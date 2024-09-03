Готовили убийство журналиста Гордона: Контрразведка СБУ разоблачила агентуру элитного подразделения ФСБ РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
Контрразведка СБУ разоблачила в Киеве агентурную сеть Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Группа состояла из 4 человек, а ее координацией в Украине занимался экс-нардеп "Партии регионов".
"Агентурная сеть занималась разведывательной и диверсионной работой на территории нашего государства. Она имела иерархическую структуру с четко распределенными ролями. Кроме экс-нардепа-куратора туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, которая специализировалась на внешнем наблюдении", - говорится в сообщении.
В случае успешного выполнения вражеских задач, экс-нардеп планировал расширить свою сеть и осуществлять диверсии фактически по всей территории Украины.
Так, агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци для срыва логистики Сил обороны.
"В частности, российская спецслужба поставила им задачу: взорвать одну из путей на Киевщине. ВСУ используют ее для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы. Впрочем, СБУ удалось предотвратить диверсию. Во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа.
Как свидетельствуют материалы производства, еще одной задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые "интересовали" российскую спецслужбу. В частности, враг пытался получить данные о местах проживания и посещения, график дня и круг общения определенных лиц. Все это - с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство был украинский журналист Дмитрий Гордон", - отметили в СБУ.
Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 113 (диверсия);
- ст. 258 (террористический акт).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S. Я не утверждаю, что он никто, я утверждаю, что его смерть ничего не изменит.
який співає в унісон з покидьками в нашій країні
І де тут ієрархія?
Це лише спеціалізація виконавців.
Де чітка структура підпорядкованості?
А загалом- пАтужна байка!
І себе прорекламували й про "українського журналіста Гордона" нагадали.
Тепер ще від Гордона "благодарочка" прийде!
кому він всрався, той гандон... ой гордон
Был заказан путином Гандон -
Для расправы с лысим выдан срочно в помощь
Кнопочный(!) мобильный(!) телефон.
Ейный советник по нацбезопасности тоже Гордон.
Только Фил, а не Дмитрий.
"Совпадение? Не думаю! " (с) Вражина Киселев
Мета - дезінформація покупців на ринку кондитерських виробів з "пташиного" молока.
Науковці запевняють, що птахи не тварини, і продукувати молоко не здатні в принціпі.
Тоді звідки його бере громадянин Гордон?
"Пташине молоко" викликає обгрунтовану недовіру і підозру громадськості.
https://gordonshop.com.ua/shop/ptiche-moloko-gordon-v-shokolade
н...рдона, а попередити вбивство і врятувати Фаріон не змогла..... чомусь?
Те чудотха гроші озвуче любе лайно
бо у Ленки, скумбрія по 8, у гАНРДОНА патріотизм до України...
Хорошо, хоть до Арестовича добраться не могут. Тот постоянно меняет места дислокации:то в Вашингтоне, то в Париже, то в Монако.
В більшості відомих нам підручників по розвіданалітиці є приблизно одна фраза "Ніколи не слухайте того, ким вважає себе людина і ким вважають його оточуючі. Дивіться лише одне - чим він заробляє на життя".
Ніякого відношення до журналістики, чи ЗМІ "журналіст" Гордон не має.
Головна сфера діяльності - управління майном і реклама в ЗМІ, чого СБУ чомусь не знаэ
Пов'язані з Гордоном підприємства.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ КРЕДО діяльність припинено (роздрібна торгівля, видавнича діяльність) діяльність припинено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РАДА (роздрібна торгівля) діяльність припинено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "БУЛЬВАР" (Видання газет, торгівля папером) діяльність припинено
працює
ТОВ "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "БУЛЬВАР ГОРДОНА" (33786480) 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації