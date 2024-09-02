Помогала готовить удар по Николаеву "в обход" ПВО: СБУ задержала российского агента. ФОТО

В Николаеве задержана женщина, помогавшая готовить ракетный удар РФ по Николаеву, разведывая системы ПВО Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дронных ударов по городу. Враг готовил обстрел заводов и производственных цехов оборонно-промышленного комплекса.

Так оккупанты пытались узнать о местах базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, чтобы поразить указанные объекты "в обход" ПВО.

Так, спецслужбы РФ привлекли своего информатора - бывшую бухгалтершу местного предприятия, которая объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком, чтобы выявить потенциальные цели.

Смотрите также: Шпионил за перемещением ВСУ в Харькове: Задержан "крот" российского ГРУ. ФОТОрепортаж

"В случае установления локации "нужного" объекта, женщина фиксировала его на камеру телефона, делая вид, что она с кем-то разговаривает. Все полученные сведения она обобщала в "отчет" для своего российского куратора - кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру). Его установочные данные уже известны контрразведчикам Службы безопасности", - говорится в сообщении.

СБУ заблаговременно задержали женщину, изъяв у нее мобильный телефон, который та использовала для связи с оккупантами.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Также смотрите: Готовили поджоги электроподстанций и автомобилей ВСУ: СБУ задержала агентов ГРУ РФ в Киеве. ФОТОрепортаж





