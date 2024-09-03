Готовили убийство журналиста Гордона: Контрразведка СБУ разоблачила агентуру элитного подразделения ФСБ РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведка СБУ разоблачила в Киеве агентурную сеть Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Группа состояла из 4 человек, а ее координацией в Украине занимался экс-нардеп "Партии регионов".

"Агентурная сеть занималась разведывательной и диверсионной работой на территории нашего государства. Она имела иерархическую структуру с четко распределенными ролями. Кроме экс-нардепа-куратора туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, которая специализировалась на внешнем наблюдении", - говорится в сообщении.

В случае успешного выполнения вражеских задач, экс-нардеп планировал расширить свою сеть и осуществлять диверсии фактически по всей территории Украины.

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Так, агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци для срыва логистики Сил обороны.

"В частности, российская спецслужба поставила им задачу: взорвать одну из путей на Киевщине. ВСУ используют ее для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы. Впрочем, СБУ удалось предотвратить диверсию. Во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа.

Как свидетельствуют материалы производства, еще одной задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые "интересовали" российскую спецслужбу. В частности, враг пытался получить данные о местах проживания и посещения, график дня и круг общения определенных лиц. Все это - с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство был украинский журналист Дмитрий Гордон", - отметили в СБУ.

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Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 258 (террористический акт).

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