять. Дивина.
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02.09.2024 13:37 Ответить
За такі проколи поліцію треба на фронт , а фронтовиків на ротацію у поліцію .
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02.09.2024 13:44 Ответить
Єдну групу придавити "оказалі вааружонное сапратівлєніє" с кадрами вщент рознесенами діверсантами - не буде більше дебілів!!!
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02.09.2024 13:44 Ответить
Може почати з Телеграмом боротись,а не з наслідками діяльності ФСБшної соцмережі на уми тінейджерів?
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02.09.2024 13:45 Ответить
організатор потрапив в поле зору фсб
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02.09.2024 13:59 Ответить
Дякую, не дослухав!
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02.09.2024 14:14 Ответить
"За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору ФСБ ще під час перебування у тюрмі."
--------
ФСБ.
Чи там СБУ було написано?
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02.09.2024 14:01 Ответить
Таким не "група захвату" а нищіти "де знайшли групу"! Кракена можна, АЛЬФУ, ЕДЕЛЬВАЙС має підрозділ... ІІІ-тю Штурмову на зачистку і 47-му ...
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02.09.2024 13:52 Ответить
Друже, на фотках з вилученою зброєю не РГД, а РГН.
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02.09.2024 13:59 Ответить
Він просто читає текст з суфлера.
Або він не дивився фото, або він не обізнаний в гранатах.
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02.09.2024 14:09 Ответить
То що там, коли можна очікувати закон про «штрафбати»? Після закінчення війни?
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02.09.2024 14:22 Ответить
Якщо росіяни знищать автівку ЗСУ - цих росіян відразу знищать і ні в кого не виникає питання :"чому?" . Таке ж ставлення поввинне бути і до цих виродків і проблема зникне .
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02.09.2024 14:35 Ответить
терміни малуваті світять цим піторам...що ж таке??? мабуть чимось допомагали прокурорам???
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02.09.2024 14:50 Ответить
при бажанні, відвертих зрадників-мародерів дермака-гнидьманцева-арагніду-татарова-безумну... доблЄсним СБУ можна було би затримати "на раз".. але ж не тоді, коли волею тупорилого жлобистого наріду, клованське НІЩО сидить безстроково (йому б хотілося довічно) на троні сцаря України.. тому слабовики влади, "на камери", ловлять нікчемних пЄтухів та їхніх куриць
і як тоді Україна може перемогти Московію, з таким зрадницьким зеленим лайном лівоохоронців-бюджетників-кріпаків у тилу?..
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02.09.2024 15:26 Ответить
їх же розстріляють, правда?
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02.09.2024 15:27 Ответить
машини ж палять не хати ...
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02.09.2024 15:28 Ответить
якщо не давати пожиттєве, то будуть палити
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02.09.2024 16:50 Ответить
 
 