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Готовили убийство журналиста Гордона: Контрразведка СБУ разоблачила агентуру элитного подразделения ФСБ РФ в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Контрразведка СБУ разоблачила в Киеве агентурную сеть Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Группа состояла из 4 человек, а ее координацией в Украине занимался экс-нардеп "Партии регионов".

"Агентурная сеть занималась разведывательной и диверсионной работой на территории нашего государства. Она имела иерархическую структуру с четко распределенными ролями. Кроме экс-нардепа-куратора туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, которая специализировалась на внешнем наблюдении", - говорится в сообщении.

В случае успешного выполнения вражеских задач, экс-нардеп планировал расширить свою сеть и осуществлять диверсии фактически по всей территории Украины.

Смотрите: Помогала готовить удар по Николаеву "в обход" ПВО: СБУ задержала российского агента. ФОТО

Так, агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци для срыва логистики Сил обороны.

"В частности, российская спецслужба поставила им задачу: взорвать одну из путей на Киевщине. ВСУ используют ее для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы. Впрочем, СБУ удалось предотвратить диверсию. Во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа.

Как свидетельствуют материалы производства, еще одной задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые "интересовали" российскую спецслужбу. В частности, враг пытался получить данные о местах проживания и посещения, график дня и круг общения определенных лиц. Все это - с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство был украинский журналист Дмитрий Гордон", - отметили в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разоблачили очередную группу поджигателей автомобилей, задержали координатора, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 113 (диверсия);
  • ст. 258 (террористический акт).

Также читайте: 14 лет тюрьмы получил главарь террористов из группировки "Призрак", помогавший РФ захватывать Луганщину, - СБУ

СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві
СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві

Автор: 

Гордон Дмитрий (119) Киев (25502) контрразведка (496) СБУ (19882) диверсия (297)


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Топ комментарии
+52
Гордон мабуть лізе в якусь наглядову раду, ось і треба трохи дешевої реклами...
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03.09.2024 12:59
+49
От і Гордон засвітився - а то вже почали за нього призабувати
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03.09.2024 12:50
+38
Не можу собі уявити, кому був потрібен цей чемпіон світу по перевзуванню на льоту.
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03.09.2024 12:54
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Скажуть що це секретні справи. Та й все. З кварталу95 як з гуся вода.
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03.09.2024 14:06 Ответить
Да кому нужен этот лампоголовый пустобрёх, аферист низкого пошиба.
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03.09.2024 13:39 Ответить
Ну тут як в анекдоті про мужика з огірком в плавках, що гуляв по пляжем.
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04.09.2024 14:24 Ответить
Как раз хотел написать, нафига он кому-то нужен)
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03.09.2024 13:48 Ответить
Плебс потребує видовищ
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04.09.2024 08:13 Ответить
Ну Гордон не тянет на зрелище. Он просто блогер и убивать его нет смысла.
P.S. Я не утверждаю, что он никто, я утверждаю, что его смерть ничего не изменит.
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04.09.2024 09:08 Ответить
Так і я про те саме, Гордон блогер не з останніх. Так чому не використати шанс і не нагадати про себе.
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04.09.2024 14:20 Ответить
Ну просто зрелище он так себе))
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04.09.2024 14:32 Ответить
Да і я від нього зовсім не фанатію, але є одне велике АЛЕ, його дивляться, он скільки підписників. Мені більше Поярков ("НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым") заходить, але знову кількість підписників. От така фігня малята ... .
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04.09.2024 17:41 Ответить
Ну возможно, я просто такое не смотрю.
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04.09.2024 17:43 Ответить
Та нікому не потрібен іхній Го@дон ,
який співає в унісон з покидьками в нашій країні
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03.09.2024 13:49 Ответить
А прочитав по-другому, по-аглицки, мовляв, каандом(використаний)...
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03.09.2024 13:54 Ответить
насправді нікому, всі й так знають, що він гандон, але кацапи думають, що у нас антисемітизм і типа на цьому грунті ніби то мало статись вбивство. ніхто би і не помітив, хоча вони б трохи понадривали б горлянки по світу та й по тому.
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03.09.2024 18:05 Ответить
Шо про кандома тре знати, навчався у Москвi на паралельних курсах iз Пальчевським з Евролаба, по медкомiсiям заднiм числом для членограя - дока). Пiсля навчання, Пальчевського кацапособiсти направляють перекладачем пiд Вьетнам, у джунглi. Далi задача пiд прикриттям-ЕВРОЛАБ. У кандома - другi задачi, але паралельного галсу.
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03.09.2024 14:04 Ответить
Знову постанова кварталу95, тільки чомусь гондона приписали. Сам попросив, заніс які гроші?
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03.09.2024 14:04 Ответить
фамилию экс-нардепа в студию !!!
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03.09.2024 14:06 Ответить
"Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні", -

І де тут ієрархія?
Це лише спеціалізація виконавців.
Де чітка структура підпорядкованості?

А загалом- пАтужна байка!
І себе прорекламували й про "українського журналіста Гордона" нагадали.
Тепер ще від Гордона "благодарочка" прийде!
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03.09.2024 14:07 Ответить
Здається я "здогадався" чим "зашкодив" Гордон ФСБ - він "подавав патрони" Татарову та Малюку коли ті "воювали з кадирівцями" у Києві а Зеленський усе це "зафільмував на смартфон" але не покаже нам бо це "військова таємниця" котру дЄрмак таки "передав до Москви" і там "побачили на кадрах Гордона" і Кадиров вирішив помститись найнявши кілера! От якби ЗЕзидент промовчав про "героїзм" особи що допомогла йому прикрити ракетну програму українського ВПК, то ніхто б й не дізнався, а так.......
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03.09.2024 14:10 Ответить
Не з кадирівцями, а чеченцями. А сам Найвеличніший колись перед Кадиркою вибачався.
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03.09.2024 14:17 Ответить
Я знаю лише одних чеченців, з підрозділу імені Шейха Мансура що воює у складі ЗСУ, а усі ті що воюють на боці рашистів є кадирівцями що є ганьбою для чеченців. Сподіваюсь ви не будете сперечатись із моєю думкою? А Зеленський зганьбив себе називаючи ворогів Ічкерії, манкуртів, "чеченцями", це як називати колаборантів що воюють на боці РОВ, або працюють на рашистську пропаганду "українцями" коли вони самі себе вважають саме "руССкими"!!!
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03.09.2024 14:29 Ответить
Що було то було і такий непотріб "мудрий нарід" вибрав собі у вожді, хочеш-не хочеш, а пригадаєш здохшого лаврова «Дебилы, *****!».
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04.09.2024 17:50 Ответить
Чому б і не козаки?!
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03.09.2024 14:22 Ответить
Крабы Моссада, в маскировочном камуфляже.
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03.09.2024 14:28 Ответить
Саме "Моссада", і саме "краби"?! І чим тобі "Tak Tok" ізраїльська секретна служба недогодила що ти приписав до неї цих осіб?! Якщо це й чиїсь "краби" то точно не Ізраїлю, і мабуть навіть не України, бо "патріотами" вони стають лише тоді, коли це подобається публіці, а так - пусті посудини без власної свідомості що мають лише бажання подобатись та отримати побільше грошей!!!
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03.09.2024 14:37 Ответить
Расслабься дружище, это пара кремлёвских агентов, у Моссада не было никогда агентуры среди евреев, это в принципе невозможно.
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03.09.2024 14:59 Ответить
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03.09.2024 16:37 Ответить
A chio sluchilos ta , reitinngi upali ? 🤡
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03.09.2024 14:26 Ответить
І при чому тут контррозвідка фсб, взагалі то контрики займаються на своїй территорії. Так було в совку а фсб це щось зовсім інше?
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03.09.2024 14:28 Ответить
І СБУ повинно виконувати операції лише на території України, але щось пішло не так, і 5-те управління що для )(уйла (воно ж путін) займалось підривною діяльністю в Україні чомусь входило до складу саме ФСБ! А в іншому згоден, Гордон дивна ціль, може лише аби галасу було побільше, але все одно маю великі сумніви щодо правдивості наданої СБУ інформації!!!
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03.09.2024 14:41 Ответить
100%
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03.09.2024 15:18 Ответить
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03.09.2024 14:37 Ответить
пірамідками віддасть борг....
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03.09.2024 15:20 Ответить
Гордон нічого з себе не уявляє. Він не несе загрози Росії. Але його ім'я розкручене. Його вбивство було б порівняно з вбивством Бузини, Фаріон. Тож логіка є.
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03.09.2024 15:14 Ответить
Ага, ще Трцького і Кенеді
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03.09.2024 16:17 Ответить
ага... повірили )))))

кому він всрався, той гандон... ой гордон
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03.09.2024 15:20 Ответить
Доти доки влада України буде толерантно відноситись до зрадників, диверсантів, коригувальників, колоборантів доти будуть в нас вбивства, взриви об'єктів, обстріли ракетами дронами і будуть гинути українці. Владі, верховній раді треба вже кінець кінцем зрозуміти що в Україні війна і є загроза існуванню держави. Тому цих покидьків треба знищувати, іншого виходу немає. Або вони знищать нас.
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03.09.2024 15:25 Ответить
лігасмешний квартал
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03.09.2024 15:25 Ответить
Якась хрень несусвітня.
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03.09.2024 15:57 Ответить
Както шли на дєло Шуфрич-Рабинович
Был заказан путином Гандон -
Для расправы с лысим выдан срочно в помощь
Кнопочный(!) мобильный(!) телефон.
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03.09.2024 16:09 Ответить
Сміхопанорам. Це приблизно як із замахами на Шефіра та інших персонажіви зЕленого болота.
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03.09.2024 16:14 Ответить
гордона???!
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03.09.2024 16:23 Ответить
Наш потужний Лідор свою паству вважає інтелектуалами🥳
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03.09.2024 16:29 Ответить
На його фоні будь хто інтелектуал. Навіть домашні тварини.
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04.09.2024 04:39 Ответить
Я за звичайний табурет.
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04.09.2024 17:54 Ответить
долгое время слушал его,потом надоело так как он дешёвый ******** а не журналист!где то полгода назад он предрекал и клялся что через пару месяцев Украинские войска освободят Крым а затем и Донбасс-где это всё обещанное им?!в каждом своём стриме он говорит что война закончится уже в этом году и он якобы ссылается на официальных верховных лиц Украины.и кто он после этого?!
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03.09.2024 17:36 Ответить
Возможно Гордон больше других знает за Камалу.
Ейный советник по нацбезопасности тоже Гордон.
Только Фил, а не Дмитрий.
"Совпадение? Не думаю! " (с) Вражина Киселев
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03.09.2024 21:16 Ответить
ФСБ не могла дозволити Гордону і надалі продавати пірамидку Ю-Шинсе без відкатів.
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03.09.2024 17:42 Ответить
Є підозра, що ворог здійснює таємну операцію під назвою "Гордон в шоколаді".
Мета - дезінформація покупців на ринку кондитерських виробів з "пташиного" молока.
Науковці запевняють, що птахи не тварини, і продукувати молоко не здатні в принціпі.
Тоді звідки його бере громадянин Гордон?
"Пташине молоко" викликає обгрунтовану недовіру і підозру громадськості.

https://gordonshop.com.ua/shop/ptiche-moloko-gordon-v-shokolade
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03.09.2024 21:35 Ответить
блін, ну нормальна була стаття (новина), поки не з'явився абзац про гардона!!! "фтопку"
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03.09.2024 17:51 Ответить
Нах*й нам ваш Гондон, екснардепа затримали? Хоча про, що я запитую, напевно втік і його (о горе йому) оголосили в розшук.
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03.09.2024 17:58 Ответить
За долги.
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03.09.2024 18:40 Ответить
ось так ось "українська" влада врятувала від вбивства гон...рдона, а попередити вбивство і врятувати Фаріон не змогла..... чомусь?
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03.09.2024 18:41 Ответить
Бо саме такі гандони і є цвітом української нації. А їх, як відомо, бережуть. Он найвеличнішого керівника всіх часів та народів половина всього ППО країни береже, а хто беріг тих хлопців в Полтаві?
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03.09.2024 20:53 Ответить
Кому цівавий той перевертень і хто повірить що він заважає рашці аж до підготовки замаху?
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03.09.2024 18:49 Ответить
А що, мабудь пірамідка ю шин су допомогла?
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03.09.2024 18:50 Ответить
І знову локшина, вже пора зрозуміти що ніхто з людей на це не ведеться, а стадо, тупе як і влада, його думка вже нікому не цікава...
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03.09.2024 18:56 Ответить
Якщо уже Бути чесними, то Гордона важко назвать ЖУРНалістовм
Те чудотха гроші озвуче любе лайно
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03.09.2024 19:21 Ответить
Ага, як виявилось, спеціальність цього продажного юдомалороса - "журналіст".
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03.09.2024 19:31 Ответить
Кому те чмо здалось
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03.09.2024 19:42 Ответить
усю суворість новини воєнного часу похєріла "сенсація про Гордона-українського дурналіста, ворога Московії №1"..
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03.09.2024 20:07 Ответить
Хоспаде, да кому этот ухилянт гондон здался то
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03.09.2024 21:07 Ответить
ФСБ? Ну, тут під https://mastodon.social/@kavkazcenter/112559504035110550 питанням.. .
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03.09.2024 21:27 Ответить
*****!, зміни свмодіяльного сциКнариста Шчифіра-Дєрмака!
бо у Ленки, скумбрія по 8, у гАНРДОНА патріотизм до України...
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03.09.2024 21:36 Ответить
Недарма Гордон постійно жує жуйку про "велику російську культуру. Яка культура, такі і цілі!
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03.09.2024 22:16 Ответить
ФСБ знает, на кого охотиться! Не будет Гордона-не будет Украины!
Хорошо, хоть до Арестовича добраться не могут. Тот постоянно меняет места дислокации:то в Вашингтоне, то в Париже, то в Монако.
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04.09.2024 00:10 Ответить
Розстріляти всіх або повісити на гілляках.
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04.09.2024 01:27 Ответить
Контррозвідка СБУ викрила у Києві агентурну мережу Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ. З якими розвідниками боролася ця мережа на території України?
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04.09.2024 05:04 Ответить
Цінний кадр Гордон ,людина яка понад тридцять років несла "русский мир" ну чимось схожий на Зелю.
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04.09.2024 06:13 Ответить
Таке враження що Гордон заплатив цензору за рекламу, Цікаво скільки?
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04.09.2024 07:18 Ответить
А у меня складывается впечатление, шо чел дахом съехавший - неконгруэнтный, бо до нього так гидотно люди вiдносяться , а вiн вичавлюе з себе "милу" посмiшку, хоче всим показати, як йому - добре, коли навпаки, тре сумувати, та навзрид ридати...
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04.09.2024 08:04 Ответить
Повідомлення СБУ про замах на "журналіста" Гордона опублікований в російському Телеграмі ( https://t.me/SBUkr/12816?single ) можна розглядати як розміщення реклами ? Питання одне - скільки бере Малюк за це ?
В більшості відомих нам підручників по розвіданалітиці є приблизно одна фраза "Ніколи не слухайте того, ким вважає себе людина і ким вважають його оточуючі. Дивіться лише одне - чим він заробляє на життя".
Ніякого відношення до журналістики, чи ЗМІ "журналіст" Гордон не має.
Головна сфера діяльності - управління майном і реклама в ЗМІ, чого СБУ чомусь не знаэ
Пов'язані з Гордоном підприємства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ КРЕДО діяльність припинено (роздрібна торгівля, видавнича діяльність) діяльність припинено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РАДА (роздрібна торгівля) діяльність припинено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "БУЛЬВАР" (Видання газет, торгівля папером) діяльність припинено
працює
ТОВ "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "БУЛЬВАР ГОРДОНА" (33786480) 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
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04.09.2024 10:17 Ответить
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