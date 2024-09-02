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Помогала готовить удар по Николаеву "в обход" ПВО: СБУ задержала российского агента. ФОТО

В Николаеве задержана женщина, помогавшая готовить ракетный удар РФ по Николаеву, разведывая системы ПВО Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дронных ударов по городу. Враг готовил обстрел заводов и производственных цехов оборонно-промышленного комплекса.

Так оккупанты пытались узнать о местах базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, чтобы поразить указанные объекты "в обход" ПВО.

Так, спецслужбы РФ привлекли своего информатора - бывшую бухгалтершу местного предприятия, которая объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком, чтобы выявить потенциальные цели.

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"В случае установления локации "нужного" объекта, женщина фиксировала его на камеру телефона, делая вид, что она с кем-то разговаривает. Все полученные сведения она обобщала в "отчет" для своего российского куратора - кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру). Его установочные данные уже известны контрразведчикам Службы безопасности", - говорится в сообщении.

СБУ заблаговременно задержали женщину, изъяв у нее мобильный телефон, который та использовала для связи с оккупантами.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Также смотрите: Готовили поджоги электроподстанций и автомобилей ВСУ: СБУ задержала агентов ГРУ РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Миколаєву
СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Миколаєву
СБУ затримала агентку РФ, яка готувала ракетний удар по Миколаєву

Автор: 

Николаев (2152) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+20
Це і є наслідок політики "какая разница" тобто ворог і бидло відчули свою безкарність ,адже влада більше хвилюють патріоти і громадські активісти чим колоборанти.
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02.09.2024 10:12
+13
Безуглу? Бо це вона в топі на русру
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02.09.2024 10:09
+12
чергова ублюдська ублюдіна...
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02.09.2024 10:11
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Безуглу? Бо це вона в топі на русру
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02.09.2024 10:09 Ответить
чергова ублюдська ублюдіна...
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02.09.2024 10:11 Ответить
до 12 років ?????? що це за статті такі ??? наші люди гибнуть від наводки шпигунки,а ій ще можуть дати мізерний срок ?
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02.09.2024 10:23 Ответить
Коли ми вже почнемо бачити таких уйОпків на носилках з простреленими кінцівками, а не "під ручки" з СБУшниками? Тоді й піде на спад оте бажання "прислужити" кацапам. Це ж стосується і паліїв військових машин. Це ж личинки з мордору, а вони розуміють ТІЛЬКИ насилля - їх треба просто знищувати, бо навіть розголос в ЗМІ про затримання нічого не дає - вони або не читають нашу пресу, або точно знають, що портновсько-татаровські суди їх сильно не покарають.
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02.09.2024 11:25 Ответить
Маю дещо уточнити в вашому дописі. Не з простреленими кінцівками, а з відстреленими і загубленими.
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02.09.2024 12:36 Ответить
Це і є наслідок політики "какая разница" тобто ворог і бидло відчули свою безкарність ,адже влада більше хвилюють патріоти і громадські активісти чим колоборанти.
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02.09.2024 10:12 Ответить
Так, це вирощене на концертах і фільмах антимайданного, прокацапського колективу "95 квартал" ціде покоління. Це вона і такі як вона ржали із "синйора Голодомора" і "********** паличок", це вона ржала із "тупих українців" і ріділа "русскому язіку" цього смерячого колективу.
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02.09.2024 10:46 Ответить
дастаєвскава на цугундері дадуть почитати..?
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02.09.2024 10:15 Ответить
Хіба це жінка? Нежить, нелюдь, паскудь.
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02.09.2024 10:22 Ответить
Це тіпа зоя космодем'янська.
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02.09.2024 12:38 Ответить
На розмінування!
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02.09.2024 10:26 Ответить
З важкою бороною
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02.09.2024 11:12 Ответить
Повісьте її тихцем в лісі за шию.
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02.09.2024 10:34 Ответить
краще на палю
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02.09.2024 11:07 Ответить
Що 12 років утримувати цю ***** , краще годину на палі .
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02.09.2024 10:38 Ответить
Третье тысячелетие.

объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком, чтобы выявить потенциальные цели. Источник:
Шо баба из окна трамвая могла увидеть, чего нет на гугл картах. Чего нет в 2ГС?
Только то что построено после загрузки навителовских карт.
В 14-ом хер шо в Донецке было видно. Кацапы и бандиты базировались на территориях шахт и предприятий. Шо там было за закрытыми воротами 15-ти летия или точмаша?
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02.09.2024 10:42 Ответить
Вона дивилася на розміщення військової техніки яке постійно змінюється і потрібно корегувати також постійно. А не на будівлі які дійсно є на гуглмап. Також фіксувала ураження для подальшого корегування ударів противника.
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02.09.2024 14:05 Ответить
Хоч одну суку публічно ПОВІШАТИ !!!!
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02.09.2024 11:05 Ответить
Краще декілька.
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02.09.2024 12:39 Ответить
Rasstreljatj po 'zakonu vojennovo vremenji' , i njekakoij zhalostji vanjki-moskalju!!!
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02.09.2024 12:45 Ответить
Rasstreljatj - eto 5 sekund, odjin patron, i VSJO!!! A nje 'sudjitj' na 25 ljet na sheju Ukrainskim nalogoplatjeljshchikam!!!
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02.09.2024 12:46 Ответить
 
 