Помогала готовить удар по Николаеву "в обход" ПВО: СБУ задержала российского агента. ФОТО
В Николаеве задержана женщина, помогавшая готовить ракетный удар РФ по Николаеву, разведывая системы ПВО Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Женщина собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дронных ударов по городу. Враг готовил обстрел заводов и производственных цехов оборонно-промышленного комплекса.
Так оккупанты пытались узнать о местах базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, чтобы поразить указанные объекты "в обход" ПВО.
Так, спецслужбы РФ привлекли своего информатора - бывшую бухгалтершу местного предприятия, которая объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком, чтобы выявить потенциальные цели.
"В случае установления локации "нужного" объекта, женщина фиксировала его на камеру телефона, делая вид, что она с кем-то разговаривает. Все полученные сведения она обобщала в "отчет" для своего российского куратора - кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру). Его установочные данные уже известны контрразведчикам Службы безопасности", - говорится в сообщении.
СБУ заблаговременно задержали женщину, изъяв у нее мобильный телефон, который та использовала для связи с оккупантами.
Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком, чтобы выявить потенциальные цели. Источник:
Шо баба из окна трамвая могла увидеть, чего нет на гугл картах. Чего нет в 2ГС?
Только то что построено после загрузки навителовских карт.
В 14-ом хер шо в Донецке было видно. Кацапы и бандиты базировались на территориях шахт и предприятий. Шо там было за закрытыми воротами 15-ти летия или точмаша?